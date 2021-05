World of Aircraft: Glider Simulator – bald erhältlich!

Einer für alle? World of Aircraft ist eine Serie eigenständiger Simulatoren, von denen sich jeder auf eine bestimmte Flugart konzentriert. World of Aircraft: Glider Simulator beinhaltet eine Reihe (motorisierter) Segler und Schleppflugzeuge in einer hochaufgelösten Flugregion rund um den Flugplatz Herrenteich (einem kleinen Flugplatz am Rhein nahe Speyer, dessen Flugplatz ebenfalls enthalten ist).

Dabei nutzt der Simulator eine Grafik- und Physikengine speziell für die Simulation von GA Fliegern. Jede Edition konzentriert sich auf eine spezifische Art der Luftfahrt und beinhaltet die Region, Flugplätze und Flugzeuge, die Sie für die jeweilige Flugart benötigen. Da es nicht die ganze Welt und vollständige Luftfahrt abdeckt, ist der Detailgrad des jeweils simulierten Aspekts deutlich höher als in vollständigen Flugsimulatoren. Es ist ein reiner VFR-Simulator, man navigiert nach Kompass und auf Sicht.

Im ersten Teil, World of Aircraft: Glider Simulator, nehmen wir im Cockpit eines Seglers platz. Enthalten sind ältere und moderne Segler, ein Motorsegler, ein Flugzeug mit Hilfsmotor und ein hochdetailliertes Schleppflugzeug.

Das Flugmodell ist exzellent und zeigt die Stärken und Schwächen eines jeden Fliegers. World of Aircraft ist kein Spiel, sondern eine Simulation – und so wird man vermutlich ein “paar Minuten üben müssen” bis man jedes jedes Segelflugzeug beherrscht.

Bald für rund 30 EUR im simMarket.

