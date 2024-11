X-Plane Review: Toliss Airbus A330neo: Der Perfekte Nachfolger – Teil 1

Von Angelique van Campen, Original erschienen bei https://www.x-plained.com/

(Mit freundlicher Genehmigung)

Teil 1 – Vorstellung des ToLiss A330-900

Erstaunlicherweise hat das ToLiss-Team ihr fünftes für X-Plane zertifiziertes Airbus-Flugzeug veröffentlicht. Diesmal, im Oktober 2024, ist es die Airbus A330-900, auch bekannt als A330neo. Diese Wahl ist nicht überraschend, da die A330-900 neben dem Airbus A350 eines der aktuellen realen Breitkörperflugzeuge von Airbus ist. Darüber hinaus hat ToLiss für dieses Flugzeug einen komplett neuen Rumpf von Grund auf modelliert, aber das Cockpit hat mehr oder weniger das gleiche Layout wie die A340-600.

Falls Sie das nicht wissen, lassen Sie mich es erklären:

Das Modell oder der Durchmesser des Rumpfes der A330 ist derselbe wie bei der A340-600. Das äußere Cockpitdesign, also das Aussehen und Gefühl, ist dasselbe wie bei der A340, und das Cockpit-Layout weist viele Ähnlichkeiten auf, obwohl es nicht identisch ist. Und nicht zuletzt ist der Heckleitwerk das gleiche, aber die Flügel sind unterschiedlich. Wie auch immer, im ToLiss-Haus gibt es viel Wissen. Und vergessen wir nicht, dass das vorherige Modell von ToLiss, die A320neo, auch einige Funktionen bietet, die der A330-900 zugutekommen könnten.

Diese Rezension deckt Teil 1 des ToLiss Airbus A330-900 ab. Sie umfasst das gesamte Flugzeug, eine äußere Rundung, die virtuelle Kabine, das Cockpit, einige Tipps und Tricks und vieles mehr. Teil 2 wird den gesamten Flug abdecken, einschließlich der dazugehörigen Aufgaben, die durchgeführt werden müssen, und all meinen Erkenntnissen. Der Grund, diesmal zu teilen, ist, die Gesamtrezension lesbar zu halten. Andernfalls müssten Sie vielleicht über 15.000 Wörter lesen. Mit diesem Ansatz haben Sie dennoch eine gute Vorstellung davon, worum es bei der ToLiss A330-900 geht.

Also, los geht’s!

Die Airbus A330neo („neo“ steht für „New Engine Option“) ist ein Großraumflugzeug, das auf dem ursprünglichen Airbus A330 basiert, der nun als A330ceo (current engine option) bekannt ist. Die A330neo ist eine neue Version mit modernen Triebwerken, die denen entwickelt für den Boeing 787 vergleichbar sind. Sie wurde am 14. Juli 2014 auf der Farnborough Airshow vorgestellt und bietet eine 14%ige Verbesserung der Kraftstoffeffizienz pro Sitz. Das Triebwerk Rolls-Royce Trent 7000, das das doppelte Umgebläsungsverhältnis seines Vorgängers hat, ist das einzige Triebwerk, das sie antreibt.

Es gibt zwei Versionen, die auf dem A330-200 und -300 basieren: Die -800 hat eine Reichweite von 8.150 nmi (15.090 km; 9.380 Meilen) mit 257 Passagieren, während die -900 7.200 nmi (13.330 km; 8.290 Meilen) mit 287 Passagieren abdeckt. Der Erstflug der -900 fand am 19. Oktober 2017 statt. Stand September 2024 hatten über 25 Kunden 356 Flugzeuge der A330neo-Familie bestellt, von denen 141 bereits ausgeliefert wurden. (Quelle: Wikipedia)

Für weitere Details können Sie die spezialisierte Wikipedia-Seite oder die offizielle Airbus-Website besuchen.

Installation, Bemalungen, Handbücher und Definitionen

Die Installation ist einfach und, wie man so schön sagt, ein unkomplizierter Prozess. Nach dem Kauf des Flugzeugs erhalten Sie eine Seriennummer, die das Flugzeug schützt. Sie können die neue A330-900 bei X-Plane.Org, Aerosoft oder simMarket erwerben.

Laden Sie das ZIP-Paket herunter und installieren Sie den entpackten Ordner in den X-Plane Aircraft-Ordner. Beim ersten Laden des Airbus A330-900 müssen Sie die per E-Mail erhaltene Seriennummer eingeben. Geben Sie diese ein, klicken Sie auf OK, und Sie sind fertig. Ein Neuladen ist nicht erforderlich. Das war’s. Nachdem wir das nun wissen, schauen wir uns die Bemalungen und die erforderlichen Handbücher zur Beherrschung der A330-900 an und überprüfen die zwei verschiedenen Definitionen.

Bemalungen

Das A330-900-Paket enthält neben der ToLiss-Hausbemalung vier präzise gestaltete Airbus-Hausbemalungen, nämlich:

– Airbus House F-WTTE (A330-900 Farben)

– Airbus House F-WTTE (Airbus Farben)

– Airbus House F-WTTN (AirbusFoundation)

– Airbus House F-WTTN (FirstFlight)

Wenn Sie die Bemalung Ihrer Lieblingsfluggesellschaft nicht sehen, keine Sorge, diese sind wahrscheinlich über diesen X-Plane.Org Link verfügbar. Auf dieser Webseite finden Sie sowohl echte als auch fiktive Bemalungen, einschließlich eines Links zum offiziellen Paint-Kit.

