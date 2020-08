Szenerie Design im MSFS – ein Interview mit FSdreamteam

Wir haben ja mittlerweile schon eine Menge Vorschaubilder aus dem MSFS gesehen. Uns hat dabei interessiert, was sich in Bezug auf das Szenerie Design verändert hat und welches Potential oder auch Herausforderungen ein Szenerie Designer im neuen Simulator sieht. Dazu haben wir für Euch ein Interview mit Umberto Colapicchioni von FSdreamteam geführt und für Euch ins Deutsche übersetzt.

FSDreamTeam ist eine Vereinigung unabhängiger Entwickler unter dem Firmennamen VIRTUALI s.a.s, einem der ältesten Unternehmen auf dem Markt für Flugsimulator-Addons, seit seiner Gründung im Jahr 1993, als der Flugsimulator noch die Version 4.0 hatte und in Ms-Dos lief.

Umberto, Du bist ein Urgestein in der Flugsimulator Community. Hättest Du in jungen Jahren daran geglaubt, dass Du damit so erfolgreich werden wirst? Mit welchem Simulator fliegst Du selbst am liebsten?

Sicherlich konnte ich nicht vorhersagen, wie lange und in welchem Umfang ich mit 20 Jahren in der Lage sein würde, diesen Beruf auszuüben.

Ich habe damals in der Musikindustrie gearbeitet ( ich arbeitete für Roland Corp. und spielte professionell Keyboards in Clubs ), aber parallel dazu war ich immer ein Softwareentwickler/-macher, angefangen mit meinem Commodore 64 Tage, und schon damals arbeitete ich schon mit MS Flight Simulator. Vor langer Zeit habe ich die MSFS 2.0 C64-Diskette “gehackt”, um eine italienische Version davon zu erstellen, die sogar ohne Genehmigung von einem der vielen Magazine+Disketten veröffentlicht wurde, die in den 80er Jahren populär waren.

Also beschloss ich um 1993 herum, meine Musikkarriere aufzugeben, um mich auf Software zu konzentrieren, und gründete meine Firma, um eine komplette Szenerie für Italien ( alle 110 Flughäfen… ) in herrlicher 16-Flach-Farbgrafik zu veröffentlichen, für FS 4.0 und Ms-Dos 6, die in 4 Disketten kam, 3 davon 1.44Mb und die letzte nur 720k, um etwas Geld bei der Duplikation zu sparen…

Aus rein kommerzieller Sicht waren die 90er Jahre jedoch eine sehr befriedigende Ära. Es stimmt zwar, dass die Gemeinschaft kleiner und es teurer und schwieriger war, Produkte zu vertreiben ( man konnte keine “0-Tage-Patches” erstellen ), aber es stimmt auch, dass es fast keine Konkurrenz gab und das Wissen über Add-Ons, Dateiformate und Reverse Engineering sehr knapp und schwer zu erwerben war, so dass die Verkäufe von Add-On-Produkten überraschend gut waren. Unsere größten Hits waren Szenerien für Venedig und Tokio für FS5 und FS6. Tokio war besonders erfolgreich, da unser japanischer Partner es schaffte, sie mit der ersten japanischen Version des Flugsimulators, dem von ihm vertriebenen FS6.0 ( FS 95 ), zu bündeln. Die Verkaufszahlen überstiegen 65.000 Exemplare, was heutzutage in keiner Flughafenlandschaft mehr zu finden ist. Es gelang mir, mit diesen Verfahren die Vorauszahlung für mein Haus zu leisten, was heutzutage wiederum nicht mehr möglich ist, sicherlich nicht mit einem Flughafenszenenprodukt.

Mit welchem Simulator fliegst Du selbst gerne?

Du meinst: “Mit welchem Simulator wärst Du geflogen, wenn Du noch Zeit übrig gehabt hättest, es tatsächlich zu tun? Das ist die traurige Realität der Flugsimulatorentwickler: Wir starten den Simulator etwa 200 Mal am Tag neu, und benutzen ihn fast ausschliesslich im “Slew-Modus”…

Um Dir die Wahrheit zu sagen, der einzige Simulator, den ich wirklich zur Unterhaltung “spiele”, ist Elite Dangerous, der in vielerlei Hinsicht eine Art Flugsimulator im Weltraum ist. Aber ich muss sagen, dass mir der neue MSFS irgendwie die Freude am Fliegen zurückgebracht hat.

Wir wollen ja über den MSFS sprechen. Welches Potential bietet der MSFS, dass Du bei den bestehenden Simulatoren FSX/P3D/X-Plane bisher vermisst hast?

Die erste offensichtliche Antwort ist die Grafic Engine: Jeder kann das sehen, aber für einen Entwickler ist es noch offensichtlicher, vorausgesetzt, man lernte bereits, mit dem vollen PBR-Workflow zu arbeiten (mehr dazu später). MSFS ist der EINZIGE Simulator da draußen, bei dem das, was Sie in einem PBR-Texturierungsprogramm (wie z.B. Substance Painter) sehen, fast identisch mit dem ist, was Sie in der Simulation erhalten. Wir verbringen unzählige Stunden mit dem Versuch, Farben, Reflexionen usw. zu optimieren, weil man unmöglich genau wissen kann, wie sie in der Simulation aussehen werden, und manchmal ändert es sich auch (sehr) sogar zwischen verschiedenen Simulatorversionen. Nein, 100%ige Genauigkeit ist fast unmöglich, aber MSFS ist sehr nah dran, und das ist bei der Entwicklung wirklich hilfreich.

