VATSIM Events – alles auf einen Blick

Wer in der Vergangenheit auf der Suche nach einem VATSIM Event war, sagen wir mal in Süd-Amerika, musste dafür schon einiges tun. In der Regel veröffentlichten die einzelnen Divisionen ihre Events auf der eigenen Homepage oder auf Facebook. Dabei kam es oft vor, zumindest für mich, dass man erst im Nachhinein vom Event erfahren hat oder die Website nicht aktuell war.

Doch zumindest für einen Großteil der Events ist damit jetzt Schluss, denn VATSIM Events hat einen neuen Facebook auftritt. In diesem werden alle, zumindest die gemeldeten, Events veröffentlicht und das zum Teil sogar als Facebook Veranstaltung zum speichern mit Erinnerung. Schaut auf Facebook vorbei, liked die Seite und fliegt VATSIM Events.