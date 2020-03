Supercarrier for DCS: Handbuch erschienen

Das Release-Datum des Supercarrier Moduls für DCS steht bereits fest. Am 15. April 2020 werden die Flugzeugträger-Katapultsstarts in Eagle Dynamics Kampfsimulator noch realistischer. Jetzt können sich alle virtuelle Piloten schon auf das Addon und die damit verbundenen Prozeduren vorbereiten. Eagle Dynamics hat dafür jetzt die erste Version des Handbuchs veröffentlicht. Darin wird nicht nur beschrieben, welche Zeichensprache die Deck-Officer nutzen – vor allem die Phraseologie für Case I, Case II und Case III-Recoveries kann man hier gut nachverfolgen. Diese wird wie üblich über das Radio-Menu angesteuert und wird vor allem im Anflug auf den Flugzeugträger für mehr Realismus sorgen.

Das Handbuch könnt ihr hier runterladen. Am 15. April erscheint das Supercarrier Modul Eagle Dynamics für 50 Dollar. Wer das Adddon bis dahin im Presale erwirbt, zahlt 35 Dollar.