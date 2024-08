Kommentar: ‘Hard at work’, ich kann es nicht mehr lesen…

Die Redewendung „hard at work“ hat in der Welt der Flight-Simulation-Entwicklung eine beinahe inflationäre Verwendung gefunden. Bei jedem Update, jedem kleinen Fortschritt und jeder Ankündigung wird betont, wie hart das Entwicklerteam angeblich arbeitet. Diese ständige Betonung kann bei den Nutzern und Fans der Simulationen jedoch gemischte Gefühle hervorrufen.

Einerseits ist es sicherlich wichtig, die eigene Arbeit und den Einsatz zu kommunizieren. Flug-Simulatoren sind komplexe Systeme, die eine Vielzahl an technischen und kreativen Herausforderungen mit sich bringen. Von der realistischen Darstellung der Flugzeuge und Landschaften über die genaue Simulation der Flugphysik bis hin zur Einbindung von Wetterdaten in Echtzeit – all das erfordert zweifellos ein hohes Maß an Fachwissen, Engagement und Detailgenauigkeit.

Andererseits kann die ständige Betonung, wie „hart“ gearbeitet wird, bei manchen auch auf Unverständnis stoßen. In anderen Berufen, die körperlich oder emotional extrem fordernd sind – wie etwa in der Pflege, im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft – wird harte Arbeit oft als selbstverständlich angesehen und weniger oft hervorgehoben. Für diese Menschen mag es befremdlich wirken, wenn Entwicklerteams ihre Anstrengungen so lautstark in den Vordergrund stellen.

Es könnte auch sein, dass die Phrase „hard at work“ inzwischen zu einem Marketing-Jargon verkommen ist, der eher darauf abzielt, Geduld zu erzeugen und die Wertschätzung der Community zu gewinnen, als wirklich über die Arbeitsbedingungen im Entwicklerstudio zu informieren. Diese Art von Kommunikation kann letztlich ihre Wirkung verfehlen, wenn sie zu oft und zu allgemein verwendet wird.

Wirklich harte Arbeit zeigt sich oft durch die Resultate und nicht durch die bloße Ankündigung derselben. Vielleicht wäre es für Entwicklerteams sinnvoller, weniger über die Härte ihrer Arbeit zu sprechen und mehr die Fortschritte und Ergebnisse für sich sprechen zu lassen. Die Qualität der Produkte und die Zufriedenheit der Nutzer sind letztlich die besten Indikatoren dafür, wie engagiert und kompetent ein Team wirklich ist.