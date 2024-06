Mt Everest Airport Series Volume 2 kommt!

Vor nicht allzu langer Zeit hat Aerosoft die Szenerie MT EVEREST AIRPORTS VOL 1 LUKLA veröffentlicht, welche gut bei den Kunden angekommen ist. Nun wurde auf dem hauseigenen Discord ein weiteres scenery pack namens “Mount Everest Airport Series Volume 2” angekündigt. Dieses soll die Flugplätze von Phaplu und Kangel Danda, sowie eine detaillierte Umgebung der Airports beinhalten.

Das echte Vorbild

Phaplu ist ein kleiner Flugplatz, der dem Mount Everest am nächsten liegt und an das nationale Straßennetz angeschlossen ist. Aufgrund der steigenden Zahl von Touristen gibt es immer mehr Linienflüge zu diesem Airport, der nicht nur Zugang zum Mount Everest bietet, sondern auch ein herrliches Reiseziel ist, das von üppiger grüner Landschaft umgeben ist. Die Lage des Flughafens ist ebenfalls sehr interessant, mit einem Vorfeld, das in das Gelände direkt “eingebaut” ist, und dem Tower und Terminal, die sich auf einer hohen Mauer entlang der Start- und Landebahn befinden. Der Anflug auf den Flughafen wird jedoch durch starke Winde im Tal erschwert, weshalb er um die Mittagszeit geschlossen wird und Flüge auf die frühen Morgenstunden beschränkt sind, wenn das Wetter normalerweise günstiger zum Fliegen ist. Dabei wird auch ein weiterer Airport namens Kangel Danda, der auf einem Berggipfel zwischen Rumjatar und Lukla liegt, in diesem Paket inkludiert sein. Momentan existieren aber lediglich Pläne, die vorsehen, dass wieder Linienflüge zu diesem Flughafen durchgeführt werden. Denn die Kommunikationseinrichtungen wurde beschädigt und seit Jahren wurde wenig unternommen, um sie zu reparieren.

Ein paar Vorschaubilder