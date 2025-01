Review: Society Islands XP Bora Bora & Leeward XP11/12

Originalreview ist erschienen bei x-plained.com, übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung

Willkommen im Südpazifik, der Heimat von Bora Bora, Raiatea und den sieben anderen Inseln, die den „Inseln unter dem Wind“-Teil der Gesellschaftsinseln bilden. Welche Bilder diese Inseln schon bei der bloßen Erwähnung ihres Namens hervorrufen: üppige Wälder, faszinierende Felsformationen, Korallenriffe und natürlich saphirblaue Lagunen. Jetzt hat Maps2Xplane in Zusammenarbeit mit Albert Ràfols ein Landschaftspaket eingeführt, das versucht, diese Bilder in der X-Plane-Welt zum Leben zu erwecken.

Der Zentral- und Südpazifik ist ein riesiges Gebiet, das größtenteils von über tausend Inseln eingenommen wird, die unter der Bezeichnung Polynesien zusammengefasst sind. Zu den Inselstaaten und Territorien Polynesiens gehören Amerikanisch-Samoa, die Cookinseln, Französisch-Polynesien, Niue, Pitcairninseln, Samoa, Tonga und Tuvalu.

Die 118 Inseln Französisch-Polynesiens bedecken ein Gebiet im südöstlichen Pazifik, das etwa der Größe Europas entspricht, und die gesamte Landfläche umfasst ein Gebiet, das ein Drittel der Größe des US-Bundesstaates Connecticut beträgt. Die Gesellschaftsinseln sind einer der fünf Archipele, aus denen sich die französische Überseegemeinschaft zusammensetzt. Die westlichen Gesellschaftsinseln werden auch „Inseln unter dem Wind“ (Windward Islands) genannt, während die östlichen Gesellschaftsinseln „Windinseln“ (Windward Islands) genannt werden.

Das französische Protektorat wurde 1842 gegründet und die Inseln wurden 1946 zu französischem Territorium. Die französische Überseekollektivität, die eine gewisse autonome Regierung vorsieht, wurde 2003 definiert. Die Hauptstadt von Französisch-Polynesien ist die tahitianische Stadt Papeete. (Informationen erhalten von One World Nations Online.)

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass die Verwendung der Inselnamen „Leeward“ und „Windward“ etwas mehrdeutig sein kann, da diese häufiger als Hinweis auf die Inselgruppen im Karibischen Ozean verwendet werden.

Während unseres Rundgangs durch diese Szenerie im X-Plane-Universum werden wir einige Flugbetriebsstandorte besuchen. Dazu gehören die Flughäfen Bora Bora (NTTB), Raiatea (NTTR),

Huahine – Fare (NTTH), Maupiti (NTTP) und Tupai (NTTU). Drehflüglerpiloten werden an unseren Stopps an der Tahiti Nui Helicopters Pago Dropzone (XHNTTZ), dem Four Seasons Helipad (XHNTTF), dem Saint Regis Helipad (XHNTTS), dem Le Meridien Helipad (XHNTTM), dem InterContinental Helipad (XHNTTI) und Le Taha’a interessiert sein Hubschrauberlandeplatz (XHNTTT).

Auf so kleinem Raum gibt es viel zu sehen und zu unternehmen, also fangen wir am besten gleich an. Wie immer beginnen wir mit der Installation der Szenerie.

Installation und Dokumentation



Die Systemanforderungen für dieses von Aerosoft veröffentlichte Paket lauten wie folgt:

X-Plane 11.52r1 oder eine spätere Version von X-Plane 11

Betriebssystem: Microsoft Windows 10 (64bit), MacOS (Mojave+) oder Linux Ubuntu LTS

Scenery Animation Manager (SAM) Version 2 (optional)

Grafikkarte/VRAM: 6 GB erforderlich, 8 GB+ empfohlen

CPU: Multi-Core-Prozessor mit 3,2 GHz oder besser

Festplatte: 10 GB freier Speicherplatz

RAM: mindestens 8 GB RAM oder mehr



Die Installation des Society Islands XP-Pakets kann auf zwei Arten erfolgen. Sie können die komprimierte Datei (AS_SOCIETY_ISLANDS_XP11_V1000.zip, 5,34 GB auf der Festplatte) über einen Link herunterladen, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde oder auf den Sie über Ihren Bestellverlauf zugreifen können. Speichern Sie diese Datei auf Ihrem System, extrahieren Sie die vier darin enthaltenen Ordner und kopieren Sie sie in den Ordner „Custom Scenery“ in Ihrem X-Plane-Installationsordner.

Sobald dies erledigt ist, müssen Sie die Ordner in der richtigen Reihenfolge in die Datei scenerie_packs.ini eingeben. Sie können dies manuell tun oder X-Plane starten, das den Ordner „Custom Scenery“ scannt und die neue Szenerie für Sie zur Datei hinzufügt. Unabhängig davon, ob Sie die Elemente in die Datei scenerie_packs.ini eingeben oder überprüfen, ob X-Plane dies ordnungsgemäß durchgeführt hat, benötigen Sie das Handbuch, das sich im Dokumentationsordner im Ordner „Additions“ befindet. Dort finden Sie den richtigen Speicherort und die richtige Reihenfolge für die Einträge im Ordner scenerie_packs.ini.

Die zweite Installationsmethode erfolgt über Aerosoft One, wofür ein Internetzugang und ein Aerosoft-Konto erforderlich sind. Aerosoft One ist eine Schnittstelle zu allem, was mit Aerosoft zu tun hat, und zeigt Ihnen das Paket auf der Registerkarte „Bibliothek“ an, sobald Sie es gekauft haben. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Installieren“. Als nächstes erscheint ein Dialog, der Ihnen die Wahl zwischen der Installation im X-Plane-Verzeichnis oder der Installation in einer Bibliothek und dem Platzieren eines Links im X-Plane Custom Scenery-Ordner bietet.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Präferenz auszuwählen. Wenn Sie das getan haben, wählen Sie „Weiter“. Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie einen Hinweis über die Ausführung von Software, die die Installation beeinträchtigen könnte. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“. Wenn Sie die Option „Zur Warteschlange wechseln“ aktiviert lassen, wechselt die Routine automatisch zu diesem Bildschirm. Hier sehen Sie den Beginn der Installation und eine Fortschrittsanzeige zeigt den Download-Fortschritt und die verbleibende Zeit an. Sie können auch die Download-Geschwindigkeit sehen.

