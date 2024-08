Wochenend-Update von PMDG’s Robert Randazzo: Einblicke in die Entwicklung, Enthüllung, Verzögerung… das übliche PMDG Marketing Prozedere!

Am vergangenen Samstag veröffentlichte Robert Randazzo, CEO von PMDG, ein Update, das einen spannenden Einblick in die aktuellen und zukünftigen Projekte des Unternehmens bietet:

PMDG 777-300ER Update: Ein unerwarteter Rückschlag

Randazzo berichtete, dass ein Update für die PMDG 777-300ER letzte Woche an das Beta-Team übergeben wurde, mit der Erwartung, es rechtzeitig zum Wochenende freizugeben. Leider stellte sich heraus, dass das Update ein größeres Problem verursachte, was das Beta-Team sofort auf den Plan rief. Diese Aktualisierung sollte hauptsächlich das Modell betreffen, beinhaltete jedoch auch Änderungen im Code, insbesondere zur Verbesserung des Navdata-Update-Prozesses über das Tablet. Doch irgendetwas ging schief, und das Team muss nun das Problem untersuchen, bevor das Update erneut an die Beta-Tester weitergegeben wird.

Randazzo äußerte sich zuversichtlich, dass das Problem in der kommenden Woche behoben werden kann, was es ermöglicht, das Update Ende August erneut zu testen und dann für die Nutzer freizugeben. Er dankte dem Beta-Team dafür, das Problem rechtzeitig erkannt zu haben, bevor es an die Nutzer weitergegeben wurde.

PMDG 777F: Verzögerungen im Testzeitplan

Auch für die PMDG 777F gab es Verzögerungen. Aufgrund von personellen Engpässen und den Problemen bei der 777-300ER-Entwicklung verzögerte sich der Testbeginn für die 777F. Randazzo erwartet jedoch, dass die Testphase relativ kurz sein wird, sobald sie beginnt. Er versprach, die Community zu informieren, sobald die Tests starten.

PMDG 747 für MSFS: Der Fortschritt geht weiter

Die Entwicklung der PMDG 747 für Microsoft Flight Simulator (MSFS) schreitet weiter voran. Während das Team noch einige Teile der 777-Serie fertigstellen muss, beginnen immer mehr Entwickler, sich auf die 747 zu konzentrieren. Randazzo betonte, dass die Erwähnung der 747 in seinen Updates nun häufiger vorkommen wird, da das Release-Datum näher rückt.

MSFS 2024 und ein geheimes Projekt

Randazzo zeigte sich begeistert von der bevorstehenden Veröffentlichung von MSFS 2024, die seiner Meinung nach eine beeindruckende Plattform mit vielen neuen Features sein wird. Er betonte jedoch, dass PMDG noch keinen Zugang zur neuen Version hat und seine Aussagen auf öffentlich verfügbare Informationen basieren.

In Bezug auf die Zukunft von PMDG verriet Randazzo, dass das Unternehmen an einem neuen Flugzeugprojekt arbeitet, das Anfang 2024 in die Entwicklung ging. Dieses Projekt nutzt neue Techniken, um das Detailniveau der Außenansicht des Flugzeugs zu erhöhen, insbesondere in Hinblick auf die neuen “Walk-Around”-Features von MSFS 2024. Diese Features ermöglichen es den Spielern, das Flugzeug in einer bisher unerreichten Detailtiefe zu inspizieren, einschließlich modellierter Nieten und Schrauben, die den realen Flugzeugen entsprechen.

Randazzo schloss seinen Beitrag mit einem Augenzwinkern und der Hoffnung, dass er das Entwicklerteam dazu bringen kann, in naher Zukunft weitere Details zu enthüllen – möglicherweise durch den Einsatz von Alkohol oder Süßigkeiten.

Fazit

Das Update von Robert Randazzo gibt einen vielversprechenden Ausblick auf die kommenden Entwicklungen bei PMDG. Trotz einiger Verzögerungen zeigt sich das Team entschlossen, qualitativ hochwertige Updates und neue Produkte für die wachsende MSFS-Community zu liefern. Die Kombination aus technischer Innovation und der Leidenschaft für die Flugsimulation lässt auf spannende Zeiten für die PMDG-Fans hoffen.