Manuals

ToLiss ist bekannt für seine außergewöhnlich qualitativ hochwertigen Handbücher. Diese sind vollgepackt mit Details und bieten zudem ein hervorragendes Tutorial. Das Tutorial ersetzt zwar nicht die Systembeschreibung und Bedienungsanleitung, aber es bietet viele Details für die Vorbereitung und den Flug.

Schauen wir es uns an. Die ToLiss A330-900 kommt mit den folgenden Adobe Acrobat-Handbüchern:

– ToLiss_AirbusA330-900_SimulationManual (92 Seiten)

– ToLiss_AirbusA330-900_AircraftManual (59 Seiten)

– ToLiss_AirbusA330-900_Tutorial (127 Seiten)

Das ToLiss_AirbusA330-900_SimulationManual

Hier wird alles über die Installation des Flugzeugs, dessen Aktivierung, die Einrichtung der A330-900 und den Umgang mit dem interaktiven Simulationskontrollsystem (ISCS) behandelt, einschließlich der Nutzung von Bodendiensten, Einführung von Fehlern, Cockpit-Orientierung und Fehlerbehebung. Es gibt auch einige Hinweise zu den Anforderungen und der Installation auf Apple Macs. Das ToLiss-Flugzeug ist kompatibel mit Mac Intel-Computern und Apple Silicon-Prozessoren. Rosetta wird nicht mehr benötigt, es sei denn, Sie verwenden Add-ons für die A330-900, ansonsten unterstützt die A330-900 nativ Apple Silicon-Prozessoren.

Wenn Sie andere ToLiss Airbus-Flugzeuge besitzen, sind Sie mit dem ISCS-Panel vertraut, obwohl es zu sagen gibt, dass dieses Panel viele Updates und Verbesserungen erfahren hat. Mit der Einführung neuer Funktionen – das digitale Radio- und Audiomanagementsystem (DRAIMS) und das brandneue Head-up Display (HUD, nur für X-Plane 12) – bietet das ISCS-Panel auch neue Einstellungen.

Das ISCS-Popup-Fenster ist der Ort, an dem Sie alle notwendigen Einstellungen für die A330-900 vornehmen können wie:

– Flugzeugkonfiguration in Szenarien

– Ladeleistung

– Bodendienste

– Fehler-Szenarien

– Sound-Addons

– Joystick-Aktionen

– Allgemeine Einstellungen

Sobald Sie die A330-900 von X-Plane.Org, Aerosoft oder Simmarket heruntergeladen haben, müssen Sie das Paket nicht erneut herunterladen. Wenn ToLiss ein Update veröffentlicht, ermöglicht der Skunkcrafts-Updater das Aktualisieren des Flugzeugs.

Weiterhin geht das Handbuch tiefer auf die Zuweisung und Kalibrierung Ihrer Hardware-Ausrüstung ein und beschreibt auch, wie Sie diese mit dem Thrustmaster TCA Airbus Pack verwenden und zuweisen können. Und da das ISCS der Ort ist, an dem alle Änderungen vorgenommen werden, wird dies in diesem Handbuch gut erklärt, also drucken Sie die Handbücher aus oder lesen Sie den Inhalt auf einem zweiten Monitor oder Tablet. Es lohnt sich nicht nur, es ist zwingend erforderlich, dies zu lesen!

Das ToLiss_AirbusA330-900_AircraftManual

Dieses Flugzeug-Handbuch deckt die meisten ATA 100 Flugzeugsysteme ab. Für diejenigen, die nicht mit dem ATA 100 System vertraut sind, hier ein wenig Hintergrundinformation: ATA 100 enthält die Referenz zum ATA-Nummerierungssystem, das ein gemeinsamer Referenzstandard für alle kommerziellen Flugzeugdokumentationen ist. Diese Gemeinsamkeit ermöglicht ein einfacheres Lernen und Verstehen für Piloten, Flugzeugwartungstechniker und Ingenieure.

Die Air Transport Association veröffentlichte das Standardnummerierungssystem am 1. Juni 1956. Während das ATA 100 Nummerierungssystem mittlerweile überholt wurde, wurde es bis 2015 weit verbreitet verwendet, besonders in der Dokumentation für allgemeine Luftfahrt, bei Fehlermeldungen der Flugzeuge (für Nachflug-Fehlersuche und Reparatur) und in elektronischen und gedruckten Handbüchern. (Mit freundlicher Genehmigung von Wikipedia)

Auf Seite 43 des ToLiss_AirbusA330-900_AircraftManual wird mit den Standardbetriebsprozeduren (SOP) fortgefahren. Wie im folgenden Absatz erwähnt wird: “Beachten Sie, dass diese Prozeduren für die Referenz sind und voraussetzen, dass der Benutzer den Standort der einzelnen Schalter kennt. Führen Sie den Tutorium-Flug bitte einmal zur Vertrautheit durch.” Dieser SOP-Abschnitt lohnt sich zu überprüfen, aber wie deutlich gesagt, ist das Tutorial das Handbuch, um das Flugzeug zu beherrschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Flugzeug-Handbuch mehr als lesenswert ist.

Das ToLiss_AirbusA330-900_Tutorial

Ich kenne die ToLiss-Tutorials schon eine Weile, und ich muss sagen, sie sind außergewöhnlich. Dies ist herausragend, weil das Tutorial so geschrieben ist, dass jeder Simmer die Schritte versteht, die er unternehmen muss, um dieses hochgenaue simulierte Flugzeug zu beherrschen. Und es spielt keine Rolle, ob Sie Anfänger oder ein erfahrener Airbus-Virtuospilot sind. Das Tutorial enthält so viele Informationen, dass ich, als ehemaliger technischer Trainer bei KLM und Lufthansa Technical Training (LTT), dieses Handbuch liebe, und ja, ich kenne die Bedeutung gut geschriebener Tutorials.

