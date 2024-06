Hispano Aviación HA-200 / HA-220 für MSFS: Eine Ikone der spanischen Luftfahrt

Nicht nur im Marketplace erscheinen interessante historische Flieger, die Hispano Aviación HA-200 „Saeta“ und HA-220 „Super Saeta“ sind jetzt für bei simMarket erschienen, dank der Bemühungen von Aviacion Española. Diese historischen Flugzeuge sind nicht nur bedeutende Meilensteine in der spanischen Luftfahrtgeschichte, sondern bieten auch eine faszinierende Flugerfahrung für Simulationsenthusiasten.

Ein Blick in die Geschichte

Die Hispano Aviación HA-200 „Saeta“ war ein spanisches Bodenangriffs- und Schulungsflugzeug, das in den 1950er Jahren von Juan de la Cruz Martin-Albo, Rafael Rubio Elola und Willy Messerschmitt entworfen wurde. Der Prototyp, ausgestattet mit zwei französischen Turbomeca Marboré II-Turbojets und ohne Bewaffnung, absolvierte seinen Erstflug am 12. August 1955 unter der Kontrolle des Testpiloten Fernando de Juan Valiente auf dem San Pablo-Flugplatz in Sevilla.

Die HA-220 „Super Saeta“ ist die einsitzige Bodenangriffsvariante der HA-200 „Saeta“. Sie war das erste spanische Düsenflugzeug, das erste spanische Flugzeug mit Druckkabine und auch das erste spanische Flugzeug, das exportiert wurde. Der zweite Sitz wurde durch einen selbstabdichtenden Treibstofftank ersetzt, und das Flugzeug war mit leistungsstärkeren Turbomeca Marboré VI-Triebwerken sowie Raketencontainern und Unterflügelaufhängungen für abwerfbare Nutzlasten ausgestattet.

Features und technische Details

Der Hispano Aviación HA-200 / HA-220 für MSFS bietet eine detaillierte und authentische Nachbildung dieser legendären Jets. Mit einer Dateigröße von 1,62 GB umfasst das Paket alle wesentlichen Eigenschaften, um ein realistisches Flugerlebnis zu gewährleisten. Hier einige der Hauptmerkmale:

Detaillierte Modelle : Sowohl die HA-200 als auch die HA-220 wurden mit großer Sorgfalt und Präzision modelliert, um ihre historischen und technischen Besonderheiten widerzuspiegeln.

: Sowohl die HA-200 als auch die HA-220 wurden mit großer Sorgfalt und Präzision modelliert, um ihre historischen und technischen Besonderheiten widerzuspiegeln. Realistische Funktionen : Viele Schalter und Knöpfe im Cockpit funktionieren wie im echten Flugzeug, was eine immersive und authentische Simulation ermöglicht.

: Viele Schalter und Knöpfe im Cockpit funktionieren wie im echten Flugzeug, was eine immersive und authentische Simulation ermöglicht. Historische Authentizität: Die Nachbildungen berücksichtigen die historischen Details und die Entwicklungsgeschichte der Flugzeuge.

Verfügbarkeit und Preis

Das Produkt wurde am 5. Juni 2024 veröffentlicht und ist für 17,85 € erhältlich. Es ist exklusiv über die simMarket-Plattform verfügbar und nutzt deren simInstaller-Technologie, was bedeutet, dass es nach dem Kauf nur über die simMarket-App heruntergeladen und installiert werden kann.

Nutzerbewertungen

Bisher gibt es eine Bewertung für die Hispano Aviación HA-200 / HA-220 MSFS auf SimMarket. Der Nutzer David lobte die hervorragende Präsentation des Jets und die Funktionsfähigkeit der Schalter und Knöpfe im Cockpit. Er bewertete das Produkt mit 5 von 5 Sternen und betonte, dass ihm die Simulation sehr gut gefällt.

Fazit

Durch die Integration dieser Flugzeuge in MSFS wird ein bedeutendes Kapitel der Luftfahrtgeschichte für virtuelle Piloten weltweit zugänglich gemacht. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Entwicklung und die technischen Errungenschaften der 1950er Jahre aus erster Hand zu erleben.

Für weitere Informationen und den Kauf besuchen Sie bitte simMarket.