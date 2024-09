Saint Petersburg Pulkovo Airport MSFS Szenerie von Digital Design

Die neue Szenerie des Pulkovo Flughafens (ULLI) in Sankt Petersburg für Microsoft Flight Simulator (MSFS), veröffentlicht von Digital Design, bietet eine beeindruckende und detailreiche Nachbildung eines der bedeutendsten Flughäfen Russlands. Diese Szenerie bringt nicht nur den Flughafen, sondern auch die Stadt Sankt Petersburg selbst in großartiger Qualität in den Simulator und ist seit dem 12. September 2024 zum Preis von €23,21 erhältlich.

Über den Flughafen

Pulkovo ist der internationale Flughafen von Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands. Mit über 20,4 Millionen Passagieren im Jahr 2023 ist er ein bedeutendes Drehkreuz für den nördlichen Teil des Landes. Der Flughafen liegt etwa 23 km südlich des Stadtzentrums und ist besonders für sein auffälliges 5-Kuppel-Design des Hauptterminals bekannt, das von Alexandr Zyk entworfen wurde. Diese architektonische Besonderheit soll dem Gebäude ein offenes und lichtdurchflutetes Ambiente verleihen.

Szenerie-Features

Diese Szenerie bietet eine Vielzahl an realistischen und detaillierten Features, die das Erlebnis für den virtuellen Piloten besonders immersiv machen:

Hochwertiges Modell des Flughafens mit präzisen Nachbildungen der Gebäude und Einrichtungen.

mit präzisen Nachbildungen der Gebäude und Einrichtungen. Detailreiche Flughafeneinrichtungen inklusive der Innenräume des Terminals.

inklusive der Innenräume des Terminals. Animierte Fahrzeuge und Personen am Flughafen für zusätzlichen Realismus.

am Flughafen für zusätzlichen Realismus. Individuell angepasste GSX-Profile sowie individualisierte Jetways .

sowie . Akkurate Geländemodelle und Start- sowie Landebahnen .

. Realistische dynamische Beleuchtung für Nachtflüge.

für Nachtflüge. Umfassende Luftaufnahmen des Flughafenareals und der umliegenden Gebiete.

des Flughafenareals und der umliegenden Gebiete. Inklusive wichtiger Wahrzeichen der Stadt Sankt Petersburg entlang der Küstenlinie.

entlang der Küstenlinie. Helidrive Heliport mit angepassten Landeplätzen sowie ein Helipad am Gazprom Arena Stadion .

mit angepassten Landeplätzen sowie ein . Animierte Yachten und Boote an der Küste.

an der Küste. Kompatibilität mit den kostenfreien St. Petersburg-Landmarks von SkySorceress (erfordert Konfiguration).

Systemanforderungen

Diese Szenerie ist kompatibel mit dem Microsoft Flight Simulator und benötigt freien Speicherplatz von etwa 4,10 GB. Die Installation erfolgt über die simInstaller-Technologie und ist nach dem Kauf über die simMarket-App verfügbar.

Bewertungen

Die Szenerie hat bislang sehr positive Bewertungen erhalten:

Dima (12. September 2024): „Sehr guter Flughafen, alles hat bestens funktioniert. Das beste Pulkovo für MSFS.“

(12. September 2024): „Sehr guter Flughafen, alles hat bestens funktioniert. Das beste Pulkovo für MSFS.“ Michail (12. September 2024): „Top Szenerie! Detailliert, inklusive Wahrzeichen, und die Performance ist trotzdem gut.“

Fazit

Die Saint Petersburg Pulkovo Airport MSFS Szenerie von Digital Design bietet eine hoch detaillierte und realistische Nachbildung des Flughafens und der Stadt Sankt Petersburg. Mit animierten Objekten, angepassten Jetways, realistischen Beleuchtungseffekten und vielem mehr ist diese Ergänzung ein absolutes Muss für MSFS-Piloten, die in Russland starten oder landen möchten.