Das A330-900-Tutorial beschreibt jeden Schritt für einen vollständigen Flug von Lissabon, Portugal (ICAO-Code LPPT) nach São Paulo Guarulhos Airport, Brasilien (ICAO-Code SBGR) mit einer Durchstartung in São Paulo und anschließendem Umleitung nach Rio de Janeiro Galeão Airport (SBGL). Dieses Tutorial entspricht dem realen Flug TAP083, den die portugiesische Fluggesellschaft TAP mit einer A330-900 durchführt. (Mit freundlicher Genehmigung von ToLiss)

Flugzeugkonfiguration über das ISCS-Panel, der Position am Flughafen, dem Wetter, dem Einschalten des Flugzeugs und so weiter. Es wird nichts vergessen, aber jetzt brauche ich Ihre Aufmerksamkeit; betrachten Sie das Tutorial nicht als Ersatz für das Flugzeug-Handbuch. Absolut nicht. Sie müssen sich mit der Beschreibung und dem Betrieb der simulierten und modellierten Systeme vertraut machen, bevor Sie einen erfolgreichen Flug durchführen können.

Hoch- oder Standardauflösung

Wenn Sie mit den ToLiss-Flugzeugen vertraut sind, müssen Sie diesen Abschnitt nicht lesen, ansonsten bleiben Sie dran. Das Modell kommt in zwei Definitionen, nämlich Standard- und Hochauflösung, aber was bedeutet das?

Laut dem Simulationshandbuch verwendet die „Hi-Def“-Version des Flugzeugs höher aufgelöste Texturen und ist die empfohlene Version, wenn Ihre Hardware dies unterstützt. Die „Std Def“-Version ermöglicht Frame-Rate-Verbesserungen für schwächere Hardware, insbesondere wenn Sie wenig VRAM haben.

Dazu noch Folgendes … wenn Sie in den Ordner für Flugzeugobjekte schauen, finden Sie PNG-Dateien, bei denen „StdDef“ zu ihren Dateinamen hinzugefügt wurde, und einige, bei denen dies nicht der Fall ist. Die „nicht“ sind die Hochauflösungsdateien, die alle 4K-Texturen sind, und die mit „StdDef“ sind alle 2K. Das macht den Unterschied. Die 2K-Texturdateien benötigen weniger VRAM und sind für Simmer vorzuziehen, die einen weniger leistungsfähigen PC oder Mac haben.

Dann stellt sich die Frage: Wann können Sie die Hi-Def-Texturen verwenden? Wenn Sie die Standard-Def- und Hi-Def-Texturen laden und keinen Einbruch der Frame-Rate sehen, dann ist Ihr PC oder Mac wahrscheinlich leistungsfähig genug. Beachten Sie, dass die FPS (Frames Per Second) nicht durch das externe Modell beeinflusst werden, da es hierfür keine unterschiedlichen Texturdateien gibt, aber es kann die FPS mit 3D-Cockpit-Texturen beeinflussen.

Zusätzlich zum vorherigen Absatz: Der Unterschied besteht in den „Flags“, die in X-Plane Planemaker gesetzt werden. Es ist eine komplexe Geschichte, aber es lädt Texturen in unterschiedlichen Auflösungen in den VRAM. Dies betrifft die externen Texturen und Cockpitwände, Fenster usw. Das Objekt für die Bedienfelder selbst erlaubt diesen Flag nicht. Aber keine Sorge, wenn du das verpasst hast, das Handbuch beschreibt das im Detail.

Und jetzt zum Start meiner ersten täglichen Bodenüberprüfung als virtueller Anfängerpilot auf der ToLiss A330-900.

Kurzer Rundgang

Guten Morgen an euch alle, hypothetisch gesprochen, da ich nicht weiß, wann ihr das lest, aber für mich ist es ein sonniger früher Morgen. Unsere Bodenmannschaft hat ihren Rundgang durchgeführt, während ich heute euer Pilot auf der ToLiss A330-900 bin. Das gesagt, ich mache meine Bodeninspektion. Dies ist anders als das, was die Bodenmannschaft tut, aber glaubt mir, es ist immer noch eine gründliche Inspektion. Genug, weiter geht’s.

Ich habe das kurz zuvor erwähnt, es ist lustig, dass das allgemeine Rumpfindesign, beginnend vom Bug bis zum Ende, einschließlich des APU (Auxiliary Power Unit)-Fachs, dasselbe ist wie bei der allerersten Airbus A300B Serie, und auch dasselbe wie bei meinem anderen Airbus-Baby, dem Airbus A310. Richtig, die A330-900 ist etwas länger als die A310, dennoch sind das Rumpfindesign und der Durchmesser gleich.

Ich beginne wie immer am Bug, indem ich zuerst das NLG (Nose Landing Gear) überprüfe. Das NLG und die Radanordnung, einschließlich der Strebe, zeigen Anzeichen von Schmutz und Witterungseinflüssen. Die NLG-Strebe, Radanordnung, Drehmomente, das NWS (Nose Wheel Steering) und alle festen und beweglichen Türen sind mit einem Auge für Details modelliert.