Unabhängig davon, wie Sie die Installation durchführen, stehen Ihnen nach Abschluss der Installation vier Ordner im Ordner „Customs Scenery“ zur Verfügung. Im Ordner „Zusätze“ befindet sich ein Ordner namens „Ressourcen“. Wenn Sie dies in Ihren X-Plane-Hauptordner ziehen, werden die Standardkartenkacheln für den Landschaftsbereich überschrieben. Die neue Karte bietet mehr Details für die Inseln unter dem Winde.

Maupiti (NTTP)

Maupiti liegt 25 Meilen westlich von Bora Bora und 195 Meilen nordwestlich von Tahiti. Dieses kleine Atoll hat eine Fläche von vier Quadratmeilen und liegt in einer Lagune, die von fünf Motus umgeben ist. Ein Motu ist eine zerbrochene Korallen- und Sandinsel, die ein Atoll umgibt. Der Hauptort der Insel ist Vaiea. Maupiti ist per Schiff und Flugzeug mit dem Rest der Welt verbunden. Eine Bootsfahrt erfordert die Navigation durch einen einzigen, tiefen und schmalen Pass. Dieser Pass kann nicht genutzt werden, wenn der Wind zu stark ist oder die Strömung zu stark ist.

Der Flughafen

Der Flughafen Maupiti liegt auf Motu Tuanai. Air Tahiti bietet nur sehr begrenzte Inlandsflüge zwischen Maupiti und drei anderen Inseln an. Die Landebahn ist nur 3133 Fuß (955 m) lang. Laut Jeppesen-Karte ist der Flughafen für mit Funk ausgerüstete Flugzeuge reserviert. Es gibt einen veröffentlichten NDB-Anflug für Landebahn 08 und zwei RNP-Anflüge, einen für Landebahn 08 und einen für Landebahn 26. Die Landung auf dieser Landebahn ist angesichts der kurzen Länge und des Wassers an beiden Enden eine kleine Herausforderung. Außerdem gibt es keine Beleuchtung.

Maupiti hat zwei Vorfeldstarts, zwei Hubschrauberstarts und einen Wasserflugzeug-Dockstart. Der Flughafen ist klein und besteht aus drei Gebäuden und einigen Schuppen. Bei den Gebäuden handelt es sich um das Hauptgebäude für den Ticketverkauf, einen Gepäckabholbereich und sanitäre Anlagen. Zusätzlich zu den beiden Schuppen im Vorfeldbereich gibt es einen NDB-Turm. Hinter dem Hauptgebäude führt ein Weg zum Wasserflugzeug-Dock, wo Bänke als Bereich für Menschen dienen, die auf ihre Bootsfahrten warten, die die einzige Verbindung vom Flughafen zu anderen Orten darstellen.

Die Texturierung des gesamten Flughafens gehört zu den besten, die ich je gesehen habe. Gebäudetexturen halten auch aus nächster Nähe stand und reagieren genau auf wechselnde Lichtverhältnisse. Sie sind sehr detailliert, auch bei den Schuppen. Bodentexturen, egal ob Gras, Stein oder Asphalt, sind detailliert und scharf. Ich kann praktisch die Brise hören, die durch das sehr detaillierte Grün weht, und erwarte fast, dass sich die Äste bewegen, während ich durch das Hauptgebäude und den Weg zum Dock hinuntergehe.

Am Dock sehe ich Sand, der aussieht, als würde er sich unter meinen Füßen bewegen, gestreichelt von den Wellen des Lapiswassers der Lagune. Das Können des Handwerkers setzt sich in diesem Bereich bis in die Details des Docks und der in seiner Nähe aufgetürmten Steine ​​fort. Der Wasserflugzeugstart erfolgt ganz am Ende des Kais, wo drei schön modellierte Boote anlegen. Wenn Sie von diesem Punkt abfahren, müssen Sie auf den fließenden Bootsverkehr in der Lagune achten.

Wenn Sie nach rechts abbiegen, haben Sie einen Blick auf die Start- und Landebahn und die Steinböschung, die als Stütze für die Aufschüttung dient, auf der die Start- und Landebahn errichtet wurde. Die Darstellung der Landebahnoberfläche entspricht dem Bild auf Fotos mit großen, klaren, weißen Markierungen, einschließlich Landebahnnummern im europäischen Stil. Der Asphalt ist an den Seiten heller als der dunkle Streifen in der Mitte. Die Reflexionen der Oberfläche bei schrägem Licht sind hervorragend.

Beschwerden in diesem Bereich müssen sich auf das Fehlen von allem beschränken, was dazu führen würde, dass der Flughafen weniger statisch wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass es angesichts der Größe des Flugplatzes keine große Unordnung auf dem Vorfeld geben wird, aber eine zusätzliche Anzahl von Personen wäre sehr willkommen, insbesondere außerhalb des Hauptgebäudes, wo sich die Menschen bei ankommenden oder abfliegenden Flügen oft ansammeln.

Umgebung

Wie wir bereits gesehen haben, ist Maupiti eine kleine Insel mit nur einem Hauptdorfgebiet. Die Insel ist ein Rückzugsort vom modernen Leben mit wenigen modernen Annehmlichkeiten. Besucher müssen ausreichend Bargeld mitbringen, da es auf der Insel keine Geldautomaten gibt und die Übernachtungsgäste in Häusern übernachten, die ihnen Zimmer vermieten. Die Insel lehnte eine Initiative zum Bau eines Hotels ab, um die Tourismusbranche auf der Insel anzukurbeln.

Von unserem Blick auf die Insel können wir die üppige Vegetation, die Motus rund um das Atoll, den Kai bei Vinea und den Gipfel sehen. Da Maps2Xplane an diesem Projekt beteiligt ist, müssen wir uns sowohl das Gelände als auch das Netz ansehen, das die Form und Höhen der Insel definiert. Die modellierte Form scheint sich gut mit den online verfügbaren Fotos vergleichen zu lassen. Die Höhe des Berges stimmt gut mit einer fotografischen Ansicht vom Flughafenmotu überein. Das Wasser und die Farbmuster der Lagune sind unglaublich und kommen den tatsächlichen Bildern erstaunlich nahe. Das ist Wasser, das vielleicht in mancher Hinsicht besser ist als Orthofotografie. Die Korallenriffe sind sichtbar und erstrecken sich unter Wasser.

