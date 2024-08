Weitere Einblicke in Black Square’s Starship

Vor etwa zwei Monaten teilt Nick Cyganski in einem Blogpost viele Informationen zu seinem neusten Projekt: der Beechcraft Starship (wir berichten). Für diejenigen, die mit diesem Exot der Lüfte nicht vertraut sind, sei gesagt, dass sein Design mehr technologische Neuerungen in einem allgemeinen Luftfahrzeug vereinte als wahrscheinlich jedes andere Flugzeug zuvor oder seitdem. Es war das erste zertifizierte Flugzeug mit Canard-wings (Vorflügel), das erste Geschäftsflugzeug mit einer vollständig aus Verbundwerkstoffen bestehenden Struktur, das erste zertifizierte Twin-Pusher-Turboprop-Flugzeug, das erste allgemeine Luftfahrzeug mit einem vollständigen Glas-Cockpit und es bleibt eines von nur drei zivilen Turboprops mit einer Dienstgipfelhöhe von 41.000 Fuß.

Nun ist ein erstes Video erschienen, welches den auffälligen Fleiger gekonnt in Szene setzt.

Es scheint so, als sei die Maschine in der Entwicklung schon sehr weit vorangeschritten. Außerdem ist ein detailliertes Tablet zu erkennen, welches in dieser Form bereits aus den Black Square Dukes bekannt ist. Desweiteren wurde bereits eine erste Produktseite bei JustFlight eingerichtet, welche viele weitere Bilder und Informationen zum Starship enthält. Dort findet ihr auch einen Überblick über die unzähligen Features des Fliegers. Das operating manual wird ebenfalls auf dieser Seite veröffentlicht, sobald es fertiggestellt ist.