Der Rumpf ist eine typische Airbus-Breitrumpfkonstruktion. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie das THS (Trimmbares Höhenleitwerk) und die Vertikalflosse modelliert sind, und es lohnt sich zu erwähnen, dass einige Teile eine leichte Witterung auf ihren Oberflächen aufweisen. Ups, ich habe etwas vergessen zu erwähnen. Wo immer anwendbar, finden Sie an der Hinterkante des Flügels, den Hinterkanten der Landeklappen, Querruder, Seitenruder und Höhenruder statische Entlader.

Über den Rumpf gehe ich zurück zur Nase des Flugzeugs, aber nicht, bevor ich die Frachträume überprüft habe. Sie sind auf eine Weise modelliert, die mir gefällt und ehrlich gesagt, ehrlich ist. Die hinteren (AFT) und vorderen (FWD) Frachträume sind ziemlich genau, wenn ich die modellierten Bereiche mit den echten Frachträumen vergleiche.

Der einzige Unterschied ist, dass die Frachtbereiche überhaupt keine Witterung aufweisen. Direkt hinter dem hinteren Frachtbereich finden Sie den BULK-Bereich. Ein Bereich, aus dem das zuletzt erhaltene Gepäck verladen und entladen wird. Ich bin mir nicht sicher, aber in der Vergangenheit gab es ein Sicherheitsnetz zwischen diesen beiden Bereichen. In der modellierten Anordnung ist es eine Wand. Um ehrlich zu sein, ist das nicht so wichtig, da ich wieder einmal sage, zu viele dieser Objekte, wie ein simuliertes Sicherheitsnetz, könnten zu viele Polygone und damit FPS-Kosten verursachen, daher lohnt es sich nicht, es hochdetailliert darzustellen. So wie es jetzt ist, gut gemacht!

Bodenequipment, Kabine und Cockpit

Seit einiger Zeit enthalten ToLiss-Flugzeuge verschiedene Bodenequipment. Über die ISCS-Kontrolltafel, im Reiter “Ground Services” im Abschnitt “Aircraft Doors”, können Sie auswählen, was Sie möchten. Ich habe in den folgenden Screenshots einige Passagiertreppen, Cateringfahrzeuge und Gepäcklader ausgewählt. Nur die Bremsklötze werden im Abschnitt “Ground Supplies” der ISCS-Kontrolltafel simuliert. Alle anderen Einträge haben keine externen Objekte.

Einige Worte zum mitgelieferten ToLiss-Pushback-Truck oder zum BetterPushback-Mod-Plugin. Beide Pushback-Trucks können verwendet werden, aber es hängt davon ab, ob Sie ein herausragendes Pushback-Erlebnis wünschen oder nicht. Wenn Sie einen Pushback-Truck möchten, der Ihnen ein „so realistisch wie möglich“-Erlebnis bietet, dann entscheiden Sie sich für das BetterPushback-Mod, andernfalls nehmen Sie den ToLiss-Pushback-Truck.

Über das ISCS-Pop-up-Fenster im Abschnitt “Ground Services” unter “Aircraft Doors” wähle ich im Dropdown-Menü “DOOR 4L OPEN” aus und setze die entsprechende Treppe auf “ON”. Es ist Zeit, die virtuelle Kabine vom hinteren Teil des Flugzeugs (LH AFT) zu betreten. Ich bin fast bei Tür 4L und mit dem Kabinenlicht eingeschaltet, entdecke ich die hintere Pantry oder Küche. Wow, das ist mein erster Eindruck. Die Beleuchtung ist hervorragend. Es ist ein brillantes weißes Licht. Und was ich sehe, während ich die letzten Stufen hinaufgehe, ist eine sehr gut modellierte und wunderschön gestaltete Kabine. Komm, lass uns reingehen.

Die virtuelle Kabine sieht großartig aus. Viele kleine Objekte sind enthalten, was dazu führt, dass die modellierte Kabine realistisch wirkt und alle Aufkleber überall scharf sind. Dies liegt daran, dass dieselbe Technik verwendet wird, nämlich eine spezielle Objekt- und Texturdatei mit allen Aufklebern darauf. Die Kabine des A330-900 ist in Economy- und Businessclass-Sitze unterteilt. Mit Ausnahme aller Passagiertüren, die animiert sind, sind keine weiteren Animationen in der Kabine enthalten.

Es spielt keine Rolle, wo ich hinsehe; alles ist gut gestaltet. Die Gepäckablagen an den Seiten, die mittleren Ablagen über den Sitzen in der Mitte, die Pantry/Küchen im hinteren, mittleren und vorderen Bereich, die Öfen, die Trolleys, Toilettentüren, Sitze und so weiter. Ich freue mich über das separate PNG- (Textur-)Blatt, das für alle Kabinenaufkleber verwendet wird. Und ja, das bedeutet auch, dass alle Aufkleber auf den Abdeckungen der Passagiertüren rasiermesserscharf sind, was für mich bedeutet, dass ToLiss einen außergewöhnlichen Job gemacht hat, um innerhalb der FPS-Beschränkungen eine hübsch aussehende Kabine zu schaffen.

Eine letzte Anmerkung zur Kabine von Airbus selbst: Als Airbus das A330neo vorstellte, was auch für das A350 galt, wurde eine moderne und schicke Kabinenaufteilung mit spektakulärer Beleuchtung der Öffentlichkeit präsentiert. Auf einigen Airbus-Fotos sieht man rosa und hellblaue Deckenleuchten. Das ist bei der ToLiss-Kabine nicht der Fall, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Airbus-Demonstrationsbeleuchtung in jedem Flugzeug eingeführt wurde. Jedenfalls finde ich, was ich in dieser modellierten Kabine sehe, großartig, und das zählt!