Die Beleuchtungsumgebung ist so gut, dass es schwer zu glauben ist, dass es kein Ray Tracing verwendet. Sogar ein leeres Objekt ohne Texturen sieht dort anständig aus, und das ist sehr lohnend, und es macht Lust, mehr zu tun.

Außerdem hat MSFS ein riesiges Anpassungspotential, und Asobo war sehr geschickt darin, eine gute Balance zu finden, dass es einerseits Erweiterungsmöglichkeiten gibt, aber andererseits die Möglichkeit von Benutzern und Entwicklern, die Simulation zu verkorksen oder Konflikte zwischen den Add-Ons zu verursachen, gering zu halten.

Ich möchte betonen, dass das SDK immer noch nicht fertig gestellt ist, es ist noch in Arbeit, und wir denken, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Aber wenn man sich die Dateistruktur ansieht und in undokumentierten Dingen herumstöbert, ist klar, dass die Simulation so konzipiert wurde, dass sie auf unzählige Arten angepasst werden kann, indem Standarddateiformate verwendet werden ( xml, html, json, css, javascript, usw. ), und das ist ein gutes Vorzeichen für die Zukunft.

Wir lesen oft “native Entwicklung für MSFS”. Was bedeutet das? Muss nun wirklich jedes 3D-Modell neu erstellt werden? Ist es möglich, bestehende Szenerien “einfach schnell” in MSFS zu portieren?

Es gibt mehrere Ebenen, in denen das Zauberwort “nativ” verwendet werden kann, um auf die Entwicklung für MSFS zu beschreiben:

– Flugmodell : Der MSFS kann zwei verschiedene Flugmodelle verwenden (und die Benutzer können sogar zwischen den beiden wechseln), das “native” und das Legacy für den FSX. Es ist sogar möglich, eine .AIR-Datei zu platzieren, und das Flugzeug wird wie im FSX fliegen. Aber das wird als veraltet angesehen, also schätze ich, ein natives Flugmodell ist eines, das keine .AIR-Dateien verwendet.

– Flugzeug-Instrumente: MSFS unterstützt so viele verschiedene Möglichkeiten zur Erstellung von Flugzeuginstrumenten, dass mir jeder Neuling leid tut, der versucht, es herauszufinden. Es gibt eine gewisse Unterstützung für XML-Flugzeuginstrumente alten Stils, aber die Standardflugzeuge verwenden hauptsächlich eine neue Methode von Html+Css kombiniert mit Javascript-Code für die Logik mit Hilfe von CoherentGT, einer hochleistungsfähigen Grafik-Engine für Webseiten. Darüber hinaus ist C++ immer noch möglich, wenn auch auf eine völlig neue Art und Weise, mit Hilfe eines Webassembly-Moduls, das eine Art virtuelle Maschine ist, die C++-Code sicher ausführen kann, ohne die Simulation abstürzen zu lassen, bei der die Messgeräte sandboxartig Zugriff auf das Dateisystem haben, so dass sie nur aus ihrem eigenen Installationsordner lesen und nur im lokalen Ordner des Benutzers lesen und schreiben können, so dass sie theoretisch keinen Schaden am System oder anderen Add-Ons anrichten können. Sie können nicht auf die Windows-API zugreifen, was die größte Einschränkung darstellt, aber wir verstehen, dass dies die einzige Möglichkeit war, komplexen benutzerdefinierten Code in der zukünftigen Xbox-Version laufen zu lassen. Webassembly verfügt über nicht weniger als 3 verschiedene Grafik-APIs, von denen eine niedriger als die andere ist, so dass es möglich ist (allerdings mit viel Arbeit), bestehenden GDI+-Code in das neue System zu konvertieren oder völlig neuen Code mit den APIs auf niedrigerer Ebene zu schreiben, ohne sich mit komplizierten (und potenziell gefährlichen) DirectX-Aufrufen befassen zu müssen. Ja, es ist ziemlich komplex, und wir denken, dass Flugzeugentwickler viel “Spaß” an der Portierung ihrer vorhandenen Produkte haben werden.

– 3D-Modellierung: Dies ist der Teil, der uns als Landschaftsentwickler am meisten beschäftigt, daher werde ich versuchen, die Probleme zu erklären, die hier im Spiel sind, damit die Benutzer besser verstehen, was “native” wirklich bedeutet.

In den letzten Jahren war einer der größten Fortschritte bei Grafik-Engines die Umstellung auf PBR ( Physically Based Rendering ), was kurz gesagt bedeutet, Texturen zu haben, die auf realistischere Weise beschreiben, wie ein bestimmtes Material auf einfallendes Licht reagieren wird.

Kunststoff sieht ganz anders aus als Metall oder Glas, und dies kann nur dann gut simuliert werden, wenn ein Objekt mit der ganzen Palette von PBR-Texturen texturiert wird, die normalerweise Albedo ( die “wahre” Farbe des Objekts ohne jegliche Licht- oder Schatteninformation ), Metallness ( welche Teile eines Objekts metallisch sind ) und Roughness ( Null-Rauhigkeit ist ein Spiegel, maximale Rauhigkeit ist so etwas wie Pappe ) sind. Diese Werte sind nicht von Künstlern erfunden worden: es gibt für fast jedes Material da draußen bekannte kodierte Werte, und es ist sogar möglich, etwas in der realen Welt zu scannen, indem man mehrere Bilder aus verschiedenen Lichtwinkeln verwendet, und diese Werte zu erhalten, was, wenn die Grafic Engine richtig gemacht wird, sehr naturgetreu aussehen wird.

