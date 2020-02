Über die Zukunft von DCS

Es ist fast eine Woche vergangen, seit dem Eagle Dynamics ein großes, umfassendes Update für den Digital Combat Simulator released hat. So stark und neu die Veränderungen in der Grafik-Engine des Simulators waren, so sehr hat das Update auch für Probleme gesorgt: Schlechte Performance, Probleme auf vielen Mulitplayer-Servern, Crashs und Performance-Probleme in verschiedenen Modulen – die Listen auf diviersen Discord-Channeln, im DCS-Forum und auf Reddit wurden länger und länger. Der Vorwurf im Konsens: Eagle Dynamics konzentriere sich bei der Entwicklung auf die falschen Dinge – und zwar nur auf die monetarisierbaren Module. Jetzt versucht Kate Perederko, Chief Operating Officer von Eagle Dynamics, auf reddit die Wogen zu glätten und zeigt dabei, wie die Roadmap des DCS aussieht.

Bei DCS-Usern sollten die regelmäßigen Updates, die der DCS-Updater regelmäßig auf die Festplatte schaufelt, eigentlich beliebt sein. Schließlich warten bei jedem Update immer wieder neue Funktionen für diverse Module auf die Benutzer. So hat es die F/A-18 aus einem Early Access-Status geschafft und bei der F-16C Viper soll gleiches geschehen – um zwei Beispiele zu nennen. Dass diese Module gerade vom gleichen Hause entwickelt werden, das auch den Simulator selbst entwickeln soll, sorgt bei vielen Nutzern wohl für Unmut: Zu viel Zeit gehe für Module ins Lande, anstatt Kernprobleme des Free-to-Play-Simulators anzugehen: Wetter, ATC oder Landschaftsdarstellung sind solche Baustellen, die viele DCS-User gerne verbessert hätten.

Kate Perderko hat sich jetzt auf reddit zu diesem Vorwurf geäußert: “DCS Wolrd ist ein anderes Biest [als die Module]. Es braucht Zeit, viel Zeit für Recherche und Entwicklung. Manchmal haben wir keine Ahnung was wir machen, aber wir versuchen es. Manchmal wollen wir abliefern und scheitern dabei. Und manchmal brauchen unsere Kernteams mehr Liebe von euch [der Community, Anm.d.Red.]”, erklärte die ED-Chefin vor ein paar Stunden auf reddit. Das Problem sei: Personalfluktuation bei den Entwicklern. Viele Programmierer würden starten, was sie später auf Grund von Job- und Projektwechseln nicht mehr beenden könnten. “Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir Wolken liefern wollen und die zwei ersten Versuche war nicht erfolgreich für uns. Aber wir versuchen es weiter! Wir haben viel veralteten Code, viel Spaghetti-Code und wir wollen diesen für eine neue Generations von DCS-World verbessern”, eklärt Perderko. Kurz: Am Kern des Simulators werde weiter gearbeitet.

Pederko liefert dann eine Übersicht, wie die Roadmap in der Entwicklung aussähe. Allerdings ohne konkrete Deadlines zu nennen.

DCS Core: Ka-50 cockpit update bug fix This week 2.5.6 preparation for the stable release Near Term Damage Modeling for WWII Aircraft Near Term (some unknown issue may appear) Weapon improvement (missile dynamics, new AI units, etc.) Long Term, to be delivered in iterations Voice chat Long Term, to be delivered in iterations Dynamic Campaign Long Term DCS Graphic Engine: Special effects update Near Term Lightning Near Term Terrain improvement Middle Term Multi-threading Long Term Vulkan API integration Long Term Modules: Fw 190 A-8 Release Near Term Huey Multi-crew Near Term Supercarrier EA Near Term P-47D Thunderbolt EA Near Term The Channel EA Near Term WWII Asset Pack update Near Term Mariana Islands Mid Term F-16C Viper, F/A-18C Hornet Mid Term Modern Air Combat Hope – Mid Term, but still can be Long Term

“Es sind 20 kleinen und große Projekte in der Pipeline – das heißt aber nicht, dass wir uns zu viel vorgenommen haben”, erklärt Perderko. “Wir planen, alle Early Access-Produkt noch diesem Jahr zu releasen”.

Das komplette Statement könnt ihr hier lesen.