Vom vorderen Servicebereich aus betrete ich das Cockpit des A330-900.

Erster Eindruck Cockpit

Beim Betreten des Cockpits über die vordere Pantry/Galley muss ich sagen, dass es ohne Zweifel ein wunderschönes und leicht verwittertes Cockpit ist. Ich bin so glücklich über das gesamte 3D-Modelling. Wie ich gerade sagte, beim Betreten des Cockpits durch die animierte Tür habe ich bemerkt, dass die Tür selbst schön handgefertigt ist, einschließlich der vielen Halterungen an der Tür und dem Türrahmen sowie des Verriegelungssystems. Am Eingang des Cockpits sehe ich links eine Ablage mit einigen Kleiderhaken, während sich auf der rechten Seite der dritte Sitz und der vierte Klappstuhl befinden.

Die Plätze des Kapitäns und des Co-Piloten, einschließlich der animierten Armlehnen, sind gut gemacht. Ich sollte die winzigen Details nicht vergessen, wie die Indikatoren für die Position der Außenarmlehnen zur Anpassung der Höhe für eine optimale Kontrolle des Seitensteuers, obwohl diese nicht animiert sind. Weiterhin sind mehrere Animationen enthalten, wie die Schiebefenster, die Windschutzsonnenblenden und die Abdeckung der Sauerstoff-QDM (Quick Donning Mask) sowie die Maske selbst, obwohl ich keine Ahnung habe, wohin die QDM geht, wenn man darauf klickt.

Der HUD ist vielleicht die aufregendste Funktion, die mit der Veröffentlichung der ToLiss A330-900 eingeführt wurde, die nur mit X-Plane 12 funktioniert. Er kann beim Start und Steigflug genutzt werden, wenn sich die Umweltbedingungen verschlechtern, sowie für den Anflug und die Landung. Der nachfolgende, gut erklärte Film von Thales Aerospace zeigt dies im Detail.

Das HUD-System ist ein wichtiger Beitrag zur Situationsbewusstheit, der Piloten eine bessere Sichtbarkeit in allen Phasen des Fluges, insbesondere beim Start und der Landung, bietet und ihnen wesentliche, intuitive und sofortige Informationen über die Flugbahn durch Symbole liefert, die über die tatsächliche Außenansicht des Piloten gelegt werden. (Mit freundlicher Genehmigung von Thales Aerospace)

Warte mal, mit der Veröffentlichung der ToLiss A330-900 werden weitere Funktionen eingeführt, wie das ATSAW (Airborne Traffic Situation Awareness). ATSAW kann Piloten während aller Flugphasen ein Echtzeitbild des umliegenden Verkehrs bieten. Verfahren mit ATSAW ermöglichen es der Crew, zu effizienteren Höhen zu wechseln, wenn sie sich außerhalb der Bodenüberwachung befinden.

ATSAW unterstützt auch die visuelle Trennung beim Anflug und bietet Situationsbewusstsein für den Verkehr auf der Flughafenoberfläche. Mit dem Traffic-Wähler neben dem PFD können Sie auf dem ND ein Flugzeug auswählen, um zusätzliche Informationen über dieses spezielle Flugzeug anzuzeigen. Nur zur Klarstellung, dies funktioniert nur, wenn Sie online fliegen oder AI-Verkehr aktiviert ist. Ein realer Test, wie dies aussieht, wird im zweiten Teil der A330-900-Bewertung gezeigt.

Eine weitere neue Funktion oder ein aktualisiertes System sowohl in realen Airbus-Flugzeugen als auch in der ToLiss A330-900 ist DRAIMS (Digital Radio and Audio Integrating Management System). Es ist ein Ersatzsystem für das alte RMP (Radio Management Panel) und ACP (Audio Control Panel), einschließlich des Flugzeugtransponderpaneels.

Dann gibt es das Warn- und Schutzsystem für den Startbahnüberlauf. Es ist jetzt in der ToLiss A330-900 verfügbar. Es verbessert das Situationsbewusstsein sowohl für reale als auch für virtuelle Piloten. Das System bietet Bewusstsein beim Anflug und gibt Warnungen, die einen Durchstarten auslösen, falls ein stabilisierter Anflug dazu führt, dass die Startbahn zu kurz wird. Nach der Landung überwacht es die Verzögerung und warnt die Besatzung, wenn es voraussagt, dass das Flugzeug vor Ende der Startbahn nicht zum Stillstand kommt. Für den Start warnt es die Besatzung, wenn hohe Schubwerte auf einer Rollbahn oder einer Startbahn ausgewählt werden, die von der im FMS programmierten abweicht.

Wir werden versuchen, all diese neuen Funktionen im zweiten Teil dieser Bewertung zu simulieren.

OK, zurück zum 3D-Cockpit.

Nur eine Randnotiz zu den Schiebefenstern: Dies ist so realistisch wie möglich modelliert. Wenn Sie das Schiebefenster vollständig geöffnet haben, können Sie es nicht einfach durch die Auswahl des kleinen Hebels in die entgegengesetzte Richtung schließen. Sie müssen diesen kleinen Hebel in der Fenstervertiefung zuerst entsperren, bevor Sie das Schiebefenster schließen können. Sehen Sie sich den folgenden Screenshot an.

