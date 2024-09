Frankfurt im Visier – Scenery Preview und Vergleich

Im Herzen Europas befindet er sich, der Flughafen Frankfurt am Main, einer der größten und verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Er dient als wichtiges Drehkreuz für internationale Flüge und ist ein zentraler Knotenpunkt für Reisende aus aller Welt. Für den Microsoft Flight Simulator 2020 gibt es mittlerweile mehrere Umsetzung. Nun ist Entwickler Aerosoft am Zug und wird die vermutlich detaillierste Version dieses Airports am 5. September veröffentlichen. Ich durfte bereits vorab einen Blick auf diese Szenerie werfen und darf sie euch nun vorstellen. Darüber hinaus ziehen wir einen Vergleich zwischen der Aerosoft und Aviotek Version zu Rate (wie bereits hier zwischen Aviotek und VirtualFRA).

Ein erster Überblick

Mittlerweile ist es bei meinen Reviews fast schon zu einer Art Tradition geworden, nach der Einleitung mit einer kurzen (Feature-) Übersicht in Form einer Auflistung zu starten. Daran soll sich auch dieses mal nicht viel ändern. Da bei Aerosoft bereits die Produktseite online ist, können wir von dort schon viele Informationen entnehmen.

Preis: 24,95 €

zunächst erhältlich bei Aerosoft, später auch bei Simmarket

Features:

Hochpräzise Nachbildung des Flughafens Frankfurt Main (EDDF/FRA)

Akkurate Modelle der Flughafengebäude und -einrichtungen

Aktuelles Flughafenlayout (Stand: September 2024)

Benutzerdefiniertes Geländenetz und Landebahnprofile

Rollbahnbrücken über die Autobahn zur Landebahn 07L/25R

Äußerst realistische Nachteffekte

Benutzerdefiniertes Luftbild, das die Flughafengrenzen und die nähere Umgebung abdeckt

Benutzerdefinierte Modelle für die Rollbahnbeschilderung

Akkurate Rollbahnbefeuerung inkl. benutzerdefinierter Modelle für verschiedene Beleuchtungskörper

Stands unterstützen KI-Verkehr mit Airline-Parkcodes

Benutzerdefiniertes GSX-Profil enthalten

Verschiedene Merkmale wie Passagier- und Fahrzeugdichte können über AS One eingestellt werden

Unterstützt das Aerosoft VDGS Modul mit hochpräzisen Type1 & TypeX Safedock Systemen

Dynamische und lebendige Flughafenumgebung mit: Innenraummodellierung der von der Luftseite aus sichtbaren Bereiche Innenraum-Modelle für Passagiere Individueller Fahrzeugverkehr auf dem Vorfeld Benutzerdefinierter Verkehr auf der Autobahn



Das alles hört sich bereits sehr vielversprechend an. Ob das wirklich der Fall ist, testen wir jetzt.

Ab in den Sim

Sobald wir mit unserem Flugzeug in Frankfurt stehen, schnappen wir uns erstmal die Drohnenkamera und erkunden den Airport. Sofort fällt auf, dass sich hier wirklich sehr viel Mühe gegeben wurde. Auch kleinere Gebäude, die etwas abseits stehen, wurden sehr detailliert modelliert. Um diese hohe Qualität der Modellierung und Texturierung zu verdeutlichen folgt jetzt ein Vergleich zu Avioteks Frankfurt Szenerie. (links: Aviotek | rechts: Aerosoft)

Dieser Vergleich zeigt, dass Aviotek zwar eine sehr schöne und detaillierte Szenerie geliefert hat (besonders für ein Freeware-Projekt!), doch Aerosoft noch eine Schippe drauflegt. Beide Versionen bieten einen Terminal-Innenraum. Auch hier scheint Aerosoft die Nase vorn zu haben, jedoch ist es (zumindest bei meiner Previewversion) nicht möglich das Gebäudeinterieur mit der Drohnenkamera zu betreten. Ausgenommen davon ist sind anscheinend Teile von Terminal 2 und der Fernbahnhof, wo das folgende Bild entstanden ist.

(links: Aviotek | rechts: Aerosoft)

Trotz der unzähligen Details ist Aerosofts Szenerie noch nicht zu hundertprozentig perfekt. An mancher Stelle gibt es noch kleine Fehler und Bugs, welche aber unter Umständen noch bis zum Release gefixt werden.

Besonders postitiv, sind mir jedoch die vielen fahrenden Fahrzeuge und die SkyLine-Bahn aufgefallen, welche zum Teil auch mit schöner Beleuchtung das Gesamtbild aufwerten. Auch bei Nacht sind Vorfeld, Taxiways und Runways akkurat ausgeleuchtet. Nur Teile des Terminals bleiben aus unbekannten Gründen im Dunklen.

Sonstige Eindrücke

Die Überschrift verrät es schon, jetzt folgt alles, was thematisch im oberen Abschnitt keinen Platz gefunden hat. Dazu zählt unter anderem das mitgelieferte GSX-Profil und das integrierte Aerosoft VDGS. Beides habe ich getestet und keine Probleme ausfindig machen können.

Obwohl Frankfurt so ein großer Flughafen ist, lief es auch bei der Performance erstaunlich gut. Ich konnte keine großen Ruckler oder ähnliches feststellen, wie es zum Teil bei der Aviotek Szenerie der Fall war. Um ehrlich zu sein, hat mich dies sehr überrascht.

Fazit

Im Allgemeinen hat Aerosoft bei diesem Produkt fantastische Arbeit geleistet. Es gibt keinen wirklich großen Kritikpunkt, der von einem Kauf abrät. Es sind lediglich noch kleine Verbesserungen nötig, die hoffentlich in der Releaseversion enthalten sind. Es ist schon fast ein Pflichtkauf für alle, die regelmäßig von und nach Frankfurt fliegen. Weiterhin ist jedoch die Freeware von Aviotek nicht zu vernachlässigen. Im Vergleich hat sie sich ebenfalls gut geschlagen, kommt jedoch nicht auf das Level von Aerosoft.

Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen!