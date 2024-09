FS Friday #1 – RealAcars im Fokus

Premiere bei simflight.de! Ab heute startet eine Serie namens FS Friday, bei der ich euch jeden Freitag ein Tool oder Add-On vorstelle, bewerte oder es euch einfach etwas näher bringe. Diese sind zum Teil Freeware oder auch kostenpflichtig. Manche Tools sind relativ frisch auf dem Markt, andere sind schon “alte Hasen”, doch vielleicht gibt es dennoch etwas, dass ihr noch nicht kennt. Ihr dürft also gespannt sein, was ich ab jetzt wöchentlich im Gepäck habe.

Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Freeware-Tool RealAcars, welches, wie der Name schon vermuten lässt, das ACARS System simuliert. Was dies überhaupt ist, wie das Tool funktioniert und vieles mehr, schauen wir uns im folgenden Artikel an.

ACARS…? Was ist das überhaupt?

ACARS, was für “Aircraft Communications Addressing and Reporting System” steht, ist ein digitales Kommunikationssystem, das in der Luftfahrt eingesetzt wird. Es ermöglicht die automatische Übertragung von Daten zwischen Flugzeugen und Bodenstationen. Das System wurde in den 1970er Jahren entwickelt und hat sich seitdem zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Luftfahrtkommunikation entwickelt.

ACARS nutzt verschiedene Kommunikationskanäle, darunter VHF (Very High Frequency), HF (High Frequency) und Satellitenkommunikation, um Nachrichten zu senden und zu empfangen. Die Daten, die über ACARS übertragen werden, können Informationen über den Flugstatus, Wetterbedingungen, technische Daten des Flugzeugs und andere relevante Informationen umfassen. Ein wesentlicher Vorteil von ACARS ist die Automatisierung der Kommunikation, die menschliche Fehler reduzieren kann und die Effizienz erhöht. Piloten und Fluglotsen können wichtige Informationen in Echtzeit austauschen, was zu einer verbesserten Sicherheit und einem reibungsloseren Ablauf des Flugbetriebs beiträgt.

ACARS im Simulator

Nachdem wir uns soeben die Verwendung dieses Systems in der echten Welt angesehen haben, werfen wir nun einen Blick auf das Programm namens “RealAcars”. Dieses wurde als kostenloses Tool am 14. August 2024 auf Flightsim.to hochgeladen und hat seitdem mehrere Updates bekommen. Damit RealAcars funktioniert sollte ein Simbrief- und Hoppie-Account vorhanden sein (beides kostenlos). Das Ganze funktioniert dann mit folgenden Flugzeugen:

FENIX A320 (COMPATIBLE)

FBW A32NX (COMPATIBLE)

PMDG B777-300ER (COMPATIBLE)

Horizon 787 (REQUIRES TESTING)

TFDi MD-11 (COMPATIBLE)

Leonardo MD-80 (COMPATIBLE)

In der Beschreibung befindet sich auch eine Features Liste, die übersetzt wie folgt aussieht:

Send Preliminary Loadsheet

Sie erhalten ein Loadsheet mit den entsprechenden Daten für Ihren Flug, bevor Sie mit Ihren Vorbereitungen beginnen! Sie können zwischen einer benutzerdefinierten Einstellung wählen, die es Ihnen ermöglicht, zu steuern, wann Ihr Loadsheet eintrifft, oder einer realistischere Option, die das Loadsheet basierend auf Ihrer off-block time sendet.

Send Final Loadsheet

Sie erhalten ein endgültiges Loadsheet nach dem Start der Triebwerke, basierend auf den entsprechenden Daten. Sie können auch genau wählen, wann diese Nachricht Sie nach dem Triebwerksstart erreichen soll.

Send TO Report

Der TO-Bericht enthält wichtige Informationen für die Startverfahren und die Leistung und wird gesendet, nachdem Sie Ihr vorläufiges Loadsheet erhalten haben.

Send LA Report

Der LA-Bericht enthält wesentliche Landeinformationen und Leistungsdaten. Er wird ungefähr 25 Minuten vor Ihrer Landung zugestellt.

Send CONNEC Schedule

Der CONNEC-Zeitplan bietet Informationen über die Anschlussflüge Ihrer Fluggesellschaft an Ihrem Zielort und wird Ihnen vor Ihrer Ankunft gesendet.

Send Possible AC Changes

Diese Benachrichtigung informiert Sie über mögliche Änderungen des Flugzeugs. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, liegt bei 15 %.

Send Next Leg Change

Dies informiert Sie über Änderungen zum nächsten Teil des Fluges. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, liegt bei 15 %.

Send COMP Related Difficulties

Dies informiert Sie über Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb Ihres Unternehmens. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, liegt bei 15 %.

Send OBT Log

Diese Nachricht bestätigt, dass das Unternehmen Ihre Abfahrtszeit erhalten und aufgezeichnet hat. Sie wird 4 Minuten nach dem Start Ihrer Triebwerke gesendet.

Send Space Launches

Diese Einstellungen ermöglichen Nachrichten über mögliche Hindernisse, insbesondere über Raketen, die in Ihrer Nähe (in einem Radius von 300 NM) starten. Die Nachrichten basieren auf realen Daten, sodass Sie solche Benachrichtigungen nur erhalten, wenn tatsächlich Starts in der Nähe Ihres Flugzeuges anstehen.

Send Natural Disasters

Diese Einstellungen beziehen Daten von NASA-Satelliten, um nach Stürmen, Erdbeben, Vulkanen oder Waldbränden zu suchen, die Ihren Flugplan beeinflussen könnten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie sich innerhalb eines 300 Seemeilen-Radius von einem solchen Ereignis befinden.

Send Funny Messages

Es ist unklar, was genau dies bewirkt. Es ist auch erwähnenswert, dass der Entwickler von RealAcars Deutscher ist, sodass der Humor möglicherweise etwas speziell ist.

Send Slot Notification

Die Slot-Benachrichtigung ist eine Nachricht, die einen Überblick über Ihre Slot-Informationen enthält. Sie müssen Dinge wie Herkunft und Ziel, Ihre EOBT und mehr bestätigen.

Send Special Events

Wenn diese Funktion aktiv ist, werden hier alle relevanten Nachrichten angezeigt (z.B. Ergebnisse großer Fußballspiele).

– Dabei sollte angemerkt werden, dass man in einer mitgelieferten App diese ganzen Funktionen individuell aktiveren oder auch deaktivieren kann. –

Man wird, meiner Meinung nach, fast schon von dieser umfangreichen Featureliste überrollt. Nach ausgiebigen Tests durfte ich auch feststellen, dass das Tool absolut hält, was es verspricht. Ich kann es definitiv jedem weiterempfehlen, der weiter am Realismus schrauben will. Darüber hinaus können wir auch gespannt sein, was RealAcars in der Zukunft bieten wird, denn der Entwickler ist stetig bemüht, sein Tool noch weiter zu verbessern.

Schreibt gerne eure Meinung zu RealAcars und auch zu diesem neuen Format (FS Friday) in die Kommentare.