TerraFlora v2 bei ORBX released

Eigentlich waren die Austauschtexturen von Turbulent Designs ein Konkurrenzprodukt: Mit TerraFlora hatten P3D-User die Möglichkeit, Baum- und Buschtexturen des Sims gegen neue auszutauschen – aber auch ORBX hatte mit Global Trees so ein Paket im Angebot. Jetzt haben sich die ORBX und Turbulent Designs zusammengetan und TerraFlora Version 2 für P3D4 und P3D5 released, das ab sofort bei ORBX für rund 20 Euro zu haben ist. Es soll den nackten Sim, aber auch die Vorgänger Versionen (Global Trees und Terra Flora) um angeblich bessere Texturen erweitern. In andere Worten: ORBX hat die Konkurrenz gekauft und bietet jetzt ein Update an. Daher können Kunden, die bereits bei TerraFlora Version 1 von Turbulent Design und/oder bei ORBX Global Trees zugeschlagen haben, einen Rabatt erhalten: Circa 10 Euro fallen dann für das neue Texturenset an. Bei dem Produkt handelt es sich allerdings um ein reines Texturenset für die Standardvegetation. Die Vegetationstypen und Baumarten werden im Sim dadurch nicht verändert, ebenso das Holz bei anderen Addon-Szenerien. Vergleichsbilder und alle genauen Infos findet ihr im ORBX-Forum.