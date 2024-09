SiamFlight VTSM/USM Samui Intl Thailand MSFS: Das schönste Flughafen-Erlebnis für MSFS

Der neue SiamFlight VTSM/USM Samui International Airport für Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS) ist ab sofort auf simMarket erhältlich und bietet Flugbegeisterten ein bahnbrechendes Erlebnis in einer der schönsten Umgebungen der Welt. Mit einer Vielzahl von atemberaubenden Features und einer detaillierten Nachbildung des Flughafens auf Koh Samui, Thailand, setzt dieses Add-on neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Design.

Einzigartige Features und Liebe zum Detail

Samui Airport, auch bekannt als VTSM oder USM, liegt an der Nordküste der Insel in der Nähe des malerischen Bo Phut Beaches. Der Flughafen ist weltweit für sein einzigartiges Design und seine harmonische Integration in die tropische Landschaft bekannt. Mit dem neuen SiamFlight-Add-on für MSFS wird diese Schönheit detailgetreu nachgebildet. Hier sind einige der herausragenden Merkmale:

Resort-Stil-Terminals , die das tropische Flair perfekt einfangen

, die das tropische Flair perfekt einfangen Vollständig animierte Passagiere und Bangkok Airways-Personal , die für Lebendigkeit sorgen

und , die für Lebendigkeit sorgen Animierte Passagier-Straßenbahnen und die ikonische Uhrenturm-Animation

und die ikonische Eine Realitätsgetreue Nachbildung aller Flughafen-Gebäude, einschließlich des Feuer- und Rettungsgebäudes sowie des ATC-Turms

aller Flughafen-Gebäude, einschließlich des sowie des Handplatzierte Taxiway-Beschilderung und beleuchtete Rollwege , die die Navigation auf dem Flughafen erleichtern

und , die die Navigation auf dem Flughafen erleichtern Boote und Yachten entlang des Anflugvektors auf RWY17 , die der Szenerie zusätzlichen Realismus verleihen

entlang des Anflugvektors auf , die der Szenerie zusätzlichen Realismus verleihen POIs wie der berühmte Big Buddha Tempel , der Chedi Wat Khao Hua Chuk und der Bangrak Seatran Pier

wie der berühmte , der und der Detaillierte Landschaftsgestaltung mit Kokospalmen und Seerosen

mit und Komplette Umzäunung und Beleuchtung des Flughafengeländes

Die Kombination dieser Features macht den Samui International Airport zu einem der schönsten und realistischsten Flughäfen, die derzeit für den Microsoft Flight Simulator verfügbar sind.

Systemanforderungen und Preis

Um dieses Add-on in vollen Zügen genießen zu können, sollten die Systemanforderungen berücksichtigt werden. Es wird mindestens ein Intel i7-9800X oder Ryzen 7 Pro 2700X, eine NVIDIA RTX2080 oder Radeon VII sowie 16 GB RAM (32 GB empfohlen) benötigt. Das Add-on belegt ca. 150 GB Speicherplatz und läuft bevorzugt auf einer SSD.

Der Flughafen Samui steht auf simMarket für 16,65 € zum Kauf bereit. Die Größe des Downloads beträgt 127,93 MB.

Warum dieses Add-on?

Der VTSM/USM Samui International Airport von SiamFlight ist nicht nur eine Nachbildung eines Flughafens, sondern ein vollständiges Erlebnis. Die Detailtreue und die realistischen Animationen sorgen dafür, dass jeder Flug zu einem einzigartigen Abenteuer wird. Für Liebhaber von tropischen Szenerien und Fans des Flight Simulators ist dieses Add-on ein absolutes Muss.