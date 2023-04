Wieder so ein kleiner chinesischer MEGA Flughafen: TAIYUAN-WUSU INTL AIRPORT

Nie gehört? Ich auch nicht…. aber laut Airportia wurden im Jahr 2021 schon 9,5 Millionen Passagiere dort abgefertigt,

Der Taiyuan-Wusu-Internationaler Flughafen (IATA: TYN, ICAO: ZBYN) ist ein Flughafen, der Taiyuan, die Hauptstadt der Provinz Shanxi in China, bedient. Er ist der größte Flughafen in Shanxi und liegt etwa 15 Kilometer südöstlich von der Innenstadt Taiyuans. Er wurde 1939 gebaut und hat sich zu einem der wichtigsten und verkehrsreichsten Flughäfen der Provinz Shanxi entwickelt, mit Verbindungen zu den meisten großen Städten innerhalb Chinas. Seit März 2006 wird der Flughafen für 1,57 Milliarden CNY erweitert und kann 6 Millionen Passagiere pro Jahr befördern. Die Bauarbeiten wurden Ende 2007 abgeschlossen. Seit dieser Erweiterung kann er als Ausweichflughafen für den Beijing Capital International Airport dienen und hat diese Funktion während der Olympischen Spiele 2008 in Peking wahrgenommen. Der Flughafen ist ein Drehkreuz für China Eastern Airlines und Hainan Airlines. Im Jahr 2020 war der Taiyuan-Wusu-Internationaler Flughafen der 30. verkehrsreichste Flughafen in der Volksrepublik China mit 9.013.205 Passagieren.

