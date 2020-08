[geschlossen] Umfrage: War’s das jetzt für FSX/P3D/X-Plane und Co?

Die Umfrage hatte eigentlich eher Unterhaltungswert als dass wir damit die Bundestagswahl hätten vorweg nehmen wollen. Leider scheint es so, dass in diesen eh schon anstrengenden Zeiten es einigen nicht mehr gelingt, ihr Hobby als erheiternde Abwechslung zu sehen. Für uns ist es das an sich, sei es das Simmen oder eben auch hier für unsere Leser als Hobby die News bereit zu stellen. Die Umfrage hätte über die Zeit eine interessante Sache werden können – wenn auch alle Auswahlpunkte zu beginn nicht gleich optimal waren (Kritik angekommen)

Ich denke, die überwiegende Mehrheit hatte kein Interesse, diese Wahl zu fälschen – auch wenn das technisch möglich gewesen wäre. Wem sollte das etwas bringen?!

Leider scheint es aber einige doch anzuspornen, jede Lücke auszunutzen und darzulegen, sodass wir inzwischen tatsächlich kein ordentliches Ergebnis mehr hier zustande bringen.

Deshalb wurde die Umfrage geschlossen.

Die Ereignisse rund um den MSFS überschlagen sich ja geradezu. Am 18. August ist es soweit, Vorbestellungen sind teilweise schon getätigt und der neue Sim bringt viele zum staunen, andere wiederum können ihm nichts abgewinnen.

Wir sind am Stimmungsbild zum neuen Flugsimulator in der Community interessiert und werden diese Umfrage daher in den kommenden Monaten regelmäßig durchführen, um am Ende des Jahres einen Einblick bekommen zu können, in welche Richtung sich die Meinung zum MSFS und Nutzung der Sims bewegt.