Lass mich zunächst mit den Haupt- und Mittel-Instrumententafeln sowie dem Blendenschild beginnen. Sie sind, mit einem Wort, einfach wunderschön. Der 3D-Künstler hat leichte Abnutzungserscheinungen und sogar einige Kratzer hinzugefügt, aber nicht zu viel, genau so, wie es in der Realität nach häufigem Gebrauch der Flugdeck ist. Das gleiche findet sich am Pedestal mit seinen Untertafeln und natürlich auch auf der Overhead-Tafel. Und das ist nur ein Teil davon, wie das 3D-Flugdeck gestaltet wurde, da es noch viel mehr zu entdecken gibt. Zu den weiteren Dingen, die man erkunden kann, gehören beispielsweise die Seitenwandtafeln einschließlich der Ablagefächer.

Je nachdem, was du im ISCS markiert hast, kann die Erd-Stromversorgung angeschlossen werden, und dann erwacht alles zum Leben, und ja, es ist wunderschön zu sehen, wie alle DUs (Anzeigeeinheiten), die FCU (Flight Control Unit) und die integrierte Beleuchtung gestaltet sind, aber das gilt für alle Flugdecktafeln. Ebenso wichtig ist der Text auf allen Tafeln, der messerscharf ist. Und nicht nur das, auch die externen und internen Schalter sowie alle Knöpfe wurden mit einem Auge für viele winzige Details erstellt.

Schauen wir uns eines der wichtigsten “sichtbaren” Instrumente an: das EFIS (Electronic Flight Instrument System) und die ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) DUs. Sie alle haben 2D-Popups, die auf zwei verschiedene Arten präsentiert werden können; entweder als schwebendes 2D-Popup innerhalb von X-Plane, das mit dem mittleren Mausrad vergrößert oder verkleinert werden kann, oder das 2D-Popup wird zu einem schwebenden Fenster, das auf einen anderen Monitor oder ein Tablet verschoben werden kann. Die Steuerung dieser Funktion erfolgt über das ISCS-Panel. Aber es gibt noch mehr 2D-Popups. Wir haben die beiden vorderen MCDUs und das Electronic Standby Instrument System (ESIS). Schau dir einige Popup-Optionen in den untenstehenden Screenshots an.

Der letzte Screenshot zeigt drei verschiedene Möglichkeiten für ein schwebendes DU, sei es vom EFIS, ECAM oder ESIS. Mit dem Popup auf der rechten Seite des PFD können Sie dieses auf einen anderen Monitor ziehen, während das mittlere Popup es ermöglicht, es innerhalb des X-Plane-Bildschirms zu verschieben. Das linke Popup erlaubt es, die Größe mit dem Mausrad zu ändern oder es ebenfalls innerhalb des X-Plane-Bildschirms zu ziehen. Bei den FWD MCDUs ist die Geschichte etwas anders: das schwebende MCDU ist entweder ein 2D-Popup, das innerhalb des X-Plane-Bildschirms verschoben werden kann, oder es kann auf einen zweiten Monitor oder ein Tablet verschoben werden.

Ich bin begeistert von der Art und Weise, wie dieses 3D-Cockpit gestaltet ist. Und da ich ToLiss schon eine Weile kenne, bieten sie immer wieder Updates an. Alle Updates sind kostenlos, aber kostenlose Updates beheben nicht nur von Nutzern gefundene Probleme, ToLiss implementiert auch neue Funktionen, wie zum Beispiel bei diesem Flugzeug das HUD (Head Up Display). Es würde mich nicht wundern, wenn das HUD als Update auch bei anderen ToLiss-Flugzeugen eingeführt wird, natürlich, wenn es anwendbar ist.

Oh, ich habe das Overhead-Panel vergessen.

Das Overhead-Panel, oder OVHD PNL, das in Kombination mit der angrenzenden Decke gestaltet wurde, ist eine weitere Schönheit in diesem 3D-Cockpit. Ich habe bereits die scharfen Texte, die runden Knöpfe und Schalter erwähnt, richtig? Wenn ich das Overhead-Panel anschaue, ist jedes Teil und Stück wunderschön. Wenn ich auf eines der Unterpaneele zoome, bin ich noch mehr beeindruckt.

Wie bereits erwähnt, haben alle Unterpaneele eine leichte Verwitterung, und einige Paneele weisen Kratzer oder gebrauchte Stellen auf. Und dann sehe ich die typischen Airbus-Schalter mit ihren Schutzvorrichtungen, wo immer es anwendbar ist, aber selbst die winzigen typischen Airbus-Merkmale sind nicht vergessen. Ich spreche von den hellblauen Panel-VU-ID-Nummern und, man muss genau hinsehen, den sehr kleinen hellblauen “+” auf mehreren Paneelen. Die “+”-Markierung zeigt Wartungspersonal, wo die eingebaute Glühbirne sitzt.

Während meines Test-/Einführungsflugs werde ich einige zusätzliche visuelle Kontrollen durchführen, aber im Moment kann ich nichts weiter dazu sagen. Gut gemacht, ToLiss!

Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch ein paar zusätzliche „Abend“-Screenshots mit dir teilen. Das ist so schön. Neben der wunderbaren Beleuchtung bleibt alles scharf, und mit den Rheostaten auf dem Sockel kannst du die Lichtintensität schön steuern. Das klingt alles so logisch, aber es wird nicht immer so gut umgesetzt. Schau es dir selbst an mit den folgenden Screenshots.

Und, hatte ich recht? Mit solcher Cockpitbeleuchtung zu fliegen ist ein Vergnügen und auch entspannend. Mit den Dimmungsoptionen können Sie die Intensität nach Ihren Wünschen einstellen. Fügen Sie dazu die Abdunkelung der EFIS, ECAM und ESIS DUs hinzu, dann ist es Zeit sich zu entspannen.

