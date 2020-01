WF Scenerie Studio kündigt Nanjing Airport an

Das Team von WF Scenerie Studio schließt nach und nach Flugsimulatorlücken im Luftfahrtstaat China. Nach Shenzhen und Kunming arbeitet das Team nun am internationalen Flughafen von Nanjing. Nanjing ist trotz der mehr als 5 Millionen Einwohner nicht allzu bekannt in der westlichen Welt. Es liegt etwa 300 Kilometer entfernt von Shanghai am Jangtse und spielt besonders für den Elektro- und Fahrzeugbau eine wichtige Rolle. Auf Facebook zeigt WF Scenerie Studio erste Previews der neuen Szenerie.