Jetzt auch bei simMarket: Mega Airport Frankfurt für MSFS

Der Flughafen Frankfurt (EDDF), einer der größten und verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, ist nun in einer hoch detaillierten Version für den beliebten Flugsimulator verfügbar. Dies ist eine der detailliertesten Umsetzungen des Flughafens, die bisher für den MSFS erschienen ist, und sie bietet eine Vielzahl beeindruckender Features.

Die wichtigsten Features im Überblick

Aerosoft hat sich bemüht, eine Szenerie zu schaffen, die sowohl visuell beeindruckt als auch den neuesten Stand des Flughafens abbildet. Hier eine kurze Übersicht der Hauptmerkmale:

Hochpräzise Nachbildung des aktuellen Flughafenlayouts (Stand September 2024)

des aktuellen Flughafenlayouts (Stand September 2024) Akkurate Modelle aller Flughafengebäude und -einrichtungen

aller Flughafengebäude und -einrichtungen Benutzerdefiniertes Geländenetz und detaillierte Landebahnprofile

und detaillierte Landebahnprofile Realistische Nachteffekte und dynamische Beleuchtung

und dynamische Beleuchtung Individueller Fahrzeugverkehr auf dem Vorfeld sowie auf den angrenzenden Straßen, inklusive der Autobahnbrücken

auf dem Vorfeld sowie auf den angrenzenden Straßen, inklusive der Autobahnbrücken GSX-Profil und Aerosoft VDGS Modul für realistische Docking-Systeme

und für realistische Docking-Systeme Innenraummodelle in Bereichen, die von der Luftseite aus sichtbar sind, wie z. B. Teile des Terminal 2 und des Fernbahnhofs

Erste Eindrücke

Mein Kollege Pascal veröffentlichte am 4. September 2024 ein Preview über diese Szenerie, in der sie Aerosofts Umsetzung mit der von Aviotek verglich. In diesem Preview wurde Aerosofts Szenerie als besonders detailliert und technisch ausgereift gelobt. Die Modellierung und Texturierung des Flughafens wurden als äußerst präzise beschrieben, insbesondere im Vergleich zur Freeware-Version von Aviotek. Besonders positiv fielen die Nachtbeleuchtung sowie die vielen dynamischen Elemente, wie der Fahrzeugverkehr und die SkyLine-Bahn, auf. Allerdings wiesen die Reviewer auch auf kleinere Bugs hin, die jedoch bis zur finalen Veröffentlichung behoben werden könnten.

Performance und Nutzererfahrung

Trotz der Größe und Komplexität des Flughafens berichtete Pascal, dass die Performance der Szenerie überraschend gut ist. Im Vergleich zur Aviotek-Version, die gelegentlich Performance-Probleme aufwies, lief die Aerosoft-Version flüssig und ohne größere Ruckler. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der vielen dynamischen Elemente und der detaillierten Modellierung.

Fazit

Die Mega Airport Frankfurt Szenerie von Aerosoft stellt für jeden, der regelmäßig von oder nach Frankfurt fliegt, nahezu einen Pflichtkauf dar. Die Kombination aus realistischer Darstellung, dynamischen Elementen und einer soliden Performance macht diese Szenerie zu einer der besten Umsetzungen des Flughafens für den MSFS. Auch wenn die Freeware-Version von Aviotek weiterhin eine gute Alternative darstellt, setzt Aerosoft mit dieser Szenerie neue Maßstäbe in der Flughafensimulation.

Für weitere Informationen und den Kauf der Szenerie besuche simMarket. Die ausführliche Review und den Vergleich mit Aviotek kannst du hier auf simFlight.de nachlesen