Vorschuss für VRS: F/A-18F “Rhino” jetzt im Pre-Sale

Vertical Reality Simulations setzen ihre Reihe fort und arbeiten derzeit an einer Umsetzung der zweissitzigen F/A-18F “Rhino”, die ab sofort im Pre-Sale erworben werden kann. Die soll die weitere Entwicklung unterstützen.

Vorkasse für ein nicht erschienenes Produkt? Das gibt’s bei VRS, die Addon-Schmiede, die sich mit einer ultra-realistischen Umsetzung der F/A-18E “Super Bug” bereits einen Namen gemacht hat. Jetzt soll der Zweisitzer folgenn. Laut VRS, sei das “Nashorn” das Ergebnis von jahre langer Entwicklung und Forschung und würde neue Entwicklungstechniken vereinen. Die Zweisitzerversion der Super Hornet wird in einer Version für jeden virtuellen Piloten kommen, der einmal vorne, aber auch hinten auf dem RIO/Instructor-Stuhl sitzen will. Das Addon wird derzeit exklusive für den P3Dv4 entwickelt, soll aber auch im Jahr 2021 für den neuen Microsoft Flightsimulator verfügbar sein. Und damit die Entwicklung wohl auch finanziell nicht ins Stocken gerät, bietet VRS jetzt eine Pre-Order-Möglichkeit. Jeder, der das Study-Level-Flugzeug bei Release sofort haben will, kann in VRS’ Pre-sale jetzt für 55 Dollar zuschlagen. Wie auch bei der F/A-18E ist das Tac-Pack eine Vorraussetzung, um den Flieger vollumfänglich zu simulieren.

Bei den Previews gibt es bis dato erst Renderings, die dem Nashorn unter den Panzer schauen: Kabel, Stecker und das Radar – sie zeigen schon einmal: Bei VRS arbeitet man mit viele liebe zum Detail. Weitere Previews sollen in regelmäßigen Abständen folgen.