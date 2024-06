Mit Volldampf zurück in die Vergangenheit: Erlebe Seeschlachten im MSFS mit den ROYAL NAVY AIRCRAFT CARRIERS

Habt ihr euch jemals gewünscht, in die Ära der majestätischen Flugzeugträger zurückzukehren und die Spannung von Luftoperationen auf hoher See im Zweiten Weltkrieg hautnah mitzuerleben? Mit den “ROYAL NAVY AIRCRAFT CARRIERS” für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) wird dieser Traum nun Realität!

Dieser DLC, entwickelt von Flight Replicas,versetzt euch auf die Kommandodecks zweier legendärer Schiffe der britischen Royal Navy: HMS Indomitable und HMS Formidable. Beide Träger der Illustrious-Klasse spielten eine entscheidende Rolle in den Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs und waren an Operationen in aller Welt beteiligt.

Was erwartet euch?

Detailgetreue Nachbildungen: Die HMS Indomitable dient als voll funktionsfähiger “Flughafen” im MSFS, während die HMS Formidable als landbare Szenerie dient. Beide Schiffe wurden mit Liebe zum Detail nachgebildet und vermitteln ein authentisches Bild des Lebens an Bord dieser maritimen Giganten.

Die HMS Indomitable dient als voll funktionsfähiger “Flughafen” im MSFS, während die HMS Formidable als landbare Szenerie dient. Beide Schiffe wurden mit Liebe zum Detail nachgebildet und vermitteln ein authentisches Bild des Lebens an Bord dieser maritimen Giganten. Perfekt für Flugzeuge der Royal Navy: Obwohl die Flugzeugträger mit allen Flugzeugen im MSFS kompatibel sind, entfalten sie ihr volles Potenzial in Kombination mit den Seafires von Flight Replicas (im Marketplace erhältlich).

Obwohl die Flugzeugträger mit allen Flugzeugen im MSFS kompatibel sind, entfalten sie ihr volles Potenzial in Kombination mit den Seafires von Flight Replicas (im Marketplace erhältlich). Kinetic Assistant App: Um das Erlebnis noch realistischer zu gestalten, wird die kostenlose Kinetic Assistant App empfohlen. Sie ermöglicht realistische Katapultstarts und Landungen auf den Trägerdecks.

Features im Überblick:

Zwei detaillierte Flugzeugträger der Royal Navy: HMS Indomitable und HMS Formidable

Kompatibel mit allen Flugzeugen im MSFS

Ideal für Seafires von Flight Replicas

Unterstützung der Kinetic Assistant App für realistische Trägeroperationen

Authentische Atmosphäre des Zweiten Weltkriegs

Fazit:

Die “ROYAL NAVY AIRCRAFT CARRIERS” sind ein Muss für alle Fans von Militärgeschichte und Flugsimulationen. Erlebt die Faszination der Seefahrt und stellt euer Können bei anspruchsvollen Landungen auf hoher See unter Beweis.

Preis und Verfügbarkeit:

Der DLC ist ab sofort für 9,46€ auf simMarket erhältlich.

Worauf wartet ihr noch? Hisst die Flagge und stecht in See!