VATSIM von Anfang an dabei

Die neuesten Nachrichten zum Microsoft Flight Simulator, der am 18. August erscheinen wird, dürfte viele Simulator-Nutzerinnen und -Nutzer freuen: Das Online-Netzwerk VATSIM wird ab Release-Tag im neuen Sim nutzbar sein. Das haben jetzt Asobo Studios im Development-Blog und auch VATSIM auf ihrer Website bestätigt. Das Online-Netzwerk hat gleichzeitig sein neues Markenlogo samt Claim vorgestellt. Im Moment werden laut Asobo Studios die Einladungen für die Beta verschickt. Am 30. Juli soll die Closed Beta an den Start gehen. Die Beta-Phase läuft im Moment schon mit einem Pre-Beta Build. Alle Tester, die bereits vor dem 30. Juli Zugang bekommen und haben, sollen laut Asobo auch den Pre-Beta Build testen können. Mit dem Release der Beta am 30. Juli verbleiben knapp drei Wochen bis zum Release des Microsoft Flight Simulators.Der Microsoft Flight Simulator wird in drei Download-Versionen und zwei Boxed-Versionen an den Start gehen. Im Simmarket können alle Versionen schon vorbestellt werden. Die Standard-Edition wird darüber hinaus mit der Beta das XBOX Game Pass verfügbar sein und kann damit auch schon vorinstalliert werden.