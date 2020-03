Die Entwickler bei TorqueSim arbeiten gerade an einer X-Plane-Umsetzung der BN-2 Islander. Jetzt sind auf der Produktseite neue Vorschaubilder aufgetaucht, die sich durchaus sehen lassen können. In multiplen Außenansichten gibt es Nieten, Bolzen und Co. zu sehen. Panel-Shots haben die Entwickler aber noch nicht virtuell abgelichtet – diese werden aber bestimmt bald folgen.