Portlander macht Portland: KPDXv2 MSFS Portland International Airport

Bill Womack ist der Szene spätestens seit der Herausgabe der berühmt gewordenen “Tongass Fjords” bei Francois “Navman” Dumas’ aufgelassenem Label “FSAddon” bekannt. Damals mit Holger Sandmann gemacht für FS 2004 und FS X. Bill gründete im Jahr 2015 sein Label iBlueYonder. Er hat lange Zeit in Portland gelebt, ist also ein waschechter “Portlander”…

Seine Spezialität waren kleine Flugfelder, bis er im Januar 2019 “KPDX HD Portland International Airport” für Prepar3D v4 bei den FlightBeam Studios (FBS – FS MAGAZIN 2/2019) herausbrachte. Es folgten Phuket International Airport bei Orbx (FS MAGAZIN 6/2022) und im April 2023 der Flughafen Dallas-Love (FS MAGAZIN 4/2023). Bei FBS erschienen im November 2019 “KPDX XP11 Portland International Airport” für X-Plane 11, im September 2020 “KPDX MSFS Portland Airport” für MSFS 2020 und im März 2025 “KPDX2 MSFS Portland International Airport” für MSFS 2020. Fliegen wir an den mächtigen Columbia River…

Portland

Die 650.000 Einwohner-Stadt am Willamette knapp südlich dessen Zuflusses in den Columbia River ist die größte des US-Bundesstaates Oregon im Nordwesten des Landes. Wirtschaftlich von Bedeutung sind Brauereien (die Stadt hat bezogen auf die Bevölkerungsdichte die meisten in den USA, vor allem viele so genannte “Mikrobrauereien”), Maschinen- und Werkzeugbau sowie die Sportbekleidungsindustrie. Intel fertigt hier Chips und Daimler Benz LKW der auf dem nordamerikanischen Kontinent führenden Marke Freightliner. Am stadtnahen Seehafen (hier können auch hochseetaugliche Schiffe ankern) am Willamette River wird per anno die in die USA größte Menge an Weizen verschifft, die zuvor per Bahn angeliefert wurde.

Flughafen Portland

Der Flughafen liegt direkt am Columbia River rund 20 Kilometer nordwestlich der Innenstadt im Multnomah County. An die regionale Verkehrsinfrastruktur ist er mit der Interstate 205 und der Trambahn “MAX Red Line” https://trimet.org angebunden.

Verfügbar sind die zwei Asphaltbahnen 03/21 (1.829 mal 46 Meter) und 10L/28R (2.995 mal 46) sowie die Betonbahn 10R/28L (3.353 mal 46). Die 10L und die 28L/R wurden mit ILS ausgestattet, die 21 mit einem LOCALIZER. Das nächstgelegene Drehfunkfeuer ist BATTLE GROUND BTG 116,60 MHz etwa zehn nautische Meilen (NM) nördlich des Airports.

Das einzige Terminal wurde (mit etwas Fantasie) in H-Form errichtet. Vom Hauptgebäude zweigen die Concourses C und D nach Nordwesten respektive die Concourses B und E nach Südosten ab. Concourse A wurde 2019 abgerissen und durch den erweiterten Concourse B ersetzt. Das Empfangsgebäude wurde 2020 für erhebliche Modernisierungen und Erweiterungen sowie der Ausstattung mit einer beeindruckenden Dach-Holzkonstruktion geschlossen. Am 14. August 2024 erfolgte die Wiedereröffnung der ersten Bauphase. Komplett abgeschlossen sollen die Bauarbeiten im Jahr 2026 werden. Concourse E erhielt im Zug der Arbeiten zusätzliche Parkpositionen.

Elektronische Einrollhilfen wie Visual Docking Guidance Systems (VDGS) gibt es wie so oft an US-amerikanischen Airports nicht. Flugzeuge, die an den Parkpositionen C8, D6 und D10 zwischen den Concourses C und D parken, müssen nach dem Push Back bis in die sogenannte “Tow Box” auf dem Taxiway E2 gezogen werden. Erst dann dürfen sie die Triebwerke starten und sich aus eigener Kraft bewegen.

Die Betriebgesellschaft “Port of Portland” https://www.portofportland.com meldet für 2024 den Transport 17.518.499 Passagieren und 247.350 Tonnen Luftfracht und -post mit 162.476 Flugbewegungen.

Neben der Zivilluftfahrt ist die Oregon Air National Guard (ORANG) mit der 142nd Fighter Wing mit F-15 Eagle am Platz präsent. Deren Installationen befinden sich im Süden des Platzes.

Informationen

Airport

https://flypdx.com

https://de.wikipedia.org/wiki/Portland_International_Airport

https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_International_Airport

Neues Terminal

https://www.pdxnext.com/About

https://www.forbes.com/sites/johnoseid/2024/08/19/portlands-pdx-airport-dazzles-with-its-new-timber-roof-terminal

https://www.zgf.com/work/5683-port-of-portland-pdx-airport-main-terminal-expansion

Simulation

Bill Womack arbeitete rund 15 Monate an KPDXv2. Die an KPDXv1 (15 Prozent der Objekte dieser Version konnten für die neue Umsetzung wiederverwendet werden) dauerten hingegen lediglich sechs Monate.

Neben dem Flughafen, der bereits den baulichen Stand nach Abschluss der Terminal-Bauarbeiten zeigt, wurde zusätzlich die Zufahrt von Südosten mit einem schwedischen Möbelhaus, einem Hotel und Gewerbebauten umgesetzt. Die “MAX Red Line” fährt den Airport regelmässig an. Die südwestlich über den Columbia River führende Glenn L. Jackson Memorial Bridge wurde ebenfalls in Handarbeit errichtet.

Die rund 45 Jetways wurden animiert und docken automatisch an AI-Maschinen an, was mit Flugzeugen von FS Live Traffic Liveries (FSLTL) https://fslivetrafficliveries.com getestet wurde. Die gehissten Flaggen bewegen sich im Wind und ein Profil für GSX Pro wird mitgeliefert…

Die Bodenmarkierungen und die Beschilderung halten stichprobenartigen Vergleichen mit aktuellen Satellitenbildern stand. Aviatisch ist alles korrekt, die Anflugbefeuerungen stimmen ebenso wie die sonstige Bahnbefeuerungen.

Das fertig modernisierte Terminal wurde mit der oben erwähnten neuen Holzkonstruktion versehen. Bill investierte rund einen Monat in dessen Design mit ungezählten Polygonen nach dem Motto “so viel wie nötig, so wenig wie möglich”. Terminal und Concourses wurden zusätzlich innen möbliert. Die Szenerie zeigt sich dennoch selbst mit “Dickschiffen” performant.

Kritikpunkte sind einzig die grobe Darstellung der Bodentexturen außerhalb des Szenerie-Kernbereichs, die allerdings im Flug nicht wirklich negativ auffallen, der fehlende Bodenverkehr und einige Gelände-Unebenheiten außerhalb des Airports. Bill wurde um ein Update gebeten und darum, zur “Belebung” einige Feuerwehrfahrzeuge vor der Feuerwache abzustellen.

Die Kritik auf einer Medienseite im Internet, dass die Nachtbeleuchtung nicht gelungen ist, kann ich (nach alleinigem Test mit dem MSFS 2020) nicht nachvollziehen.

Fazit

Gut gemacht, Bill – eine deutliche Aktualisierung und Verbesserung verglichen mit der Version 1.

Kaufempfehlung besonders für diejenigen virtuellen Piloten, die sich in den USA gerne abseits der fliegerischen Hauptrouten aufhalten!

Bert Groner

