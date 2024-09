Während bei Microsoft viel über MSFS24 geredet wird, gibt es auch auf der Seite von X-Plane Neuigkeiten: Nachdem der Developer ToLiss vor ca. einem Monat ihr neustes Projekt, den Airbus A330-900 bekannt gaben (wir berichten), hat ToLiss nun das Release Date für den Flieger auf Facebook gepostet:

Veröffentlicht wird der A330 am 19. Oktober 2024, am gleichen Tag, als der A330-900neo seinen Erstflug am 19. Oktober 2017 hatte.