Denn dies ist das wichtigste Konzept bei PBR: Wenn Sie ein Objekt nur mit PBR-Materialien texturiert haben, wird es besser aussehen, wenn die Rendering-Engine besser ist. Wenn eine Grafik-Engine der nächsten Generation, die besser als MSFS ist (oder ein Upgrade auf MSFS), irgendwann in der Zukunft kommt, werden Objekte, die im vollständigen PBR erstellt wurden, mit der zukünftigen Engine noch besser aussehen, ohne dass sie neu erstellt werden müssen.

Wie jeder weiß, unterstützen sowohl X-Plane 11 als auch P3D4/5 PBR, und viele Entwickler waren überrascht, als diese Änderungen eingeführt wurden. Aber diese Simulatoren unterstützen auch die Legacy-Rendering-Methode (basierend auf dem Diffuse + Specular + Glossiness-Modell), so dass Sie nicht(!) das gesamte Produkt (also das Flugzeug oder die Szenerie ) in PBR umwandeln *müssen*, wenn Sie nur einige Effekte vorführen wollen. Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass das PBR hauptsächlich für Metalle erforderlich ist, so dass wir viele Produkte gesehen haben, die als PBR beworben wurden, aber was sie wirklich taten, war, einfach ihre vorhandenen Texturen zu nehmen, die Metallteile als solche zu kennzeichnen und Schluss zu machen. Da es sowohl in P3D als auch in X-Plane möglich ist, Nicht-PBR-Objekte gemischt mit PBR zu verwenden, ließen viele Entwickler das nichtmetallische Material einfach unverändert, um die Umwandlung zu beschleunigen und in der Lage zu sein, einige PBR-ähnliche Effekte zu zeigen.

Es stimmt zwar, dass Metalle die offensichtlichste Verbesserung sind, aber es gibt noch andere Probleme im Zusammenhang mit der Handhabung von Licht/Schatten, was dazu führt, dass diese “Halb-PBR”-Arbeiten in Engines wie XP oder P3D4 nicht so gut aussehen, wie sie in Engines wie XP oder P3D4 sein könnten, und noch mehr im MSFS, das nur im PBR funktioniert. Die Sache ist die: in XP und P3D4 verwenden die meisten Standard-Szenerieobjekte und Terrains noch kein PBR, so dass die gesamte Grafik-Engine so abgestimmt wurde, dass beide Arten von Objekten zusammen einigermaßen gut aussehen, weil das Wegwerfen der Rückwärtskompatibilität die Add-on-Entwickler vor Angst schreien lassen würde, da sie gezwungen wären, Tausende von Texturen von Grund auf neu zu erstellen. MSFS funktioniert nur in PBR, also geht die gesamte Beleuchtungsengine davon aus, was bedeutet, daß es nur für PBR hätte optimiert werden können, deshalb sieht es so viel besser aus als alles andere da draußen: das Licht ist *kohärenter*, alles ist aufgeräumter, Objekte fallen normalerweise nicht als fehl am Platz auf (wie ein nettes PBR-Objekt in einem Gebiet mit Legacy-Texturen), alles ist dadurch lebensechter. Das ist der Hauptgrund, warum die Grafik so realistisch aussieht.

Dies bringt uns also zu einem weiteren Problem, nämlich der Frage, wie Objekte, die von Grund auf nicht “wirklich” für PBR erstellt wurden, im MSFS aussehen werden, und wie viel Arbeit es erfordert, etwas auf das MSFS zu “portieren”.

Ein Objekt, das nicht für PBR gemacht wurde und erzwungen oder schnell konvertiert wurde (es gibt einige Werkzeuge, die dabei helfen, einige sogar kostenlos, und die Ergebnisse sind gewöhnlich “meh”…), um das PBR zu verwenden, wird fast immer schlecht oder nicht so gut wie erwartet aussehen, bis zu einem Punkt, an dem einige Standardobjekte besser aussehen könnten, nur weil ihre Texturen von Grund auf immer im PBR erstellt wurden.

Die aufschlussreichsten Dinge, nach denen Sie Ausschau halten müssen, um eine schnelle und schmutzige Umwandlung in das PBR zu erkennen, sind:

– Zu schwerfällige Ambient Occlusion, mit zu dunklen vertieften Bereichen, selbst wenn kein direktes Licht vorhanden ist (z.B. unter Wolken). Ambient Occlusion baked war das Hauptwerkzeug, das den Modellierern zur Verfügung stand, um “Tiefe” in Grafik-Engines hinzuzufügen, die keine Echtzeit-Ambient Occlusion (P3D) haben, oder wenn sie sie haben (XP11), ist sie nicht so effektiv oder glatt wie die pre-baked, und nicht viele Anwender ermöglichen sie aus Leistungsgründen. Das Entfernen von baked AO aus bestehenden Texturen ist sehr schwierig, besonders wenn man einige Arbeiten nimmt, die man vielleicht schon Jahre zuvor durchgeführt hat, so dass möglicherweise nicht alle ursprünglichen Assets sofort verfügbar sind, oder wenn man Methoden oder Software zur Berechnung verwendet hat, die möglicherweise nicht mehr funktionieren. In vielen Fällen wurde Ambient Occlusion sogar mit “Stichen” aus zusätzlichen Polygonen hinzugefügt, die an strategischen Stellen hinzugefügt wurden, um den Effekt an ausgewählten Stellen zu erzielen. Um ihn zu entfernen, müssen Sie also all diese Dinge entfernen, die jetzt überflüssig sind, da MSFS ein sehr schönes AO in Echtzeit berechnet, und das macht bei der Modellierung/Texturierung von Objekten den größten Unterschied in der Welt aus. Aber einige Entwickler könnten versucht sein, einfach ihre existierende diffuse Textur ( ie Farbe + Licht + AO ist) zu nehmen und sie als “Albedo” zu übergeben, vielleicht mit einigen Optimierungen, um das offensichtlichste baked AO loszuwerden, während die wirkliche Albedo in Wirklichkeit eine völlig andere Sache ist: die reine Farbe ohne jegliche Lichtinformation. So kontra-intuitiv es auch klingen mag, eine gute Albedo-Textur, die im Spiel fotorealistisch aussieht (weil sie mit den richtigen Metalness/Roughness-Maps assoziiert wird), wird sehr schlecht und flach aussehen, wenn man sie in Photoshop öffnet. Und das Gegenteil ist der Fall: Etwas, das in Photoshop “echt” aussieht, wird in der Simulation wahrscheinlich schlecht/schlecht aussehen, weil das Foto bereits viele Informationen erfasst hat, die vom Simulator *vermutet* werden, so dass sie in der Textur gar nicht erst vorhanden sein sollten.

– Schattenwürfe in der Textur sind ein weiteres Beispiel. Früher haben wir darüber gescherzt, dass eine Szenerie mit Richtungsschatten in der Textur wie eine kaputte Uhr ist, die zweimal am Tag perfekt pünktlich geht. Bei einer Szenerie ist es genauso: Wenn Sie einen Richtungsschatten haben, bedeutet das, dass Ihre Szenerie nur für die genaue Zeit, zu der das Foto aufgenommen wurde, realistisch ist…

– Rauheit oder Umgebungsverdunkelung nicht kohärent mit normalen Karten. Das ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Textur von einem Nicht-PBR-Workflow angepasst wurde. In der realen Welt haben Objekte selten eine konstante Rauheit entlang ihrer gesamten Oberfläche. Stattdessen ändert sie sich ständig aufgrund von Kratzern, Oberflächenunebenheiten, Schmutz, Öl usw. und ihre Wirkung ändert sich in Abhängigkeit von den Hohlräumen des Objekts. Daher sind die Normal Maps wichtig, und sie werden idealerweise durch eine viel höhere Poly-Count-Version derselben Objekte erzeugt, die nur zur Berechnung von Normal Maps, Mikro-AO und der entsprechenden Rauheitskarte entsprechend den physikalischen Eigenschaften des Materials verwendet wird. Wenn Sie eine Textur mit einem konstanten Rauheitswert sehen, bedeutet dies fast ausnahmslos, dass es sich um eine Schnellübertragung aus einer früheren Arbeit handelt, die für Nicht-PBR-Motoren erstellt wurde.

– Verwendung von “unsicheren” PBR-Farben. Im wirklichen Leben ist nichts jemals reines Weiß (Schnee, unter einigen Lichtbedingungen vielleicht) und nichts ist reines Schwarz. Es gibt bestimmte Wertebereiche, die von den Materialien abhängen, die man bei der Texturierung nie draußen bleiben sollte, und wenn man es absichtlich tut, wird das Ergebnis in der Simulation karikaturhaft und nicht realistisch aussehen, weil ihre Werte die PBR-Berechnung dazu bringen, falsche Ergebnisse zu produzieren. Wenn Sie etwas sehen, das zu schwarz oder zu weiß hervorsteht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Textur gemacht wurde, ohne dies zu berücksichtigen. Es gibt Softwareprodukte, die Funktionen haben, die dabei helfen, illegale PBR-Farben zu finden.

Damit kommen wir zum nächsten Schritt: Welche Produkte sind es WERT für den MSFS umgewandelt zu werden? Ich hoffe, dass nach der Bereitstellung dieses Hintergrundes die Antwort nur lauten kann:

“Diejenigen, die von Anfang an so konzipiert wurden, daß sie vollständig in PBR hergestellt werden, wobei ausschließlich Softwareprodukte für PBR verwendet werden, die Texturen ausgehend von Materialbibliotheken mit PBR Eigenschaften erzeugen”.

In der Praxis läuft dies auf Produkte hinaus, die fast ausschließlich unter Verwendung von Produkten wie Substance Designer, Substance Painter, Quixel, 3D Coat usw. texturiert wurden. Diese Werkzeuge können Texturen in jedem Format exportieren, das von der Simulator-Engine benötigt wird: wir haben Profile, die wir von Substance nach P3D4, XP11 und MSFS exportieren können, aber die Möglichkeit, Texturen zu “exportieren”, bedeutet an sich nicht viel: wenn die Textur vollständig unter Verwendung von PBR hergestellt wurde, ist der Export in die verschiedenen Simulatoren fast kein Aufwand und wird in allen Simulatoren “einigermaßen” gut und “einigermaßen” ähnlich aussehen.

Wenn sie schnell von einem Nicht-PBR-Job konvertiert wurde, wird sie wahrscheinlich in allen dreien schlecht oder fehl am Platz aussehen, aber während XP/P3D-Entwickler immer noch die Wahl haben, NICHT PBR zu verwenden, haben MSFS-Entwickler diesen Luxus nicht: sie MÜSSEN PBR verwenden, was bedeutet, dass sie eine größere Chance haben, etwas zu erschaffen, das großartig aussieht, aber auch eine größere Chance, etwas zu tun, das schlecht oder enttäuschend aussieht.

Welche neue Funktion im MSFS gefällt Dir am besten? Gibt es Dinge im MSFS, die wir von anderen Simulatoren gewohnt sind und die nicht leicht zu implementieren sind?

