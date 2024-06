BeyondATC: Spannende Neuigkeiten und kommende Features

Die Entwickler von BeyondATC haben auf der kürzlich stattgefundenen FS Expo 2024 einige interessante Ankündigungen gemacht, die die Flugsimulations-Community begeistern dürften. Hier sind die wichtigsten Highlights und Neuerungen, die vorgestellt wurden:

Beeindruckende Verkehrsdemo

Eine der bemerkenswertesten Präsentationen war eine fast vollständig funktionierende Verkehrsdemo. Diese zeigte Flugzeuge, die von Gate zu Gate verkehren, inklusive Start, Landung und dem korrekten Spawnen an realen Gates. Das Ganze wurde durch Animationen, Geräusche und Effekte ergänzt. Obwohl noch weitere Arbeiten erforderlich sind, ist der Kern dieser Funktion bereits implementiert.

BeyonATC plant, diese Verkehrsfunktion zunächst im experimentellen Zweig für Supporter-Nutzer zugänglich zu machen. Dies soll innerhalb des nächsten Monats geschehen. Nutzer der Basisversion müssen sich noch ein paar Monate länger gedulden, bis sie dieses Feature erhalten. Der experimentelle Zweig erlaubt es, neue Funktionen frühzeitig zu testen, und bietet den Entwicklern wertvolles Feedback, bevor eine endgültige Veröffentlichung erfolgt.

Verkehrsdatensource: Flight Radar 24

Eine wichtige Entscheidung betrifft die Quelle der Verkehrsdaten. BeyonATC wird einen Flugplan von Flight Radar 24 verwenden, der über 15 Millionen Flüge aus dem letzten Jahr umfasst. Diese Entscheidung ermöglicht es den Nutzern, die Simulationszeit so einzustellen, dass immer ein belebter Flughafen dargestellt wird. Live-Verkehr hat den Nachteil, dass er von den aktuell stattfindenden Flügen abhängt, was zu Zeiten geringer Aktivität führen kann.

Entwicklung eines VR-Panels

Für VR-Enthusiasten gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Ein VR-Panel ist in Entwicklung. Dies wird es ermöglichen, eine Version der BATC-Benutzeroberfläche direkt in der virtuellen Realität zu nutzen. Ein konkreter Fertigstellungstermin wurde noch nicht genannt, aber die Entwicklung ist in vollem Gange.

Einführung einer Taxi-Karte

Innerhalb der nächsten Woche wird eine neue Taxi-Karte für alle Versionen von BATC eingeführt. Diese Karte zeigt eine Echtzeitdarstellung des Flughafens mit Rollwegen, Gates und aktuellen Flugzeugbewegungen. Zudem wird die eigene Rollroute angezeigt, was die Navigation auf dem Flughafen erheblich erleichtern wird.

Benutzerportal zur Dateneingabe

Ein weiteres spannendes Feature ist ein neues Online-Portal, das es Nutzern ermöglicht, Vorschläge für Aussprachen, Flughafenoperationen und andere Daten einzureichen. Diese Einreichungen werden von vertrauenswürdigen Nutzern überprüft und, wenn sie akzeptiert werden, automatisch an alle Nutzer von BATC weitergegeben. Dies fördert eine kollaborative Verbesserung der Simulationserfahrung.

PayPal-Zahlungsoption

Schließlich wird BeyonATC in Kürze auch Zahlungen über PayPal akzeptieren. Dies ist eine willkommene Nachricht für diejenigen, die bisher aufgrund fehlender Kreditkartenoptionen nicht in der Lage waren, BeyonATC zu erwerben.

Diese Updates zeigen, dass BeyonATC kontinuierlich daran arbeitet, die Nutzererfahrung zu verbessern und neue, innovative Features zu entwickeln. Die Community kann gespannt sein auf die kommenden Entwicklungen und Updates.