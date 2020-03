SimArc haben heute ihre P3D4-Umsetzung des Flughafen Islamabad (OPIS) released. Für 28 Euro gibt es die Szenerie ab sofort im Simmarket. Die Macher versprechen in ihrer Feature-Liste volle P3D4-Integration – so sol es nicht nur PBR-Regeneffekte und PBR-Texturen für das Bodenpolygon geben, sondern auch volle SODE-Ausstattung (dockender AI-Traffic), Taxiway- und Bahnbeleuchtung, die auch in Abhängigkeit vom Wetter an und ausgeht.