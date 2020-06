Simbreeze: Hurghada jetzt auch im P3D5

Jetzt auch für den P3D5: Simbreeze haben ihre Umsetzung des Flughafens Hurghada (HEGN) für den Prepar3D Version 5 released. Der Download ist jetzt im Simmarket für 24 Euro zu haben. Kunden, die die Szenerie bereits für den Prepar3D Version 4 erworben haben, bekommen die neue Version kostenlos, wenn die V4-Version im Simmarket gekauft wurde. Die Entwickler von Simbreeze versprechen eine detaillierte Umsetzung der beliebten Feriendestination:

– Detaillierte Darstellung des Flughafens incl. 2 Landebahnen

– Detaillierte Darstellung des Urlaubsortes Hurghada incl. Sehenswürdigkeiten, Hotels und

der Hurghada Marina

– Erweiterte Darstellung der vorgelagerten Riffe, Giftun-Insel und aller angrenzenden

Inseln

– Erweiterte Darstellung folgender Hotels: Aladin Beach, Conrad Beach, Sunrise Mamlouk

Palace Resort, Sunrise Garden Beach, Dana Beach, Desert Rose, Golden 5, Iberotel

Aquamarine, Titanic Beach, Melia Pharaoh, Hilton Long Beach, Coral Beach

– El Gouna incl. Airport (HEGO) enthalten

– 10.000 qkm erstellte Fläche

– Alle Flughafengebäude enthalten

– Neues Terminal enthalten

– IK Fluggastbrücken

– SODE Fluggastbrücken

– Safegate Andocksystem an allen Gates

– Hervorragende Nachteffekte

– Dynamic Lights

– Originalgetreue Runway- und Taxiwaybeleuchtung

– Zahlreiche Szenerieeffekte

– Dynamische Fahrzeuge

– 3D animierte Personen (FSX/P3D)

– 2 Heliports, eines am Flughafen und eins an der Giftun-Insel

– Konfigurator

– Handbuch mit Charts