Ich glaube, meine frühere Antwort über Grafik hat bereits angedeutet, was ich über MSFS denke:

– Die Lighting-Engine ist wirklich bahnbrechend, und das Echtzeit-AO ist eine Bereicherung für Modellierer, denn es verändert die Arbeitsweise, es spart Zeit sowohl beim Modellieren als auch beim Texturieren, und es lässt alles viel besser “zusammen wirken”, als es jemals der Fall war.

– Der mitgelieferte Szenen-Editor ist sehr leistungsfähig und erlaubt es jedem, sobald man sich daran gewöhnt hat, eine Szenerie in sehr hoher Qualität zu erstellen. Die Standardbibliothek von Objekten ist groß und in der Regel von sehr hoher Qualität. Wenn Sie also etwas Standardmäßiges zum Platzieren benötigen, wie z.B. ein PAPI-Lichtgehäuse oder eine kleine ILS-Hütte, sieht das Standardobjekt bereits sehr gut aus, was die Erstellung von Freeware oder sehr preiswerter Payware erleichtert, vielleicht für Flughäfen, die sonst kommerziell nicht machbar wären.

– Die Standard-Autogen-Engine in Verbindung mit der zugrundeliegenden fotorealen Abdeckung von Bing ist wirklich herausragend, und es ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft des MSFS. Was noch interessanter ist, ist die Tatsache, dass die Szenerie wahrscheinlich während der Lebensdauer der Simulation verbessert wird, und zwar ganz automatisch, ohne dass sich die Benutzer darum kümmern müssen. Sie starten die Simulation, und Ihre Lieblingsstadt wurde mit Lidar auf magische Weise mit Lidar aktualisiert, während Sie schliefen. Ist das nicht großartig?

– Die neuen Programmierfunktionen der Messgeräte sind interessant, und ich denke, wir werden viele sehr gute Sachen von den Entwicklern sehen, die viele Sachen machen können, ohne zu viele Tricks mit unsicheren Codes machen zu müssen.

Es ist schwierig zu sagen, welche Dinge wir bei anderen Sims am meisten vermissen, vor allem, weil das SDK noch in Arbeit ist. Bevor ich also sage “wir können das in MSFS nicht machen”, würde ich lieber abwarten, wie es sich entwickeln wird. Sagen Sie lieber “wir können das *jetzt* nicht machen”.

Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass einige Dinge immer anders sein werden, und dass einige Anpassungsmöglichkeiten immer ausschließlich P3D oder XP vorbehalten sein werden. Das P3D-SDK (was ich am besten kenne, aber ich weiß auch etwas über das XP-SDK, und selbst wenn es anders ist, gibt der Ansatz den Entwicklern viel Kontrolle), ist extrem tiefgehend und gibt Entwicklern fast keine Beschränkung in dem, was sie damit machen können. Es ist klar, dass P3D für den professionellen Markt entwickelt wurde und MSFS nicht. Es gibt Firmen, die Software-Add-ons anbieten, die die Grafik aus der P3D-Szenerie in Software mit DirectX-Code verarbeiten können, um sie um mehrere Projektorbildschirme zu wickeln und so zu kalibrieren, dass sie verzerrungsfrei dargestellt werden kann. Dies ist natürlich von unschätzbarem Wert für professionelle, aber auch für private Cockpitbauer, und ich bin mir nicht sicher, ob MSFS jemals versuchen wird, dies zu tun, sicherlich nicht auf der Ebene des SDK. Wir haben DirectX 11 direkt in P3D4 verwendet, und das gab uns einige nette Funktionen, die nur wenige andere Add-ons haben, wie Textur-Rendering on the fly, Schriftart-Rendering in der Szenerie, und das ist etwas, was MSFS im Moment nicht kann. Es hat seine eigenen verschiedenen Methoden, die wir gerade erforschen, aber es wird uns niemals erlauben, etwas so potentiell gefährliches zu tun, wie selbst DirectX-Aufrufe zu machen. Der Umstieg von DirectX11 auf DirectX12 in P3D5 ( und der ähnliche Umstieg auf Vulcan in XP ) gab dem Sim einen großen Leistungsschub, der jedoch auf Kosten der Stabilität ging, da DirectX 12 die gesamte Verantwortung für die Verwaltung der Ressourcen in die Hände des Anwendungsentwicklers legt (vorher erledigte der Videotreiber fast die gesamte Arbeit), so dass es schwieriger denn je ist, die Anwendung stabil zu machen, wenn Benutzer mit ihren Schiebereglern über Bord gehen. Aber da P3D als professionelles Produkt konzipiert ist, war es natürlich die richtige Wahl, denn wenn ein Profi wirklich eine bestimmte Art von Grafikqualität benötigt, kauft er einfach eine professionelle Grafikkarte mit viel VRAM. MSFS kann unmöglich mit “mindestens 16 GB VRAM” vermarktet werden, was wohl erklärt, warum sie einen vorsichtigeren Ansatz verfolgten und bei DirectX 11 blieben, das sich bewährt hat und, was noch wichtiger ist, es ist viel einfacher zu benutzen, während DirectX 12 eine Lernkurve hat, die mit “steil” nicht einmal ansatzweise definiert ist…

Und natürlich gaben sowohl XP als auch P3D dem Add-on-Entwickler vollen Zugriff auf die gesamten Funktionen des Betriebssystems, ohne Einschränkungen. MSFS wurde vom Design her eingeschränkt, um stabiler zu sein, da dies eine Voraussetzung dafür ist, um schließlich auch Add-ons von Drittanbietern auf der Xbox-Plattform zuzulassen.

