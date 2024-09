Im Bereich der Flugsimulation wird die Landschaft durch detaillierte und realitätsnahe Add-ons stetig erweitert. Ein solches neues Angebot stellt der Calais-Dunkerque Airport (LFAC), entwickelt von AG Sim, dar.

Der Flughafen Calais-Dunkerque, gelegen in Marck, etwa 7 km nordöstlich von Calais in der französischen Region Hauts-de-France, ist vor allem für seine historische Rolle in den 1950er Jahren bekannt. Damals diente er als Basis für Kanalüberquerungen, unter anderem für Autofähren, die von privaten Fluglinien wie Silver City Airways und Channel Air Bridge betrieben wurden. Heute wird der Flughafen hauptsächlich für Pilotentrainings genutzt und ist auch ein beliebter Ort für Flugveranstaltungen und touristische Charterflüge.

Das Add-on selbst bringt den Flughafen mit einer umfassenden Detailtreue in die virtuelle Welt. Die Start- und Landebahn, mit einer Asphaltdecke versehen, misst 1.535 x 45 Meter und liegt 12 Fuß über dem Meeresspiegel. AG Sim hat sich bemüht, eine lebendige Atmosphäre zu schaffen, indem sie 3D-Gebäude, 8K PBR-Texturen und offene Hangars mit zahlreichen Parkplätzen integrierten. Zusätzlich wurde die Szenerie mit 3D-Figuren, detaillierter Vegetation und präzisen Boden- sowie Verkehrsschildern angereichert.

Der Kauf des LFAC-Add-ons erfolgt über simMarket, und die Installation wird durch die simInstaller-Technologie vereinfacht, die nach dem Kauf über die App des Anbieters zur Verfügung steht. Der benötigte Speicherplatz für die Installation beträgt 2.30 GB.