Zum Abschluss werfen wir einen kurzen Blick auf das Dorf und die Autogen-Gebäude. Der Hafen von Maupiti ist mit einer großen Betonfläche und einigen Gebäuden in der Mitte modelliert. Der erste Eindruck ist, dass es sich für die Insel etwas groß anfühlt. Eine Mischung aus Bodentexturen würde diesen Eindruck mildern und eine natürlichere Verschmelzung mit dem Rest der Insel ermöglichen. Auch eine Begrünung und Verbindungswege zwischen den Gebäuden würden zur Auflockerung dieser flachen Fläche beitragen.

Das Autogen entlang der Straßen sorgt für Inselatmosphäre und die Straße ist entsprechend schmal und kurvenreich. Die in der Mitte wachsenden tropischen Pflanzen runden eine stimmungsvolle Küstenlinie entlang der Lagune ab, die den Eindruck der realen Welt vermittelt.

Kommen wir nun zu dem winzigen Atoll, das östlich und etwas nördlich von Bora Bora liegt.

Tupai (NTTU)

„Tupai ist eine 11 km² große Koralleninsel, die nur 16 km nördlich von Bora Bora liegt. Es ist ein besonderes Atoll, erstens wegen seiner fast perfekten Herzform, die man beim Überfliegen entdeckt, dann wegen seiner doppelten Lagune und den unglaublichen Blautönen, aber auch wegen seiner erhaltenen Natur. Hier nisten die Vögel furchtlos auf dem Boden, Meeresschildkröten legen ihre Eier an unberührten weißen Sandstränden ab und Fauna und Flora haben den Menschen langsam vergessen. Es ist ein Ort, an dem die Zeit stillsteht, eine jungfräuliche Insel, da es nur noch wenige in unseren Ozeanen gibt.

Das Atoll war einst eine Kokosnussplantage im Besitz von Mr. Lejeune, ein Notar in Papeete. Dann wurde es von der Regierung Französisch-Polynesiens gekauft und das Atoll ging in Staatsbesitz über, um nicht nur sein Erbe zu bewahren, sondern auch seine außergewöhnliche Natur zu schützen. Es gab eine Zeit, in der das Atoll auch zur Begrüßung hochrangiger Würdenträger genutzt wurde.“

Der Flughafen und die Umgebung

Die Landebahn von Tupai wurde von Mr. gebaut. Lejeune und wurde 2003 von der französischen Regierung modernisiert, gleichzeitig mit der Verbreiterung eines Kanals für den Bootsverkehr in die Lagune. Der aktuelle Streifen ist 2.952 Fuß lang und 78 Fuß breit. Es scheint sich um eine inaktive Landebahn zu handeln. Tahiti Nui Helicopters bietet Charterflüge zur Insel an, nutzt die Landebahn jedoch nicht.

Uns wird eine Landebahn präsentiert, die im Großen und Ganzen dem entspricht, was auf jedem Satellitenbild zu sehen ist. Der einzige wirklich auffällige Unterschied ist das Fehlen des ziemlich großen Gebäudes mit rotem Dach links von Landebahn 29. Der Rand der Landebahn sieht unfertig aus und die Oberfläche ist eine Kombination aus dunklem und hellem Asphalt. Gemalte Markierungen befinden sich in verschiedenen Phasen des Verblassens. Es gibt keine Lichter, keine Windsäcke und nur ein paar verlassene Hütten und Anlegestellen, um die Landschaft mit durchgehenden Bäumen abzuwechseln. Die Modellierung dieser Landebahn ist hinsichtlich Textur und Detail einwandfrei. Zusätzlich zur Landebahn gibt es einen Wasserflugzeugstart an einem der Docks in der Lagune.

Die Herzform der Insel bleibt in der Darstellung erhalten und die Wasserschattierung der Lagune verblüfft weiterhin, während sie ein sehr reales Gefühl der Tropen vermittelt. Riffe werden noch einmal genauer dargestellt und die Schatten und Unterwassersegmente tragen zum Realismus bei. Die wunderschönen Strände erstrecken sich entlang der fast durchgehenden Motus, aus denen dieses Atoll besteht.

Die wenigen Gebäude in der Nähe der Landebahn sowie die Piers sind vorhanden, obwohl sie für das, was sie sind, wahrscheinlich etwas zu neu aussehen, und die Anwesenheit von Autos stört das Eintauchen in eine verlassene und völlig verlassene Insel. Der einzige weitere Kritikpunkt ist, dass auf der gut ausgebauten unbefestigten Straße Fahrzeuge fahren, die man auf einer einsamen Insel nicht findet. Schließlich wäre es eine Verbesserung, wenn die Docks modelliert würden, anstatt die Originalfassade von Laminar zu verwenden.

Da es hier sonst nicht viel zu sehen gibt, fahren wir nun Richtung Süden zur bekanntesten Gesellschaftsinsel.

Bora Bora (NTTB)

Bora Bora ist neben Tahiti wahrscheinlich die bekannteste Insel des Gesellschaftsinsel-Archipels, obwohl sie eine der kleinsten ist. Wikipedia bietet diesen Kommentar an: „Bora Bora hat eine Gesamtlandfläche von 30,55 km2 (12 Quadratmeilen). Die Hauptinsel liegt etwa 230 km (143 Meilen) nordwestlich von Papeete und ist von einer Lagune und einem Barriereriff umgeben. In der Mitte der Insel befinden sich die Überreste eines erloschenen Vulkans, der sich auf zwei Gipfel erhebt, den Berg Pahia und den Berg Otemanu; Der höchste Punkt liegt auf 727 m (2.385 ft). Bora Bora ist Teil der Gemeinde Bora-Bora, zu der auch das Atoll Tupai gehört.“

Der Flughafen

Flughafen Bora Bora (auch bekannt als Flughafen Motu Mute). Der Flughafen auf Bora Bora entstand 1943 während des Zweiten Weltkriegs als US-Militärstützpunkt auf Motu Mute. Der kommerzielle Betrieb begann 1958 nach dem Umbau der Landebahn. Der Linienpassagierservice wird von Air Tahiti angeboten, deren größtes Flugzeug der zweimotorige Turboprop ATR-72 ist. Mit Air Tahiti dauert der Flug von Tahiti aus 50 Minuten.

Daten aus der Flughafenkarte zeigen, dass die Landebahn 4938 Fuß lang und 72 Fuß breit ist. Die Höhe beträgt 10 Fuß an der Schwelle der Landebahn 11 und 11 Fuß an der Schwelle der Landebahn 29. Die Landebahnbeleuchtung umfasst RL, REIL und PAPI-L in einem Winkel von 3°. Zu den zusätzlichen Informationen gehören Hinweise, die den anfliegenden Piloten auf Aktivitäten von Hubschraubern, Fallschirmspringern und Großwasserfahrzeugen in der Gegend aufmerksam machen. Es wird auch auf die Gefahr von Wildtierschlägen hingewiesen. In der Karte wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Flugplatz für mit Funk ausgerüstete Flugzeuge reserviert ist.

