Simmershome Malta jetzt auf Version 1.2.1

Vor wenigen Wochen hat Rainer Kunst die beeindruckende Freeware “Malta Complete” auf seiner Website released. Seit dem hat der Torgauer mehrere Updates released. Das jüngste Update bringt die Szenerie auf Version 1.2.1. Die Updates beinhalten zum Beispiel Verbesserung an den PAPI-Lights, an SODE-Files und sie aktualisieren das Handbuch. Wie immer stehen die Updates auf Rainer Kunsts Website bereit. Der Update-Prozess schont dabei die Internetleitung, da nur die auszutauschenden Files heruntergeladen werden müssen. Wer noch in Version 1.0 unterwegs ist: Die Updates aus Version 1.1 sind auch im Udpate von 1.2 enthalten. Mehr Infos und Changelogs findet ihr auf simmershome.de