Im Allgemeinen haben die anderen Simulatoren also immer noch sehr tiefe Fähigkeiten in ihren SDKs und die völlige Freiheit, fast alles zu tun, einschließlich des Absturzes der gesamten Simulation und des gesamten Betriebssystems (eine nicht verwaltete DLL, die in C++ geschrieben wurde, kann sicherlich die Simulation zum Absturz bringen, und eine, die DirectX verwendet, kann die Grafikkarte zum Absturz bringen, was wiederum möglicherweise das gesamte Betriebssystem zum Absturz bringen kann). MSFS hat seine eigene (andere) Art und Weise, Dinge zu tun, vielleicht nicht auf der gleichen Ebene der Kontrolle, aber es ist sicherlich eine sicherere und einfachere Umgebung, mit der man arbeiten kann. Wenn wir es nur schneller hätten ….

Welche neuen Werkzeuge werden nun für das Szeneriedesign verwendet?

Wir verwenden 3DS Max schon seit einiger Zeit, da es den Export nach FSX, P3D und MSFS ermöglicht.

Wir begannen vor Jahren mit reinen PBR Produkten zu arbeiten, noch bevor P3D überhaupt PBR hatte, bis zu dem Punkt, an dem wir sogar ein benutzerdefiniertes Plugin für Substance Painter schrieben, um etwas, das in echtem PBR hergestellt wurde, nach FSX und P3D V3 zu exportieren. Es benutzte viele Hacks und Tricks, aber es gab uns die Möglichkeit, unsere Zeit im “PBR-Modus” zu verbringen, so dass wir, als P3D4 mit PBR-Unterstützung herauskam, vor Freude sprangen, da wir nur *aufhören* mussten, unser Plugin zu benutzen, und einfach die Texturen in echtem PBR exportieren mussten, wie sie immer sein sollten.

Wir haben auch unser eigenes benutzerdefiniertes 3DS Max-Plugin, das es uns erlaubte, eine Flughafendatei zu erstellen, ohne Werkzeuge wie ADE zu benutzen. Damit können wir den 3D-Flughafen und das Gelände mit den “AFCAD”-Daten abgleichen, da wir beides aus den gleichen Dateien und Koordinaten in 3DS Max erzeugen, und dies war sehr nützlich, um sehr präzise AFCADs in unserem neuesten Produkt zu erstellen, und durch die Aktualisierung zur Unterstützung der neuen MSFS-Funktionen konnten wir einige unserer bestehenden Flughäfen recht einfach anpassen, ohne darauf warten zu müssen, dass ADE schließlich im MSFS ankommt.

Welche neuen Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich für Dich mit MSFS? Und sind sie auch auf P3D portierbar?

Nun, das ist jetzt schwer zu sagen, da eben das SDK noch nicht abgeschlossen ist. Zum Beispiel steckt im neuen Missionssystem viel Potenzial, das erweitert und, für andere Dinge als nur “Missionen”, nutzbar gemacht wurde. Bodenfahrzeuge und Menschen (unsere Spezialität) können in das System integriert werden, und ich denke, wir werden in diesem Zusammenhang noch viel Gutes erleben.

Noch schwieriger ist es zu sagen, was nach P3D “rückportiert” werden kann. Sicherlich lassen sich Objekte, die in echtem PBR hergestellt wurden, leicht zurückportieren. P3D hat auch ein gutes System zur Animation des menschlichen Skeletts (was uns bisher einschränkte, war das FSX-System), so daß jedes Modell oder jede Animation, die für das MSFS gemacht wurde, leicht zwischen beiden hin und her portiert werden kann.

Aber in anderen Dingen weichen sie voneinander ab. Die Simconnect-API, die mit dem MSFS geliefert wird, ist direkt von der FSX-Version abgeleitet und noch immer nicht 1:1 funktional gleichwertig zu ihr. Wir gehen davon aus, dass sie verbessert wird, um zumindest alles zu bieten, was zuerst im FSX funktionierte, und dann mit völlig neuen Funktionen erweitert wird. Das P3D-Simconnect hat sich in der Zwischenzeit in seine eigene Richtung entwickelt, und P3D hat eine völlig separate und extrem leistungsfähige API namens PDK, die auf niedrigerem Niveau und mit höherer Leistung arbeitet, und der MSFS hat nichts dergleichen. Aus funktionaler Sicht können die beiden Sims also als “hard forks” betrachtet werden, die nun auf getrennten Pfaden voranschreiten.

Aber etwas Gutes für P3D-Benutzer wird wegen MSFS kommen: Da das neue Simconnect nur 64 Bit hat, haben wir endlich die Chance ergriffen, das zu tun, was wir wahrscheinlich schon vor langer Zeit hätten tun sollen, nämlich das Couatl-Programm auf 64 Bit umzustellen. Bis heute war es nicht wirklich erforderlich, da es extern zum Sim lief, so daß es nicht aus dem eigenen Speicher der Sim herausgeschnitten wurde (selbst wenn die Sim 32 Bit war und der Speicher knapp war), so daß wir als FSX-Simconnect-Client nur mit einer .EXE zu tun hatten, die sich mit dem FSX und jeder Version von P3D verbinden konnte. Tatsächlich kann sie jetzt sogar eine Verbindung zum MSFS herstellen, aber wenn wir jemals in der Lage sein wollen, die NEUEN Simconnect-Funktionen zu nutzen, die schließlich zum MSFS hinzugefügt werden, müssen wir vollständig auf 64 Bit umstellen, so dass wir die native Version von Simconnect für MSFS verwenden können.