Der Flughafen Bora Bora ist kein großer Flugplatz. Die An- und Abreise erfolgt im Freien. Die Verbindung zwischen dem Flughafen und der Insel erfolgt wie auf Maupiti per Wassershuttle. Als wir am Flughafen ankommen (ich habe den RNP Z RWY 11-Anflug gewählt, der genau richtig ist), werden wir von einer präzise beleuchteten Landebahn begrüßt, die über eine dunkle Asphaltoberfläche mit einer wunderbaren Textur und klaren Markierungen verfügt. Der Rest des Rollfelds variiert in Farbe und Textur je nach Flughafen, wie auf den Fotos zu sehen ist. Auf dem Vorfeld finden Sie sieben deutlich markierte Gate-Starts und zwei ebenfalls gut markierte GA-Starts. Dieser Flughafen verfügt über aktive Air Marshalls, wenn Sie das SAM-Plugin installieren.

Auf der Lagunenseite des Terminalgebäudes werden sich Wasserflugzeugpiloten über einen von den Entwicklern großzügig zur Verfügung gestellten Wasserflugzeugstart freuen. Da es sich höchstwahrscheinlich um eine wahrhaftige Form handelt, muss auf den Wasserbetrieb in der Lagune geachtet werden, da sich dort eine große Anzahl von Wasserfahrzeugen bewegt. Starts und Landungen müssen unter Berücksichtigung der Windrichtungen sorgfältig geplant werden. Einige dieser Boote bewegen sich schnell, andere kommen zu dritt hintereinander.

Der Flughafen selbst besteht aus zehn oder elf Gebäuden, je nachdem, wie man die Schuppen einschließlich des Terminals zählt. Alle Gebäude weisen die unglaubliche Texturierung auf, die wir zum ersten Mal auf Maupiti bemerkten, obwohl mindestens sieben verschiedene davon beteiligt sind, von roten Dachschindeln bis hin zu Betonwänden. Sie sind alle fachmännisch ausgeführt und es ist interessant zu sehen, wie sie sich mit den Lichtverhältnissen verändern. Die Dacheindeckungsstile erinnern zwischen leuchtendem Rot und verwittertem Holz wirklich an die Inselatmosphäre. Das Fehlen eines Parkplatzes an einem geschäftigen Flughafen erscheint ein wenig unwirklich, bis wir uns daran erinnern, dass es keinen Landzugang zum Flughafen gibt und die Docks am Terminal daher einem Parkplatz an anderen Flughäfen entsprechen.

Der Eingang zum Terminal vom Vorfeld aus ist ganz im Zeichen des Südpazifiks zu sehen, mit schönen Beispielen grüner Skulpturen und üppiger Blütenpracht, die für ein warmes Gefühl des „Willkommens“ sorgen. Bei einem Rundgang durch das Terminal fällt auf, dass alles in der Umgebung sehr detailliert ist, bis hin zum Rost am Maschendrahtzaun. Machen Sie einen gemütlichen Spaziergang entlang des Stegs und bewundern Sie die Tiefe der Texturen und Modellierungen, die die Entwickler in diesem Projekt verwendet haben.

Hier, wie auch in Maupiti, muss ich meine Kritik auf den Mangel an Gegenständen und Menschen beschränken, die diesem ansonsten wunderschönen Flugplatz wirklich Leben einhauchen könnten.

Umgebung

Sobald wir den Flughafen verlassen, sind wir bereit, die Insel zu besichtigen, die die Spitznamen „Perle des Pazifiks“ und „Romantische Insel“ trägt. Hier müssen wir uns die Ergebnisse der Arbeit des Entwicklers am Netz, an den Texturen, an etwaigen Sonderfunktionen und an allen anderen Dingen ansehen, die sich auf die Gesamtatmosphäre dieser bekannten Insel auswirken.

Hubschrauberpiloten werden sich über fünf verschiedene Einsatzorte auf Bora Bora freuen. Vier davon befinden sich an Resortstandorten auf Motu Piti A’Au und der fünfte befindet sich auf der Insel in der Abwurfzone Pago von Tahiti Nui Helicopters. Wenn wir herumfliegen, um die Hubschrauberlandeplätze ausfindig zu machen, haben wir einen guten Überblick über alles, was die Insel zu bieten hat. Wenn man bedenkt, was wir bisher gesehen haben und was wir auf Bora Bora sehen, scheint es so, als ob die Absicht der Entwickler darin besteht, ein Landschaftspaket bereitzustellen, das ein Flugerlebnis schafft, anstatt nur winzige Details zu modellieren. Ihre Kreation scheint sich darauf zu konzentrieren, eine präzise Atmosphäre zu schaffen, die für Spaß sorgt, anstatt sich auf die Modellierung bestimmter Gegenstände zu konzentrieren, die mit der Höhe und Fluggeschwindigkeit verschwinden.

Wenn wir den Flughafen verlassen und nach Südosten fahren, gelangen wir zum ersten Hubschrauberlandeplatz am Four Seasons Resort. Als wir bei Sonnenuntergang hier ankommen, können wir deutlich sehen, wie viel Arbeit in die Erstellung der Texturen für die Insel investiert wurde. Die Schatten vertiefen sich, offenbaren die Feinheiten des felsigen Bereichs rund um das Pad und erzeugen eine zunehmende Dunkelheit im Wald. Das Wasser behält seinen türkisfarbenen Farbton und die Straßen in der Umgebung weisen unterschiedliche Texturen auf.

Der nächste Halt ist der Hubschrauberlandeplatz am St. Regis. Dieser liegt ebenfalls am Strand, wo Sand auf Korallen und Steine ​​trifft und die Grenzen äußerst uneben sind. In einem kleinen Bereich können wir einen Übergang von Wasser zu Korallen, Sand und Gestrüpp, zur Straße, zu einer Stützmauer und dann zum Gras sehen, auf dem das Resort liegt. Farbschattierungen verleihen diesem Bereich Lebendigkeit. Dies ist auch ein großartiger Ort, um einen Blick zurück zum Flughafen zu werfen und die berühmten Lagunenhütten zu sehen, die ins Wasser ragen. Wenn die Sonne unter den Horizont verschwindet, erzeugen die einzelnen Lichterketten entlang der Wasseroberfläche eine Reihe von Lichthöfen.

