EDWU Varrelbusch für MSFS

Die neueste Ergänzung der Microsoft Flight Simulator (MSFS) Landschaften ist da: EDWU Varrelbusch von SPINOZA. Diese sorgfältig nachgebildete Szenerie bietet eine detailreiche Darstellung des Varrelbuscher Flugplatzes, einem kleinen, aber bedeutenden Flugplatz in Niedersachsen, Deutschland.

Über den Flugplatz Varrelbusch

Der Flugplatz Varrelbusch (IATA-Code: EDWU) liegt etwa sieben Kilometer von Cloppenburg entfernt im Bezirk Staatsforsten. Er hat den Status eines Verkehrslandeplatzes und ist vor allem durch seine aktiven Segelflug- und Motorflugabteilungen bekannt. Der Flugplatz ist ein beliebter Ort für Rundflüge und Gastflüge, die an Wochenenden und Feiertagen nach Absprache mit den Vereins-Piloten durchgeführt werden können.

Der LSV Cloppenburg, einer der ältesten Luftsportvereine in Deutschland, hat hier seinen Sitz und bietet eine Vielzahl von Flugausbildungen an. Besonders in der Segelflugabteilung sind verschiedene Flugzeugtypen, darunter die ASK 21 und die DG-303-WL, im Einsatz. Aber auch die Motorflugabteilung ist stark vertreten, mit insgesamt fünf Clubflugzeugen und über 85 aktiven Mitgliedern.

Die Szenerie

SPINOZA hat mit dieser Szenerie eine realistische und genaue Nachbildung des Varrelbuscher Flugplatzes geschaffen. Alle wichtigen Gebäude und Einrichtungen wurden originalgetreu nachgebildet, sodass virtuelle Piloten ein authentisches Flugerlebnis genießen können. Die Szenerie umfasst eine Fläche von über 1100 m², auf der sich mehrere Gebäude und eine Vielzahl unterschiedlicher Flugzeuge befinden. Besonders hervorzuheben ist die detaillierte Nachbildung der Segelflugabteilung, die das Herzstück des Flugplatzes bildet.

Ein weiteres Highlight der Szenerie ist die Integration des nahegelegenen Restaurants und des Spielplatzes, die beide beliebte Treffpunkte für Flugbegeisterte und Familien sind. Die realistischen Texturen und die exakte Wiedergabe des Flugplatzlayouts tragen dazu bei, dass sich Piloten wie vor Ort fühlen.

Fazit

Mit der Veröffentlichung von EDWU Varrelbusch setzt SPINOZA neue Maßstäbe in der Simulation von kleinen Flugplätzen für den Microsoft Flight Simulator. Die Liebe zum Detail und die exakte Nachbildung des Flugplatzes machen diese Szenerie zu einem Muss für alle, die den Charme kleiner, regionaler Flugplätze schätzen und die deutsche Flugsimulation weiter bereichern möchten.

Die Szenerie ist für 17,26 € auf simMarket erhältlich. Unterstützen Sie die Entwickler und erleben Sie Varrelbusch in einer neuen, faszinierenden Dimension!