Das wird auch den P3D-Benutzern zugute kommen, denn sobald wir den Umstieg auf 64 Bit abgeschlossen haben, werden wir auch eine spezielle 64-Bit-Version für P3D erstellen, so dass wir statt einer einzigen 32-Bit-Version, die eigentlich ein FSX-Client ist, die aktuelle 32-Bit-Version behalten, um uns nur mit dem FSX zu verbinden, und wir werden zwei separate 64-Bit-Versionen haben, eine für P3D4/5, die mit dem nativen P3D-SDK erstellt wird, und eine für MSFS, die mit dem nativen MSFS-SDK erstellt wird.

Dadurch wird es viel zuverlässiger, weil es nicht mehr vom FSX Simconnect abhängt, ob P3D oder MSFS richtig installiert ist, und auch nicht mehr von den VC++-Laufzeiten, die vom FSX Simconnect benötigt wurden, es wird nicht mehr von diesem Support-Alptraum abhängen, dass niemand wirklich versteht, was Windows SxS ( Side-By-Side loading ) ist, weil sowohl P3D- als auch MSFS-Versionen von Simconnect statisches Linken verwenden, so dass die Chancen, dass es nicht startet, weil etwas in der Windows-Installation schief gelaufen ist, stark reduziert werden, weil es nur von den Systembibliotheken des Simulators abhängt, mit dem es verbunden werden soll.

Vor einigen Tagen beschrieben einige in der Community, dass das Software Development Kit als noch nicht “voll ausgereift”. Was fehlt Deiner Meinung nach noch?

Nun, was fehlt, ist völlig öffentlich und gut dokumentiert, da ich denke, dass jeder, der die Chance hatte, es sich anzusehen, sicherlich alle “TO-DO”-Kapitel bemerkt haben muss. In erster Linie fehlt also eindeutig alles, was als TO-DO aufgeführt ist. Wir sind nicht genau sicher, ob es wirklich “fehlt” oder ob es nur “fehlende Dokumentation” ist. Wahrscheinlich beides: einige Dinge sind einfach noch nicht erklärt, aber in der Simulation deutlich sichtbar, aber andere erfordern möglicherweise sowohl ein SDK-Update als auch ein Simulator-Update, bevor sie von Add-Ons verwendet werden können.

Wir arbeiten ständig mit Asobo zusammen und geben viel Feedback zu beidem: Was muss dokumentiert werden, und was möchten wir gerne hinzugefügt haben, und sind ziemlich zuversichtlich, dass die fehlenden Bits irgendwann eintreffen werden.

Performance ist wohl das ewige Dauerthema in der Community. Was beeinträchtigt aus Deiner Sicht am stärksten die FPS bei der Szenerieentwicklung im MSFS?

Die MSFS-Engine unterscheidet sich ziemlich stark von z.B. P3D. Während man in P3D mit über 100 fps bei einer Standard-Szenerie und einem Standard-Flugzeug anfangen kann, hauptsächlich weil beide nicht sehr detailliert sind, kann es schnell einbrechen, wenn man anfängt, Sachen hinzuzufügen. MSFS ist anders: die Standardszenerie ist so viel besser und die Standardflugzeuge sind so viel detaillierter als die P3D/FSX-Standardwerte, daß man nie 100 fps sieht, aber es ist nicht so einfach, sie in die Knie zu zwingen, wie es vielleicht klingt. Erstens, weil man nicht so viel grundlegendes Zeug hinzufügen muss, denn wenn man die Standardeinstellungen für Boden, Autogen und Wolken betrachtet, sieht das schon sehr gut aus.

Aber auch, weil man bei der Erstellung einer Add-on-Szenerie nicht mit fps gegen ein altes Nicht-PBR-Standardobjekt “konkurriert”, das 2006 für den FSX erstellt wurde und noch heute bei uns ist. Im MSFS sind die Standard-Flughäfen bereits volle PBR, so dass Sie, wenn Sie einen Standard-Flughafen ersetzen, die Möglichkeit haben, etwas möglicherweise Besseres zu tun, das sich nicht stärker auf die fps auswirkt als das, was Sie ersetzt haben. Denn das, was Sie ersetzt haben, war von Anfang an schon ziemlich fps-intensiv.

Die Kehrseite davon ist natürlich, dass Sie sich nach besten Kräften bemühen müssen, die Benutzer davon zu überzeugen, zunächst den Standard-Flughafen zu ersetzen, da viele den Standard-Flughafen (insbesondere die handgefertigten) für “gut genug” halten könnten. Also ja, es stimmt, die Messlatte wurde höher gelegt, und das ist gut so.

Wie sieht Deine Produktstrategie für MSFS aus? Werden FSX/P3D/X-Plane und Co. jetzt sterben? Was ist mit den Ground Services X?

Die erste Auswirkung des MSFS-Release ist, was uns betrifft, dass unsere Absichten, X-Plane endlich zu unterstützen, (wieder) verschoben wurden. Dies geschieht aus irgendeinem Grund immer wieder in jährlichen Abständen. Wir prüfen, ob wir X-Plane unterstützen können, und dann passiert immer etwas anderes: entweder wird bald eine neue X-Plane-Version erscheinen, oder es kommt eine weitere große Sim-Version heraus (wir haben uns erneut mit XP beschäftigt, als P3D V5 den Testern viele Monate vor der Veröffentlichung privat angekündigt wurde), so dass jedes Mal, wenn wir versuchen, etwas Zeit zu finden, um X-Plane zu unterstützen, etwas anderes passiert.