Wenn wir weiter zum Le Meridien gehen, können wir sehen, wie die Sonne im Westen tief steht und die Bäume lange Schatten über den Strand und auf das Wasser werfen. Das Licht interagiert mit den Dächern der Hauptgebäude des Resorts und zeigt den konsequenten Einsatz hochwertiger Texturen durch die Entwickler bis hin zu den kleinsten Objekten. Lagunenhütten und ein sorgfältig modelliertes Dock runden das Gebiet ab.

Der letzte Hubschrauberlandeplatz auf dem Motu befindet sich am InterContinental. Auch hier liegt die Liegewiese am Strand. Hier sind weitere schöne Beispiele der Arbeiten an den Küstenlinien entlang des Ozeans sowie entlang kleiner Buchten zu sehen.

Auf dem Weg zur Hauptinsel machen wir Halt an der Pango-Absprungzone, wo Mt. Pahia und Mt. Otemanu ihre ikonischen Silhouetten präsentieren und alles um sie herum in den Schatten stellen. Die Pango-Abwurfzone weist, wie die vier Bereiche, die wir bereits gesehen haben, eine detaillierte Entwicklung auf, da die Aktivitäten am Landeplatz den Piloten in die Nähe der Szenerie bringen. Hier können Sie die Gegenstände sehen, die rund um die Häuser auf den Inseln verwendet werden und zur Atmosphäre beitragen: Zäune und Mauern, Lagereinheiten, Carports und scheinbar überdachte Obststände. Die Details werden in den Stadtteilen von Bora Bora nicht übersehen.

Wir haben also gesehen, dass die Texturarbeit, der Sand, der Stein und das Grün alle detailliert, exquisit und dem Südpazifik treu sind. Wenn wir über der Lagune etwas an Höhe gewinnen, können wir die unglaubliche Arbeit sehen, die mit der Wasserfärbung und -schattierung geleistet wurde und die mit den besten Orthofotos, die ich je gesehen habe, mithalten kann. Okay, was ist mit dem Netz? Wenn Sie die von uns besuchten Websites noch einmal durchgehen, werden Sie unzählige Beispiele dafür sehen, wie detailliert die Netzstruktur ist. Sie können die kleinen Höhenunterschiede, die detailliert wiedergegebenen Buchten und Küstenlinien sowie die beeindruckenden Fels- und Spaltenwände der Vulkanberge sehen, die zum Leben erweckt werden. Die Motus sind so genau, dass ich meinen Standort mit Satellitenbildern abgleichen konnte. Die von meinem Höhenmesser gemeldeten Flughafenhöhen stimmen mit den veröffentlichten Zahlen überein.

Taha’a (XHNTTT)

Informationen, die der offiziellen Website der Inseln von Tahiti entnommen wurden, erzählen die Geschichte einer kleinen Insel, die per Boot, Hubschrauber oder Wasserflugzeug erreichbar ist. Hier gibt es keinen Flughafen, sondern nur einen Hubschrauberlandeplatz im Le Taha’a Island Resort. Dieses Resort wird zusammen mit dem Vahine Island Resort auf der Website als zwei der schönsten in Französisch-Polynesien bezeichnet. Jedes liegt auf einem eigenen Motu, sodass es noch keine Landverbindung zur Hauptinsel gibt.

Vahine verfügt über keinen Hubschrauberlandeplatz. Was Taha’a von anderen Inseln unterscheidet, sind die Vanilleplantagen. Taha’a produziert mehr als 70 % der gesamten auf den französisch-polynesischen Inseln produzierten Vanille. Da es hier keinen Flughafen gibt, können wir etwas mehr Zeit damit verbringen, die Umgebung zu erkunden. Daher dachte ich, dass dies ein guter Zeitpunkt wäre, die Modellbauarbeiten, die wir aus der Ferne gesehen haben, näher kennenzulernen und herauszufinden, warum sie so etwas ausmachen ein Eindruck aus der Luft.

Umgebung

Taha’a ist hinsichtlich der Maschenkonstruktion ein sehr guter Vertreter der übrigen Inseln. Die hügeligen Küsten mit ihren vielen Buchten und Häfen sind alle eingefangen. Der üppige Wald bewegt sich mit den Höhen und Tiefen am Hang des Berges Ohiri. Rund um die Insel gibt es das kleinste Motu.

Französisch-Polynesien ist ein Land, das sowohl für seine umliegenden Gewässer als auch für alles, was an Land gebunden ist, berühmt ist. Sandstrände, warme Sonne und aquamarinblaues Wasser sind so ikonisch, dass jede Darstellung dieser Inseln, die diese nicht beinhaltet, mangelhaft wäre. Sie wurden alle bereits erwähnt. Hier ist eine Nahaufnahme davon. Ich bin immer wieder erstaunt über das schaumige Wasser auf dem genau schattierten Wasser und die Korallenriffe darunter. Ich persönlich finde diese Version von Küstengewässern stimmungsvoller als Orthofotos.

Mittlerweile haben Sie es wahrscheinlich satt, mir die Texturarbeit zuzuhören, die in diesem Projekt reichlich vorhanden ist. Schauen Sie sich diese Screenshots an und Sie werden sehen, warum es meine Aufmerksamkeit so erregt hat.

Alles hier nimmt Schatten auf und wirft ihn, wenn Sie die Option „Objekte werfen Schatten“ im X-Plane-Grafikeinstellungsbildschirm ausgewählt haben. Da nichts eingebrannt ist, ändert sich alles mit den Lichtverhältnissen, von einem praktisch ausgewaschenen Bild in der hellen Mittagssonne bis hin zur Schaffung einer Landschaft mit unglaublicher Tiefe bei indirekter Beleuchtung.

Raiatea (NTTR)

Unser nächster Halt gilt als Heimat des alten Polynesiens und gilt als „die heiligste Insel der Region“.

Von hier aus reisten die alten Polynesier durch den Pazifik und landeten unter anderem im heutigen Hawaii und Neuseeland.

Raiatea ist die größte der Inseln, die wir betrachten, und die zweitgrößte der Gesellschaftsinseln, nur übertroffen von Tahiti. Die Hauptgemeinde Uturoa ist das Verwaltungszentrum der Iles Sous le Vent.

