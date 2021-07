Webinar um X-Plane: Past, Present and Future

Am kommenden Donnerstag um 16 Uhr lädt die Flight Simulation Association zu einem Live Webinar ein. In der Session wird Marty von X-Plane zusammen mit dem Gründer von Laminar Research, Austin Meyer, über den Stand des Simulators sprechen. Die beiden werden einen Blick auf die Geschichte von X-Plane werfen und einen Ausblick auf das geben, was als nächstes für die beliebte Simulationsplattform kommen wird. Dieses Webinar wird LIVE vom AirVenture 2021 in Oshkosh, WI, präsentiert!

Mehr Infos: https://flightsimassociation.com/webinars/x-plane-past-present-and-future