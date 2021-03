Taburet: Zweisimmen im Sim

Taburet ist einer der fleissigsten Entwickler seit Jahren und liefert vor allem Lichter oder regionale Landschaftsverbesserungen. Mit dem MSFS kommen nun auch einige kleine Flugfelder hinzu, wie z.B. Branscombe oder Barra in UK und einige mehr. Ins Blickfeld deutschsprachiger Simmer dürfte nun aber die kleine Szenerie für das Flugfeld in Zweisimmen in der Schweiz rücken. Wer also gerne in der Schweiz fliegt und von hier ins Berner Oberland starten will, der hat nun Gelegenheit dazu.