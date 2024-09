REX Simulations hat ein neues Add-on für den Microsoft Flight Simulator namens REX Atmos angekündigt. Dieses Tool zielt darauf ab, die visuelle Darstellung des Simulators durch verbesserte Darstellungen von Atmosphäre, Wetter und anderen visuellen Elementen zu erweitern. REX Atmos nutzt Echtzeit-Rendering-Techniken, um dynamische Wetter- und Lichtbedingungen zu simulieren, die sich an die Tageszeit und die aktuellen Wetterbedingungen anpassen.

Benutzer können die Einstellungen von REX Atmos anpassen, um unterschiedliche Umgebungsbedingungen zu erzeugen, was es ermöglicht, spezifische Szenarien für Trainingszwecke oder zur allgemeinen Unterhaltung zu erstellen. Zusätzlich zu den Anpassungsoptionen führt das Tool Verbesserungen in der Darstellung von Wolken, Wettereffekten und Lichtverhältnissen ein, was die Immersion und Authentizität der Flugerfahrung verbessern soll.

Mit der Einführung von REX Atmos bietet REX Simulations den Benutzern des Microsoft Flight Simulator erweiterte Möglichkeiten, ihre Flugerfahrung zu personalisieren und visuell aufzuwerten. Dies kann besonders nützlich sein für diejenigen, die unter realistischen Bedingungen trainieren oder einfach ein immersiveres Flugerlebnis suchen.

Weitere Informationen zu REX Atmos und dessen Funktionen sind auf der Webseite von REX Simulations verfügbar.