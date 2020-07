X-Plane 11.50 Beta: Nummer 14 released

Fast jede Woche gibt es eine Neue: Jetzt ist die 14. Beta von X-Plane 11.50 an den Start gegangen. Bei dieser Beta-Version haben sich die Entwickler laut Development-Blog um diverse Grafikprobleme gekümmert: “Highlights of this update include fixes for stutters and freezes we heard a lot about over the last week. We believe users on the latest Nvidia driver (451.48) should see improvements as well”, schreibt Jennifer Roberts im Blog. Den gesamten Post findet hier bei X-Plane, die Beta erhaltet ihr über die gewohnten Kanäle. (Steam User: Unstable Beta-Häkchen setzen!)

