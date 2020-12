Viva Las Vegas – McCarran Airport von FlyTampa ist da

FlyTampas Las Vegas McCarran Airport (ICAO: KLAS) für den MSFS 2020 ist fertiggestellt.

Mit diversen Vorschaubilder hatte FlyTampa schon gezeigt was die Szenerie bietet. Nicht nur der Flughafen ist umgesetzt worden, sondern auch der Las Vegas Boulevard (auch bekannt als “The Strip”) mit seinen berühmten Hotels und die Innenstadt wurden detailliert erstellt.

Der Flughafen selber liegt am südlichen Ende des Strips und besitzt vier Start- und Landebahnen (01R/19L 2979m, 01L/19R 2739m, 07R/25L 3208m, 07L/25R 4423m). In Vor-Corona-Zeiten hatte McCarran Airport die achthöchsten Passagierzahlen in den USA und wurde unter anderem auch von Condor, Eurowings und Edelweiss angeflogen.

Die Austattung der Szenerie umfasst die üblichen MSFS-Features: PBR Materialien, animierte Fahrzeuge und Züge, Flughafengelände mit Gefälle, dynamische Beleuchtung und animierte Fluggastbrücken.

Im Moment kann das Produkt nur bei FlyTampa für ca. 17 Euro erworben werden.