BlueBird Simulations: weitere Previews

BlueBird Simulations hat einen ersten Einblick in das Electronic Flight Bag (EFB) für die bevorstehende 757 des Microsoft Flight Simulator gegeben. Das EFB befindet sich noch in der Entwicklung und wird bei Release eine vollständige Integration von Simbrief sowie grundlegende Menüs zur Steuerung verschiedener Flugzeugfunktionen bieten. Im Laufe der Zeit sollen weitere Funktionen hinzugefügt werden, um es zu einem der besten EFBs auf dem Markt zu machen. Obwohl das Team gehofft hatte, bis jetzt ein Video-Preview veröffentlichen zu können, nehmen sie sich zusätzliche Zeit, um es zu perfektionieren, und planen, es nächsten Monat vorstellen zu können. Was das Veröffentlichungsdatum der 757 betrifft, gibt es noch keine feste Zusage. Da nur noch etwa vier Monate im Jahr verbleiben, arbeitet das Team intensiv daran, die Veröffentlichung bis Ende 2024 zu realisieren. BlueBird Simulations will Mitte bis Ende Oktober genauere Informationen dazu herausgeben. Sie betonen, wie wichtig es ist, den Entwicklungsprozess nicht zu überstürzen.

Zudem hat die Arbeit an der 767 begonnen, wobei der Fokus auf dem Flugmodell und dem 3D-Modell liegt. Zu Beginn des nächsten Jahres sollten wir, laut dem Entwicklerteam, texturierte Bilder des Fortschritts der 767 erwarten können.