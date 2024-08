PMDG 777F kurz vor Beta-Tests

Randazzo kündigt an, dass die Entwicklung des 777F in die Zielgerade geht und das Flugzeug nun für die Beta-Tests vorbereitet wird. Wie schon beim 777W haben die Entwickler auch hier wieder viele Features eingebaut, um euch ein detailliertes Simulationserlebnis mit einem der leistungsfähigsten Frachtflugzeuge der Welt zu bieten.

“Das Flugzeug hat gerade die Lackiererei verlassen und ist bereit für das Testflugprogramm. Macht euch also schon mal mit den An- und Abflugverfahren der wichtigsten Frachtdrehkreuze vertraut – der 777F ist so gut wie startbereit!”

PMDG verspricht, dass das Flugzeug mit zahlreichen Funktionen aufwartet und den Piloten eine sehr realistische Flugerfahrung bietet. Nach den erfolgreichen Tests soll der 777F dann schon bald für den Einsatz im Liniendienst zur Verfügung stehen.

Weitere Details zum genauen Zeitplan und zur Verfügbarkeit des 777F wird PMDG in den nächsten Wochen bekannt geben. Die Frachtvariante des Erfolgsmodells 777 dürfte bei virtuellen Frachtpiloten jedenfalls hoch im Kurs stehen.