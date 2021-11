Update Tag: SU7 (GOTY) und Reno ab ca. 17 Uhr!

So viele Abkürzungen in einer Überschrift. Ab heute Nachmittag gibt es für MSFS (Microsoft Flight Simulator) Nutzer das SU7 (Sim Update 7) und damit wird auch die GOTY (Game Of The Year) Edition veröffentlicht. Und unter Reno verbirgt sich der Austragungsort des legendären Reno Air Race.

Zunächst zum SU7 GOTY:

Das kommende Replay-System wird das gleiche Tool sein, das Asobo zum Erstellen von Trailern verwendet.

Die DirectX 12-Unterstützung wird mit Sim Update 7 geliefert, man kann sie einschalten, aber es gibt noch keine Leistungsvorteile. Erzwungenes Logbuch-Pop-up nach einem Flug kann mit Sim Update 7 deaktiviert werden. Meteoblue und Asobo haben mit SU7 dier Wetter-Engine verbessert, einschließlich der genaueren METAR-Bedingungen. Memory Leaks sollen teilweise gefixt sein. Und Überschallflug sowie Nachbrenner werden nun unterstützt.

Die genaue Liste der Verbesserungen liefern wir mit dem Release später nach.

Das alles ist neu in der Game of the Year-Edition

5 neue Flugzeuge:

Boeing F/A-18 Super Hornet

VoloCity (Volocopter)

Pilatus PC-6 Porter (Entwickler Hans Hartmann und Alexander Metzger)

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S (One Seater)

Neue Flughäfen

Deutschland

Flughafen Leipzig/Halle (EDDP)

Allgäu Airport Memmingen (EDJA)

Flughafen Kassel (EDVK)

Schweiz

Lugano Flughafen (LSZA)

Flughafen Zürich (LSZH)

Flughafen Luzern-Beromünster (LSZO)

USA

Patrick Space Force Base (KCOF)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

Neue Photogrammetrie-Städte:

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit Bing Maps kommen weitere Photogrammetrie-Städte hinzu: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau (Deutschland), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle und Nottingham (Großbritannien) und Utrecht (Niederlande).

Die Reno Air Races hingegen sind als zusätzlicher DLC (Downloadable Content) verfügbar und können in 2 unterschiedlichen Paketen geordert werden.

Die Reno Air Races: Full Collection bietet 40 offiziell lizenzierte Flugzeuge, darunter zehn North American P-51 Mustangs, zehn North American T-6 Texans, zehn Aero L-39 Albatros’ und zehn Aviat Pitts Special S1S. Darunter befinden sich viele berühmte Champions wie Miss America, Strega, Voodoo, Baron’s Revenge, Radial Velocity, Six-Cat, American Spirit und Pipsqueak und viele andere Maschinen, die ihren Pilot*innen Gold gebracht haben. All diese erstaunlichen Flugzeuge und das komplette Online-Rennerlebnis sind im Preis von $59,99 enthalten.

Für all jene Hobby-Pilot*innen, die einfach den Rennspaß gemeinsam mit ihren Freund*innen genießen wollen, ist das Reno Air Races: Expansion Pack der perfekte Einstieg. Mit dieser Erweiterung spürst Du den Nervenkitzel in den Online Multiplayer Races in einer von vier fantastischen Maschinen: der North American T-6 Texan, der North American P-51 Mustang, der Aero L-39 Albatros, und der Aviat Pitts Special S1S – und zwar für nur $19.99!

Übrigens hatten bei der Entwicklung der Warbirds unter den rennmaschinen A2A ihre Finger im Spiel, allerdings nur optisch, nicht in der Systemtiefe!