Der Flughafen

Raiatea ist ein Flugplatz mit nur einer Landebahn. Die Start- und Landebahnen haben die Nummern 07 und 25 und sind 4593 Fuß lang und 98 Fuß breit. Laut aktueller Tabelle ist die Beleuchtung auf RL- und PAPI-L 3°-Leuchten beschränkt. Kurioserweise zeigt Google Earth eine Start- und Landebahn und ein Vorfeld, die dunkel und neu gepflastert erscheinen, wie es hier für uns modelliert wird, während die Kartennotiz Piloten vor einer stark beschädigten Fahrbahn mit losem Kies warnt. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen, wie der ausgezeichnete Zustand der Start- und Landebahn und des Vorfelds, die wir vor uns haben, beweist. Die Markierungen sind klar und genau. Wenn Sie über das SAM-Plugin verfügen, werden Sie hier wie in Bora Bora von Air Marshalls begrüßt, während Sie zu Ihrem zugewiesenen Platz rollen. Es gibt drei Vorfeldstarts, zwei Helikopterstarts und zwei Starts vor dem Aeroclub-Hangar. Während die Start- und Landebahn kürzer als NTTB ist, ist die Anzahl der Gebäude, aus denen der Flughafen besteht, größer.

Es gibt das Hauptterminal mit zwei angeschlossenen Gebäuden, von denen eines ein Café ist. Wenn Sie glauben, dass auf der Wimpelkette Coca-Cola steht, schauen Sie noch einmal hin. Bis hin zu den Rissen in der Außenwand des Terminals wimmelt es wieder von Details. Der vordere Teil des Terminals und die beiden angeschlossenen Gebäude verfügen über einen modellierten Innenraum. Dies sind die ersten Gebäude, die wir gesehen haben, in denen dies getan wurde, und es wurde gut gemacht. Wo sich dieser Flughafen auf der Hauptinsel befindet, gibt es einen Parkplatz mit Fahrzeugen, die für die Insel geeignet erscheinen.

Zu den weiteren Gebäuden auf der Terminalseite der Landebahn gehört ein Hangar mit angrenzenden mobilen Bürogebäuden. Weiter entfernt befinden sich die offenen und geschlossenen Hangargebäude des Aeroclubs. Der Hangar steht Ihnen zur Verfügung, da sich darin nichts befindet. Direkt davor liegen die beiden Flugstartpunkte.

Auf der anderen Seite der Landebahn befinden sich der Turm und die umliegenden Gebäude. Hier, wie an jedem anderen Flughafen, den wir bisher gesehen haben, sind die Gebäude hinsichtlich des Baustils einzigartig für den Flugplatz. Wieder einmal werden wir mit einer kunstvollen Behandlung von Bodentexturen und Texturübergängen verwöhnt. Das Gras sieht fast so aus, als hätte es Rasenmäherspuren darin.

So sehr die gleichen Auszeichnungen für jeden von uns betrachteten modellierten Bereich immer wieder wiederholt werden, muss die gleiche Kritik wiederholt werden. Die Hinzufügung von Vorfeldobjekten, einem Kleinflugzeug in der Nähe des Aeroclubs und Menschen, die in der Gegend verschiedene Aktivitäten ausüben, würde das stagnierende Gefühl beseitigen, das herrscht, sobald der Air Marshall verschwindet. Als Wasserflugzeugpilot würde ich mich über einen Wasserflugzeugstart am Dock im Kanal freuen, an dem die Passagiere auf den Einstieg warten. Es ist ein interessanter Ort, um Ihre Wasserlandefähigkeiten zu testen, solange das blaue Licht auf dem Schild nicht blinkt.

Umgebung

Raiatea ist die Heimat von Taputapuatea, einem Marae-Komplex, der auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Die Zeremonienstätte Tainuu liegt an der Nordwestküste, wo imposante Korallenfelsplatten und Petroglyphen erhalten sind. Diese oder andere Sehenswürdigkeiten auf Raiatea sind in diesem Paket nicht enthalten. Der Fokus liegt eindeutig darauf, eine Atmosphäre und Umgebung zu schaffen, die den Besonderheiten des Gebiets gerecht wird, anstatt den Fokus auf die Gesamtwirkung zu verlieren, indem man sich auf zu viele einzelne Dinge konzentriert.

Wenn ich über Raiatea fliege, verliere ich mich und starre in den grünen Dschungel, der umso interessanter ist, wenn er sich mit den Felswänden und Spalten der Berge vermischt. Raiatea ist sicherlich die gebirgigste der Inseln, die wir besucht haben. Der höchste Gipfel des Toomaru erreicht eine Höhe von 3.340 Fuß. Es ist nicht verwunderlich, dass das Interesse eines Fliegers an einem Gebiet, das für seine archäologische, religiöse und politische Bedeutung bekannt ist, die wichtigsten geografischen Merkmale darstellt, die ihn oder sie ausmachen. Raiatea hat das auf jeden Fall mit seinen Tälern und Schluchten, die durch schmale und felsige Bergrücken getrennt sind und steil zum Meer hin abfallen.

Vor diesem Hintergrund wird sich unser Interesse bei der Bewertung dieser Landschaft stark auf die Maschenkonstruktion dieser Insel sowie auf die Texturen und das Grün konzentrieren, die diese üppigen Dschungel schaffen und diese Täler und Schluchten definieren. Da diese Merkmale am besten aus der Luft zu sehen sind, verlassen wir den Flughafen über die Landebahn 07 und umrunden den Flughafen im Uhrzeigersinn.

Sobald wir in der Luft sind, passieren wir Uturoa, das durch eine Ansammlung von Gebäuden entlang der Küste repräsentiert wird. Der Yachthafen ragt südlich in die Lagune hinein. Dies ist der einzige Ort, an dem ich festgestellt habe, dass die Küste etwas abseits liegt, da der Jachthafen einen inneren Abschnitt hat, der hier fehlt und durch den Grasabschnitt mit der Straße darauf ersetzt wird. Innerhalb des Verwaltungszentrums werden Sie keine bestimmten Gebäude finden, aber Sie können sie wirklich nicht so genau sehen, da es direkt am Ende der Start- und Landebahn liegt, wo Sie mit dem Abfliegen oder Ankommen beschäftigt sind und die thematischen Gebäude weiterhin für die polynesische Atmosphäre sorgen .

Weiter in südlicher Richtung fliegen wir an erstaunlichen, fast steilen Felsvorsprüngen vorbei, in denen hartnäckige Wälder wachsen, wo sie können, und das ist an vielen Stellen der Fall. Die Gipfel und Täler stimmen sehr gut mit verschiedenen Fotos des Gebirges überein. Diese Insel ist ein Beweis für die Fähigkeiten des Netz- und Texturerstellers. Durch die Verwendung der zugrunde liegenden Texturen, die als perfekte Unterholzschicht dienen, entsteht eine sehr einheitliche und nahtlose Darstellung des Dschungels.

