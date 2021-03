STAIRPORT Sceneries, u.a. bekannt für die ostfriesischen Inseln im MSFS, haben auf Facebook erste Bilder von der Umsetzung vom “Alta Lufthaven” (ICAO: ENAT), der in Nordnorwegen liegt. Good News für X-Plane Nutzer von Alta, auch diese soll überarbeitet werden, so Stairport auf Nachfrage in Facebook.

Hier ein paar Work-in-Progress Bilder: