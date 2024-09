Post von SayIntentions.ai: “LET’S TALK TRAFFIC”

Dieser Post von SayIntentions.ai über das Thema „Traffic“ (also der Flugverkehr innerhalb von Microsoft Flight Simulator 2020 und möglicherweise 2024) bietet wichtige Einblicke in die Entwicklung und Erwartungen der Nutzer hinsichtlich dieses Features.

Der Post spricht einige Missverständnisse an und erklärt die Vision des Unternehmens für die zukünftige Implementierung von Verkehr in der Flugsimulation. In diesem Artikel wollen wir den Beitrag kommentieren und näher erläutern, was er für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet.

1. Missverständnisse über „Traffic“

Der erste Punkt, den SayIntentions.ai anspricht, betrifft die überzogenen Erwartungen vieler Nutzer. Es scheint eine weit verbreitete Meinung zu geben, dass es einen bestimmten Moment geben wird, in dem plötzlich alle Verkehrsfunktionen über Nacht zur Verfügung stehen. Diese Annahme ist jedoch falsch, wie SayIntentions.ai klarstellt.

Technische Grenzen und realistische Erwartungen

Es wird betont, dass die Erwartungen vieler Nutzer oft über das hinausgehen, was technisch in Microsoft Flight Simulator (MSFS) 2020 und wahrscheinlich auch in MSFS 2024 möglich ist. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn selbst wenn die Entwickler die beste Absicht haben, sind sie an die technischen Grenzen der Spieleplattform gebunden. Die Darstellung von realistischem Flugverkehr, einschließlich der Berücksichtigung von Luftverkehrsregeln, Echtzeitdaten und der Interaktion mit der virtuellen Umgebung, ist eine extrem komplexe Aufgabe.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Darüber hinaus weist das Team darauf hin, dass viele der erwarteten Funktionen den realistischen Rahmen dessen sprengen, was zu dem aktuellen Preis angeboten werden kann. Dies ist ein wichtiger Hinweis für die Community, da große und komplexe Features oft mit höheren Kosten verbunden sind. SayIntentions.ai macht hier eine klare Ansage: Sie möchten den Preis nicht erhöhen, um unrealistische Erwartungen zu erfüllen, sondern sich auf stetige und sinnvolle Verbesserungen konzentrieren.

2. Die schrittweise Einführung von „Traffic“

Ein weiteres zentrales Thema des Beitrags ist der iterative Ansatz, den SayIntentions.ai verfolgt, um die Verkehrsfunktionen zu implementieren. Anstatt alles auf einmal zu veröffentlichen, wird der Verkehr schrittweise integriert, wobei kleine Updates und Verbesserungen kontinuierlich eingeführt werden.

Langsame, aber kontinuierliche Verbesserung

Dies ist ein weiser Ansatz, da er sicherstellt, dass das System stabil bleibt und die Nutzer nicht mit einem unausgereiften oder fehlerhaften Feature überfordert werden. Die Entwickler betonen, dass diese Änderungen oft so subtil sein werden, dass sie zunächst kaum wahrgenommen werden. Dies passt zu ihrer Philosophie, dass Verbesserungen organisch und ohne großes Aufsehen eingeführt werden sollen.

Qualität über Quantität

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass SayIntentions.ai sich weigert, Funktionen zu implementieren, die das Erlebnis künstlich oder „robotisch“ wirken lassen. Dies ist ein klares Bekenntnis zur Qualität. Oftmals sehen wir in der Spieleindustrie, dass Dinge überversprochen und dann nicht erfüllt werden. SayIntentions.ai versucht, dieser Falle zu entgehen, indem sie klar machen, dass sie lieber auf Qualität und Realismus setzen, als den Nutzern halbfertige oder unnatürlich wirkende Lösungen zu bieten.

3. Keine Übertreibung von Versprechungen

Interessanterweise geht das Team auch auf die Gefahren von übertriebenen Erwartungen ein. Sie betonen, dass sie nicht zu den Entwicklern gehören, die große Versprechen machen, nur um diese nicht einhalten zu können. Dies ist eine erfrischende Haltung, besonders in einer Branche, in der oft überambitionierte Projekte angekündigt werden, die dann nicht abgeliefert werden können.

Das Problem der Überversprechung

Die Spieleindustrie ist berüchtigt für das Phänomen des „Over-promising and under-delivering“. Viele Projekte, darunter auch große AAA-Titel, leiden darunter, dass Entwickler mehr versprechen, als sie am Ende umsetzen können. SayIntentions.ai positioniert sich hier klar gegen diesen Trend, indem sie auf eine transparente und realistische Kommunikation setzen.

4. Was können Nutzer aktuell erwarten?

Zum Schluss des Beitrags gibt das Team an, dass die ersten Elemente des neuen Verkehrssystems bereits live sind. Sie laden die Nutzer ein, diese Verbesserungen selbst zu entdecken. Dies ist eine interessante Strategie, die vor allem auf das Vertrauen in die eigene Arbeit setzt. Es zeigt, dass sie darauf vertrauen, dass die Nutzer die Verbesserungen bemerken und schätzen werden, auch wenn sie nicht immer offensichtlich sind.

Tägliche Updates und ATC-Überraschungen

Ein weiteres spannendes Detail ist die Erwähnung von täglichen Updates und möglichen Überraschungen im Bereich der Flugverkehrskontrolle (ATC). Dies bedeutet, dass sich das Erlebnis für die Nutzer kontinuierlich verbessern wird, ohne dass sie es immer direkt bemerken. Es bleibt abzuwarten, welche speziellen Updates und Überraschungen SayIntentions.ai in Zukunft für die Nutzer bereithält.

Fazit

Der Beitrag von SayIntentions.ai über „Traffic“ ist eine aufschlussreiche Erklärung, wie das Unternehmen mit den Herausforderungen der Verkehrssimulation in Microsoft Flight Simulator umgeht. Sie machen klar, dass es keine plötzliche „Verkehrsankündigung“ geben wird, sondern dass die Verbesserungen schrittweise eingeführt werden. Gleichzeitig wird betont, dass die Erwartungen der Nutzer oft über das hinausgehen, was technisch und wirtschaftlich möglich ist. Ihr Ansatz, auf Qualität und ein kontinuierliches, organisches Wachstum zu setzen, ist eine willkommene Abwechslung in einer Branche, die oft mit übertriebenen Versprechungen zu kämpfen hat.

Für die Nutzer bedeutet dies, dass sie geduldig sein müssen, aber auch darauf vertrauen können, dass sich das Erlebnis stetig verbessert. SayIntentions.ai hat sich klar dazu verpflichtet, realistische und qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern, ohne dabei die Erwartungen zu übertreiben. Es bleibt spannend, zu sehen, welche weiteren Fortschritte in den kommenden Monaten auf uns zukommen.

PS: und übrigens, das obige gilt wohl so oder sehr ähnlich für viele Flugsimulations-Projekte und Entwickler-Studios.