Die weitere Reise rund um die Insel bringt immer mehr von der gleichen Arbeit zum Vorschein, bei der Motus, Täler, Buchten, Häfen und Gipfel alle sorgfältig erfasst und dargestellt werden. Der Fluss Fa’aroa fließt landeinwärts von der Fa’aroa Bay auf der Ostseite der Insel. Wenn Sie Wasserflugzeug- oder Hubschrauberpilot sind und eine Herausforderung suchen, der Sie in der realen Welt wahrscheinlich nicht begegnen würden, versuchen Sie, diese kurvenreiche Wasserfläche zu befahren, die der einzige schiffbare Fluss in Französisch-Polynesien ist. Archäologen gehen davon aus, dass die alten Polynesier diese Wasserstraße herabkamen, um mit der Erkundung und Erweiterung des gesamten Gebiets zu beginnen.

Leider gibt es hier eine Enttäuschung, die wirklich auffällt: Die Entscheidung der Entwickler, die nativen X-Plane-Strukturen für die Erstellung der Jachthäfen und Docks zu verwenden. Die Texturen sind im Vergleich zu den Details und der Klarheit ihrer eigenen Texturen dürftig, und sie tragen nicht zur polynesischen Umgebung bei oder beeinträchtigen sie sogar. Bei den Strukturen handelt es sich um Fassaden, die, obwohl sie geschickt eingesetzt werden, zu den am wenigsten kontrollierbaren Konstrukten im Gebäudearsenal von X-Plane gehören, was zu den unförmigen und klobigen Strukturen führt, die wir hier sehen.

Ich habe das auf Maupiti bemerkt, aber hier, auf Raiatea, scheint es deutlicher hervorzustechen, vor allem weil es an beiden Enden der Landebahn einen gibt, der beim Abflug oder Landeanflug unvermeidlich ist. Sollten sich die Entwickler jemals dafür entscheiden, diese Szenerie erneut zu besuchen, hoffe ich, dass sie diese durch ihre eigenen Kreationen ersetzen. Als wir uns den Promenaden näherten, die die Hütten des Resorts miteinander verbanden, konnten wir auf jeden Fall die Qualität dessen sehen, was hier genutzt werden konnte.

Das ist also Raitea. Wir begeben uns nun zur letzten der Inseln, die durch dieses Landschaftspaket in das X-Plane-Universum eingeführt werden.

Huahine (NTTH)

Die Garteninsel

„Huahine, die Insel, die dem Garten Eden entspricht, ist ein riesiger tropischer Dschungel voller Kokosnussplantagen, Vanilleorchideen, Bananenhainen, Brotfruchtbäumen und Wassermelonenfeldern. Neben seinen üppigen Landschaften und leuchtenden Blüten ist Huahine auch ein kulturell erhaltenes Heiligtum mit heiligen Tempeln, die in der dichten Vegetation versteckt sind.“

Der Flughafen

Der Flughafen Huahine-Fare verfügt über eine einzige Landebahn mit der Bezeichnung 07/25. Wie alle anderen Flughäfen, die wir besucht haben, liegt er an einem Küstenstandort mit einer offiziellen Höhe von vierzehn Fuß. Die Flughafenkarte warnt vor starken Turbulenzen oder Windscherungen im Finale.

Die Landebahn ist 4954 Fuß lang und damit die längste der fünf in diesem Landschaftspaket und 98 Fuß breit. Runway 07 verfügt über RL-, REIL- und PAPI-L-3°-Beleuchtung. Landebahn 25 verfügt über die gleiche Beleuchtung. Die Flughafeninfrastruktur besteht aus einem Terminalgebäude und einem Towergebäude. VOR- und NDB-Signale befinden sich gemeinsam innerhalb des Perimeters. Direkt vor dem Tor befindet sich ein Lagerschuppen und ein Einfamilienhaus in kurzer Entfernung von der Landebahn 07. Die Landebahn und das Vorfeld bestehen aus demselben dunklen Asphalt, den wir auf den anderen Inseln gewohnt sind. Auch hier sind die Markierungen stets klar und genau.

Da dies der letzte Flughafen ist und bereits alles gesagt wurde, was sich über die Qualität der Arbeit sagen lässt, dachte ich, ich schaue mir diesen Flughafen nach Einbruch der Dunkelheit noch einmal an. Die Screenshots unten zeigen Ihnen, wie die unglaubliche Texturarbeit, die in diesem Paket zu sehen ist, auf schlechte Lichtverhältnisse reagiert. Das Licht der Leuchten rund um den Flughafen bewegt sich genau entsprechend der Richtung und reagiert erwartungsgemäß auf Oberflächen.

Die von der Beleuchtung betroffenen Bereiche scheinen die richtige Größe für das jeweilige Licht zu haben. Der Kontrollturm ist ein Beispiel für das präzise Zusammenspiel von Materialien und Lichtern. Dies ist, wie alles andere auch, in allen hochdetaillierten Modellbereichen konsistent.

Umgebung

Huahine besteht aus zwei Inseln, die über eine Sandbank durch eine Brücke verbunden sind, die die Entwickler für dieses Paket modelliert haben. Die Lagunen- und Riffstrukturen rund um die Inseln sind ziemlich komplex, und das lässt sich genau darstellen, wenn man die Arbeit hier mit der Ansicht der Insel auf Google Maps vergleicht. Auch hier sind die Küstenlinien und Motu-Details mit einem hohen Maß an Genauigkeit dargestellt.

Dieser Kommentar stammt auf der Website Tahiti.com: „Der Name Huahine, eine Variation des tahitianischen Wortes vahine (Frau), bezieht sich vermutlich auf einen Bergrücken, der den Umrissen einer schwangeren Frau ähnelt – ein Symbol für die unwiderlegbare Fruchtbarkeit der Insel.“ Wenn Sie sich diesen Screenshot genau ansehen, können Sie den Grat erkennen, der die anhaltende Präzision des Maschenwerks widerspiegelt, das das Fundament dieser Inseln bildet.

Ein weiteres Merkmal, auf das ich mich bisher nicht konzentriert habe, ist die Variation des Blattwerks, das in der gesamten Verpackung verwendet wird. Ich kann die Genauigkeit der Laubplatzierung nicht bestätigen, aber ich kann sagen, dass die Verwendung von Bäumen, die das Vorhandensein von Hainen widerspiegeln, für die nötige Atmosphäre in einem Gebiet sorgt, das von verschiedenen einheimischen Produkten abhängig ist.

