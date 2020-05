Zur Vorbereitung: Neue Supercarrier Videos

Matt Wagner ist dafür bekannt, immer wieder kurze und prägnante Videos und Bewegtbild-Tutorials zu neuen DCS-Features zu veröffentlichen. Jetzt hat Wagner auf seinem Youtube-Kanal neue Videos zum kommenden Supercarrier Modul veröffentlicht. In einem ersten kurzen Video zeigt er die richtigen Einstellungen für die Nutzung des Moduls. In einem darauf folgenden Video erklärt Wagner, wie die Nutzung des kommenden Moduls im Mission Editor aussieht. Und in einem dritten Video lässt er eine Case I Recovery erklären – eine typisches Anflug- und Landeverfahren unter Sichtflugbedingungen.

Mit diesen Videos lässt sich die Wartezeit auf das verspätete Modul sicher überbrücken.