Zuerst das Wichtigste

Hardware

Ab Seite 12, Kapitel 2.7 des Simulationshandbuchs finden Sie viele Hintergrundinformationen darüber, wie Sie Ihre Hardware (Joystick und Pedale) einrichten können, aber auch spezifische Informationen über die Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition. Obwohl dies sehr detailliert besprochen wird, denke ich, dass es nützlich sein könnte zu sehen, wie einfach die Konfiguration Ihrer Hardware mit dem A330-900 ist, wie ich es erlebe. Mehr dazu im zweiten Teil der bevorstehenden Rezension.

Für den Joystick können Sie jeden Joystick verwenden. Allerdings wäre der Thrustmaster TCA Airbus Side-Stick fantastisch, da er mehr oder weniger eine Replik des echten Airbus-Side-Sticks ist. Eine kleine Anmerkung zu dieser Aussage: Der echte Airbus-Side-Stick hat keine Twist-Funktion für das YAW. YAW wird im echten Airbus nur über die Ruderpedale umgesetzt.

Wenn Sie erwägen, das Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition oder das Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition zu kaufen, dann könnte es eine gute Idee sein, unsere detaillierte Rezension des Thrustmaster TCA Captain Pack Airbus Edition zu lesen.

AviTab Unterstützung

ToLiss hat den AviTab (Aviation Tablet) vollständig integriert. Wenn ich vollständig sage, meine ich nicht nur das AviTab-Gerät mit seinen grundlegenden Funktionen, sondern auch die Integration von SimBrief, ToLiss TO und LDG Daten sowie, neu für das A330-900, das ToLiss ISCS Panel. Übrigens können Piloten in realen Airbus-Flugzeugen auch ein Tablet für die notwendigen Berechnungen, das Durchsuchen von Dokumenten und so weiter haben. Dies könnte ein iPad sein, und es könnte an den Schiebefenstern befestigt sein, aber es ist eine Präferenz der Fluggesellschaft.

Wie bereits kurz erwähnt, bietet AviTab die Möglichkeit, Ihr Navigraph-Konto mit dem Tablet zu verknüpfen. Dies ermöglicht Ihnen, Karten direkt auf Ihrem AviTab herunterzuladen. Wenn Sie weitere Dokumente im Zusammenhang mit der A330-900 haben, kopieren Sie diese in den dafür vorgesehenen AviTab-Ordner. Sie werden dann über AviTab für Ihre Cockpitvorbereitungen verfügbar sein. Vergessen Sie nicht, das AviTab-Plugin im Ordner X-Plane/Resources/plugins zu installieren.

Stand November 2024 können Sie AviTab Version 0.7.1 über diesen speziellen X-Plane.Org Link oder direkt über die AviTab GitHub Seite herunterladen.

Sobald das AviTab-Plugin an den richtigen Ort innerhalb von X-Plane kopiert wurde, werden Sie den AviTab-Inhalt in den Fenstern auf der linken und rechten Seite innerhalb der AviTab-Rahmen sehen. Es ist möglich, AviTab schwebend zu machen, jedoch ist dies dann ohne das ToLiss ISCS.

Stand November 2024 gibt es noch keine XChecklist-Datei namens clist.txt. Ich hoffe, dass sie bald verfügbar sein wird, und wir werden Sie informieren.

Flugplanoptionen

Die Erstellung eines Flugplans mit der Endung “fms”, der vom ToLiss FMGS/MCDU gelesen werden kann, kann mit vielen Programmen durchgeführt werden. Schauen wir uns einige kostenlose Optionen an, die den Flugplan mit der fms-Erweiterung speichern können. Wenn Sie kein Flugplanprogramm verwenden möchten, können Sie den Flugplan direkt in das ToLiss MCDU eingeben. Dies werde ich später erklären, jedoch ist es üblich, dass Piloten eine Firmenroute aus dem MCDU auswählen. Für Piloten besteht also kein Bedarf, alle Wegpunkte außer SID (Standard Instrument Departure), STAR (Standard Terminal Arrival Route) und die Änderungen, die sie vornehmen müssen, in das MCDU einzugeben.

Gut bekannt und vollständig in AviTab integriert ist Navigraph / simBrief. Wenn Sie SimBrief ohne aktualisierte Navigraph AIRAC-Zyklen verwenden möchten, müssen Sie zunächst ein kostenloses SimBrief-Konto erstellen, um Zugriff zu erhalten. Dieses Konto wird über die Navigraph-Website erstellt. Nachdem Sie ein kostenloses Navigraph-Konto erstellt haben, können Sie dasselbe Konto für SimBrief verwenden. Eine bessere Option ist jedoch, ein Navigraph-Abonnement zu wählen. Dieses Abonnement bietet Ihnen zumindest Zugriff auf die AIRAC-Zyklen oder mehr, je nach Abonnementart. Für AIRAC-Zyklen und vieles mehr, was Navigraph bietet, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Navigraph-Konto.

Ein weiteres interessantes, kostenloses Offline-Planungstool, das ich neben SimBrief von Navigraph verwende, ist das Freeware-Programm LittleNavMap. Es kann weit mehr als nur Flugplanung. Das Programm ist kompatibel mit Windows 7/8/10/11, macOS 10.13+ und Linux 64-Bit. Behalten Sie im Gedächtnis, dass auch Little Navmap AIRAC-Zyklen benötigt, daher ist ein Konto bei Navigraph zwingend erforderlich!

