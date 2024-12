MSFS24 doch nicht genug: Inibuilds A350 kommt nun auch für den MSFS2020

Nachdem Inibuilds angekündigt hatte, ihre hoch detaillierte A350 ausschließlich für den Microsoft Flight Simulator 2024 zu veröffentlichen, rudert das Entwicklerstudio nun zurück. Der A350 wird nun doch auch für den Vorgänger, den Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS2020), erscheinen. Diese erfreuliche Nachricht kommt nach anfänglicher Enttäuschung vieler Simmer, die im MSFS2020 weiterhin eine große und aktive Community bilden.

Inibuilds begründete die Kehrtwende mit dem Wunsch, den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten und den aktuellen Problemen des MSFS2024 Rechnung zu tragen. In einem Statement auf Discord erklärte das Unternehmen:

“I don’t want people stressing and Saturday will have a LOT of info.. BUT… iniBuilds has re-evaluated its decision and will be releasing the iniBuilds A350 Airliner for Microsoft Flight Simulator 2020 and 2024 in one purchase. We will invest in two development cycles given people want more choice, and note the issues present in 2024 currently.”