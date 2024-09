Global AI Ship Traffic V6: Update für MSFS2020 Freeware

Das beliebte Add-on Global AI Ship Traffic für den Microsoft Flight Simulator hat mit Version 6 einen bedeutenden Sprung nach vorn gemacht. Diese Modifikation, die kostenlos auf flightsim.to erhältlich ist, fügt dem Flugsimulator realistische KI-gesteuerte Schiffsbewegungen auf den Weltmeeren und Binnengewässern hinzu und hebt das maritime Erlebnis auf ein neues Niveau.

Mit über 30.000 Schiffen bietet die neueste Version eine beeindruckende Vielfalt an Wasserfahrzeugen, die realen Schifffahrtsrouten und -korridoren folgen. Die Entwickler haben nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität und Diversität der dargestellten Schiffe erheblich verbessert. Von kleinen Fischerbooten bis hin zu riesigen Containerschiffen ist nun alles vertreten, was auf den Weltmeeren zu finden ist.

Besonders hervorzuheben sind die detaillierten Darstellungen verschiedener Schiffstypen:

Containerschiffe wurden in verschiedenen Größenklassen implementiert, von kleineren Feeder-Schiffen bis hin zu imposanten Ultra-Large Container Vessels (ULCV). Tanker, sowohl für Öl als auch für Gas, zeigen jetzt realistischere Routen auf den Ozeanen. Kreuzfahrtschiffe befahren beliebte Urlaubsrouten und tragen zur Belebung touristischer Gewässer bei.

Die militärische Präsenz auf See wurde durch eine größere Vielfalt an Marineschiffen verstärkt, darunter Fregatten, Zerstörer und sogar Flugzeugträger. Für zusätzlichen Realismus in Küstenregionen sorgen verbesserte Darstellungen von Fischereifahrzeugen sowie Auto- und Passagierfähren, die zwischen Inseln und Küsten verkehren.

Spezialschiffe wie Offshore-Versorgungsschiffe, die Ölplattformen und Windparks bedienen, wissenschaftliche Forschungsschiffe und Eisbrecher in polaren Regionen runden das vielfältige Bild ab. Selbst Segelschiffe, von kleinen Yachten bis hin zu majestätischen Segelschulschiffen, wurden nicht vergessen und tragen zur Atmosphäre bei.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Tag- und Nachtbeleuchtung gelegt. Die Schiffe verfügen nun über realistische Beleuchtung, die sich je nach Tageszeit anpasst und für stimmungsvolle Szenen sorgt.

Trotz der enormen Anzahl an Schiffen haben die Entwickler Optimierungen vorgenommen, die für eine verbesserte Performance sorgen. Dies ermöglicht ein flüssiges Spielerlebnis selbst auf weniger leistungsstarken Systemen.

Die Kompatibilität mit den meisten anderen Modifikationen und Szenerien wurde ebenfalls sichergestellt, sodass Piloten das Add-on problemlos in ihre bestehende Simulationsumgebung integrieren können.

Global AI Ship Traffic V6 ist eine beeindruckende Ergänzung für alle, die ihren virtuellen Flügen mehr Realismus verleihen möchten. Es schafft eine deutlich belebtere und authentischere maritime Umgebung, die besonders bei Küstenflügen oder Überquerungen von Gewässern zum Tragen kommt. Piloten können jetzt eine Welt erleben, in der die Ozeane genauso lebendig sind wie der Himmel darüber.