Ein weiteres zu beachtendes Detail ist, dass beide AIRAC-Zyklen übereinstimmen müssen. Die AIRAC-Zyklen von LittleNavMap und X-Plane müssen die gleiche Zyklusnummer haben. Und vergessen Sie nicht, von der Little NavMap-Website die Profildate für die ToLiss A330neo herunterzuladen.

Erstellen/Speichern eines ToLiss Flugplans

Diejenigen Simulatoren, die den “bereit zum Laden”-Flugplan aus dem vorherigen Abschnitt nicht bevorzugen, können den Flugplan manuell in das MCDU eingeben. Wenn du es manuell machen möchtest, empfehle ich, das ToLiss-Tutorial als Leitfaden zu verwenden. Es ist gut erklärt, beginnend auf Seite 31 und endend auf Seite 60 im Abschnitt FMGS-Initialisierung.

Du könntest auch den Abschnitt 4.3 FMGS-Initialisierung (Seite 48 bis einschließlich Seite 50) der Standard Normal Procedures im Flugzeug-Handbuch verwenden. Dieser Abschnitt hat jedoch keine Screenshots und ist im Vergleich zum Tutorial eingeschränkt.

Wie auch immer, nachdem du alle Wegpunkte deines Flugplans in das MCDU eingegeben hast, speicherst du ihn. Er wird im ToLiss Flugpläne-Ordner gespeichert (Resources/plugins/ToLissFlightPlans).

Etwas vergessen?

FPS (Frames pro Sekunde)

Ich werde die verfügbaren FPS während meines Testflugs in Teil 2 hervorheben, aber einige Worte dazu jetzt sind eine gute Idee. Bei einem so komplexen Flugzeug kannst du mit einer Reduktion der FPS rechnen. Wie immer hängt es von vielen Dingen ab. Was sind die Spezifikationen deines PCs oder Macs, aber vielleicht ebenso wichtig, was sind deine X-Plane-Einstellungen? Dann hängt es auch davon ab, ob du einen Zusatz-Flughafen lädst, welche Wetterbedingungen herrschen und ob es Tag, Dämmerung oder Nacht ist. Und nicht zu vergessen, welche ToLiss-Einstellungen hast du vorgenommen?

Wenn ich all diese “oben genannten Probleme” im Kopf behalte, kann ich akzeptable FPS erzielen, muss aber einige Schieberegler reduzieren. Für mich bedeutet akzeptable FPS keine Stottern und nicht das tatsächliche FPS-Anzeige zu überprüfen. Das gesagt, bin ich froh, dass die Toliss A330-900 gut läuft. Aber bedenken Sie, dass das, was Sie auf den obigen Screenshots sehen, auch meine persönliche Meinung darüber ist, wie viele FPS ich akzeptiere, um diesen Airbus zu fliegen.

Zusammenfassung Teil 1

Wie ich bereits erwartet hatte, ist die Bewertung etwas länger geworden als geplant. Das ist auch der Grund, warum ich sie geteilt habe. Eines weiß ich sicher, ich habe viel Zeit investiert, aber mit großem Vergnügen, zu sehen, wie die A330-900 gestaltet wurde.

Nun, da Teil 1 der ToLiss A330-900 Bewertung abgeschlossen ist, kann ich nur sagen, dass es eine außergewöhnliche Airbus-Schöpfung mit vielen Verbesserungen gegenüber allen vorherigen Modellen ist, und die A330-900 kommt mit vielen neuen Funktionen. Sicherlich wird das ToLiss-Team, wann immer anwendbar, diese neuen Funktionen und Verbesserungen in ihren vorherigen Airbus-Modellen implementieren… das hoffe ich.

ToLiss-Flugzeuge sind in allen Aspekten zu einem Vorzeigeprodukt geworden. Sie sind berühmt für ihre FBW (Fly By Wire)-Implementierung, die Simulation des FMGS (Flight Management and Guidance System), das Airbus-Zulassungslabel, hochwertige 3D-Modelle mit ultrarealistischen Merkmalen, und ich sollte die Handbücher nicht vergessen, insbesondere das Tutorial. Sie bieten Ihnen so real wie möglich einen vollständigen Flug mit tiefgehenden Details und Schritten, die zu befolgen sind. Mit einem Wort, fantastisch!

Diese Rezension behandelt die Version 1.03 der ToLiss A330-900 (ToLissA339_V1p0p3).

Zusätzlich habe ich für diese Rezension folgende Add-on-Software verwendet:

Ich hoffe, Ihnen gefällt der Inhalt dieser Rezension. Ich habe versucht, immer dann, wenn ich es für nützlich hielt, echte Informationen oder Videos hinzuzufügen, um Ihnen auch die notwendigen Hintergrundinformationen zum ToLiss A330-900 zu geben.

Genießen Sie die Rezension, während ich mit dem zweiten Teil fortfahre, der einen kompletten Flug unter Verwendung des Tutorials als Leitfaden behandelt. Ich beabsichtige, einen gesamten Flug in jede Flugphase unterteilt zu beschreiben, aber auch alle anderen Vorbereitungen und Erfahrungen im Umgang mit der ToLiss A330-900. Sie können an die ToLiss ISCS-Konfigurationen denken, Online- oder Offline-Fliegen, durch die Nutzung von Navigraph/SimBrief, die Anwendung der Standardbetriebsverfahren (SOP), das MCDU und anderes. Es wird Spaß machen. Glauben Sie mir.

Bis bald!

Fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren, wenn Sie zusätzliche Fragen zu diesem Eindruck haben. Sie können mich per E-Mail an Angelique.van.Campen@gmail.com oder Angelique@X-Plained.com erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Angelique van Campen