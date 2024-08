Gefahr bei GSX Version 3.09

EDIT: offizielle Mitteilung von CEO Umberto:

„When you run the FSDT Installer, it always update itself, and since this is part of the Config page, you can’t use the Updater interface (the program is the same, just with different interfaces depending which icon you use to start it ), because the updater interface doesn’t have the Config page, you must use the installer and enter the Config page, so it can fix all airplanes.“

Kurzgesagt heißt das, dass im FSDT Installer (nicht im FSDT Updater!) die config Seite aufgerufen werden muss. Dort werden die Flugzeuge geladen und wieder “gefixt”.

Das Add-On GSX Pro, welches realistische Bodenabfertigungen bietet, bereitet einigen Nutzern große Probleme. Bei der heute veröffentlichten Version 3.09 gibt es einen Bug, der gravierende Folgen für manche Flugzeuge hat.

Sobald die neue seated passengers Option aktiviert ist, ändert GSX diverse layout.json Dateien bei folgenden Fliegern:

Fenix A320

PMDG 737 / 777

Leonardo Maddog

Dadurch kann es passieren, dass diese Flugzeuge nicht mehr im MSFS angezeigt werden. Das haben verschiedene Nutzer im FSDT-Forum geschildert. Ich selber habe und will diesen Bug nicht überprüfen.

Eine Antwort von FSDT auf dieses Problem gibt es bisher noch nicht.