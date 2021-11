Vorn dank Fracht: Leipzig/Halle Airport von Digital Design erschienen

Als Passierflughafen kann er kaum punkten – doch als Cargo-Hub ist der Leipzig/Halle-Airport ein Erfolg: Gemessen am Umschlag liegt er in Deutschland auf Rang 2 hinter Frankfurt, innerhalb Europas gar auf dem fünften Platz. Grund genug also für Digital Design, dem Flughafen eine Umsetzung für den MSFS zu widmen.

Wie der Name schon sagt, liegt der Airport zwischen Halle in Sachsen-Anhalt und Leipzig in Sachsen, an den Autobahnen A14 und A9. Er verfügt über zwei Runways. Vor der Corona-Krise wurden knapp 79.000 Flugbewegungen gemessen. Neben Fracht-Großkunden wie DHL und Aerologic mit entsprechend großem Fluggerät steuern sogar die Cargo-Riesen Antonov An-124 und An-225 gelegentlich Leipzig/Halle an.

So sind diese auch als Static-Aircraft im Addon zu finden. Auch die direkte Flughafen-Umgebung wurde gestaltet. Hier die Feature-Übersicht:

Detailed airport objects and vehicles

Photorealistic PBR textures on the airport buildings

Custom textured taxiways, runways and apron

Many detailed airport vehicles.

Animated custom jetways

Custom bridges over the highway

Custom 3D models of vegetation and trees.

Static cargo planes on aprons.

Advanced night lighting

The actual state of the Leipzig-Halle airport

Erhältlich ist Digital Designs Leipzig/Halle-Airport ab sofort für 18,45 Euro, unter anderem im Simmarket.