Die Sache ist die, dass X-Plane in einigen Fällen sehr unterschiedlich sein kann, besonders das Software-SDK, und natürlich hat es nicht Simconnect, was es erlauben würde, etwas wie GSX zum Beispiel leicht zu portieren. Anstatt also etwas völlig Neues zu lernen, fanden wir es immer besser, unsere begrenzte Zeit mit der Unterstützung der uns bekannten Plattformen zu verbringen, und MSFS, mit all den Unterschieden, die auf die neue Engine zurückzuführen sind, unterscheidet sich nicht dramatisch vom FSX, es hat Simconnect (auch wenn es nicht 100%ig vollständig ist, wird es irgendwann vollständig sein), und, allgemein gesprochen, werden wir nicht die zeitlichen und personellen Ressourcen haben, um drei verschiedene Plattformen zu unterstützen, so dass, wenn eine gehen muss, es diejenige sein wird, mit der wir nie arbeiten, nämlich X-Plane 11. Wir werden darauf noch einmal zurückkommen, wenn X-Plane 12 schließlich herauskommen wird.

GSX wird natürlich auf MSFS portiert werden, es wäre töricht, etwas anderes anzunehmen, da es unser bei weitem meistverkauftes Produkt ist, und wir sind sicher, dass die MSFS-Version glänzen wird, und die Benutzer werden sie haben wollen, besonders dann, wenn High-End-Flugzeuge von Drittanbietern ankommen werden, denn wenn Sie ein High-End-Flugzeug von Drittanbietern fliegen, werden Sie wahrscheinlich überall in der Simulation den gleichen Grad an Realismus wünschen, so dass die Standard-Bodendienste nicht ausreichen. Was ich persönlich am meisten vermisst habe, als ich selbst MSFS geflogen bin, war ein FollowMe Car, da Progressive Taxi im MSFS für meinen Geschmack etwas zu “gamey” aussieht, denke ich, dass die FSX-Version besser war.

Jetzt ist GSX allerdings noch nicht möglich, weil es nicht genug Funktionalität in Simconnect gibt, um so etwas wie GSX zu ermöglichen. Man kann kein Optionsmenü erstellen oder etwas zum Simulatormenü hinzufügen (es gibt kein “Addons”-Menü im MSFS), aber das sind Funktionen, die so grundlegend sind und von so vielen Addons benötigt werden, daß wir sicher sind, daß sie irgendwann kommen werden, Asobo ist sich ihrer voll bewußt, und Sie können sicher sein, daß wir (und auch andere Entwickler) darauf drängen werden, daß sie so bald wie möglich erscheinen. Nach allem, was wir wissen, könnten sie jederzeit erscheinen, daher bezieht sich alles, was ich hier sage, nur auf den aktuellen Status der Simulation zum heutigen Zeitpunkt.

Aber so, wie GSX gemacht wird, wird es, sobald Simconnect fertig ist, relativ schnell möglich sein, das vollständige GSX damit zu benutzen. Das liegt daran, dass GSX selbst ein zu 100 % in Python geschriebenes Programm ist, das vollständig außerhalb der Sim läuft, unter unserem eigenen Python-Interpreter, der Couatl-Engine. GSX selbst kümmert sich also nicht allzu sehr darum, mit welchem Simulator der Simulator arbeitet. Es muss vielleicht nur wissen, dass, wenn die Simulation kein PBR ist, bestimmte Objekte möglicherweise nicht verfügbar sind, aber das ist alles, was es wirklich wissen muss, über welche Simulation es auch spricht.

Abgesehen von der Programmierung wurde die meiste Arbeit zur Unterstützung einer “Next-Gen”-Grafik-Engine bereits im letzten Jahr geleistet, als wir fast alle (nur wenige fehlen) GSX-Fahrzeuge umgestaltet haben, um ein volles PBR zu erhalten. Diese Arbeit nahm fast ein Jahr in Anspruch ( wir veröffentlichten GSX L2 im September 2018 und das PBR-Update im Juli 2019 ), dennoch beschlossen wir, sie kostenlos zur Verfügung zu stellen, was zu diesem Zeitpunkt verrückt schien, da wir einen anderen großen Flughafen in der gleichen Zeit hätten umbauen können, aber dies wird sich wahrscheinlich im MSFS auszahlen, da wir nicht alle unsere Objekte erneut herstellen müssen und sie im MSFS einfach besser aussehen werden, da sie bereits “echtes PBR” haben.

Im Allgemeinen sind wir sehr glücklich über die Veröffentlichung des MSFS, da es viele neue Benutzer und möglicherweise auch alte Benutzer, die das Hobby aus irgendeinem Grund aufgegeben haben, wieder zurückbringen kann, und das ist etwas, was nur Flight Simulator kann. Wir sind absolut sicher, dass der Flugsimulator hier bleiben wird und für die kommenden Jahre die herausragende Plattform sein wird.

Das bedeutet aber nicht, dass der andere Sim “sterben” wird. Nichts “stirbt” wirklich, wirklich. Wir verkaufen immer noch FS9-Produkte, natürlich nicht in großen Stückzahlen, aber es ist nicht Null, und sie sorgen für interessante Zahlen zum Jahresende, was in Ordnung ist, wenn man bedenkt, dass die meisten unserer FS9-Produkte vor mehr als einem Jahrzehnt hergestellt wurden. Der FSX hat einfach zu viele Add-ons, um einfach zu verschwinden, und P3D befindet sich in der gleichen Situation, da es derzeit die fortschrittlichsten Add-ons hat. Und X-Plane hat eine sehr starke Anhängerschaft, also nein, niemand wird wirklich “sterben”, aber natürlich wird MSFS einen großen Teil der Nutzerbasis einnehmen, die es übrigens immer hatte, bevor das ACES-Studio aufgelöst wurde. Also ja, wir sind froh, dass MSFS zurückgekehrt ist.