Damit verabschieden wir uns von Huahine und den „Inseln unter dem Wind“ und versuchen nun, alles zusammenzubringen.

Fazit



Die Gesellschaftsinseln XP, Bora Bora und die Iles Sous le Vent (Inseln unter dem Winde) haben zwar nur eine Landfläche von etwa 4.158 Quadratmeilen, stellen aber ein komplexes Landschaftspaket dar. Dies ist auf die vielen und unterschiedlichen Gebirgsinseln und Atolle mit ihren vielen Küstenlinien, Motus, Riffen und Lagunen zurückzuführen. Das Vorhandensein von fünf verschiedenen Flugplätzen, mehreren Hubschrauberlandeplätzen und einigen Wasserflugzeugdocks trägt zur Komplexität und Vielfalt dieses Pakets bei.

Die fünf Flughäfen liegen zwar in derselben geografischen Region, weisen jedoch unterschiedliche Architekturstile auf. Jeder Flughafen ist mit exquisiten Details dargestellt, was für den Inselhüpfer-Piloten ein unterhaltsames Mosaik von Orten ergibt. Wir haben gesehen, wie diese Ziele mit präziser Modellierung und der Anwendung geschickt erstellter Texturen gerendert wurden. Die Texturarbeit erstreckt sich auf die Geographie und deckt die Qualitätsarbeit ab, die in die Darstellung des Geländenetzes investiert wurde. Die mit diesem Netz erstellte Landschaftsgestaltung hat präzise Küstenlinien, Täler, Hügel und Berge geschaffen. Es ist auch für das Erscheinen kleiner Motus verantwortlich, die nicht in der Standardszenerie erscheinen.

Nachdem ich viele Stunden auf diesen Inseln verbracht habe, habe ich nur die beiden zuvor erwähnten Dinge gefunden, die für weitere Arbeiten in Betracht gezogen werden könnten, wenn die Entwickler dieses Projekt erneut in Betracht ziehen. Die erste besteht darin, ein paar Accessoires hinzuzufügen, die dazu beitragen könnten, ein höheres Immersionsniveau auf den Flughäfen zu schaffen, indem sie dafür sorgen, dass sie sich etwas weniger statisch anfühlen. Der zweite Punkt, bei dem eine Änderung wünschenswert wäre, sind die Docks und Jachthäfen, in denen standardmäßige X-Plane-Fassadenkonstruktionen verwendet werden. Diese Fassaden sind zwar eine angenehme Ergänzung für den Einsatz in Gateway-Flughäfen, es mangelt ihnen jedoch an der Komplexität und Fähigkeit, die Umgebung aufzuwerten, wie es bei allen anderen von den Entwicklern geschaffenen Bauwerken der Fall ist.

Die letzte Frage

Verdient dieses Landschaftspaket also einen Platz in Ihrem X-Plane-Universum? Diese Frage lässt sich für die Gesellschaftsinseln nicht so einfach beantworten wie für andere Landschaftsprojekte. Meine Begründung für diese Aussage basiert nicht auf der Qualität der Arbeit, die Ihnen für Ihre Flugabenteuer zur Verfügung gestellt wird. Es ergibt sich vielmehr aus dem Gesamtkonzept des Gesellschaftsinseln-Pakets.

Die Entwickler haben einen Ansatz gewählt, der in den aktuellen Angeboten für Landschaftspakete nicht oft zu finden ist. Sie haben ganz bewusst auf die Verbreitung von Orthobildern verzichtet und stattdessen für die ursprünglichen Bodentexturen dieser Inseln gesorgt. Täuschen Sie sich nicht, diese Texturen sind sehr detailliert, umgebungsgetreu und haben gegenüber Orthobildern den Vorteil, dass sie keine eingebrannten Schatten aufweisen. Im Gegensatz zu Orthobildern zeigen diese Texturen mehr, je näher man kommt, und werden nicht zu ununterscheidbaren Unschärfen. Hier fehlt es an nichts, es sei denn, Sie gehören zu der Art von Piloten, die eine eher „realistische“ Darstellung von Bildern bevorzugen, die endet, wenn Sie unter dreitausend Fuß fliegen.

In diesem Sinne gibt es keine modellierten Wahrzeichen, bemerkenswerten Gebäude innerhalb der Städte oder andere einzigartige Strukturen, abgesehen von der erstaunlichen Arbeit, die an den Hütten des Lagunenresorts geleistet wurde. Stattdessen scheint der Schwerpunkt auf der Schaffung einer vollständigen Umgebung zu liegen, die das Erlebnis und den Spaß eines Insel-Hopping-Piloten steigert, der in geringeren Höhen mit der langsameren Geschwindigkeit des Insellebens fliegt, oder eines Wasserflugzeugpiloten, der nach neuen und aufregenden Orten dürstet, an denen er seine Fähigkeiten üben kann .

Diese Inseln eignen sich auch sehr gut, um mit einem flotten Helikopter über Hügel und Täler zu fliegen. Steigen Sie in einen leichten Helikopter mit freier Sicht auf den Boden wie ein Robinson- oder MD500-Flugzeug und fliegen Sie in geringer Höhe über die Strände, während die Brandung unter Ihren Füßen fließt. Ich kann Ihnen sagen, dass es in der X-Plane-Welt nicht viele Küsten gibt, an denen Sie das Gefühl „hautnah und persönlich“ haben. Sie werden zu sehr mit dem Fliegen beschäftigt sein, um das Fehlen eines einzigen Objekts zu bemerken.

Die Antwort auf die letzte Frage lautet also: Ja, diese Inseln verdienen einen Platz in Ihrer Landschaftssammlung, wenn Sie sich für den Insellebensstil, die Atmosphäre, die Küsten und das glitzernde Wasser interessieren. Sie gehören in Ihre Welt, wenn Sie ein Fan hochwertiger, die Welt verbessernder Texturen sind. Sie gehören dazu, wenn Sie gerne zusehen, wie die Welt, in der Sie fliegen, mit jedem Lichtwechsel eine neue Atmosphäre erhält. Letztendlich ist „Gesellschaftsinseln, Bora Bora und die Inseln unter dem Winde“ eine brillant umgesetzte künstlerische Vision eines einzigartigen Gebiets auf der Welt, das man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man nichts gegen die stilistische Entscheidung hat, auf Orthobilder zu verzichten.

Sie können Ihr Exemplar bei simMarket erwerben oder die spezielle Maps2XPlane-Webseite besuchen.

Bis zum nächsten Mal, Prost und blauer Himmel.

Mit Grüßen,

Paul Beckwith