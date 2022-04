“Shake it!” – Neues von RealTurb

RealTurb hat ein weiteres Produkt veröffentlicht, dass ergänzend zu den Turbulenz Effekten in PREPAR3D auch “Clear Air Turbulence” Effekte auf der ganzen Welt darstellt. “RealTurb CAT Areas Global” berücksichtigt reale CAT-Gebiete weltweit.

[…] Die Klarluftturbulenz oder Clear Air Turbulence (abgekürzt CAT), zu deutsch Turbulenz in wolkenfreier Luft, ist eine starke Luftbewegung in Bereichen ohne sichtbare Wolkenphänomene. Sie führt bei starken Beschleunigungen i. d. R. zu einer ungewollten Höhenänderung eines Flugzeugs, was von Flugzeuginsassen teilweise als „Luftloch“ aufgefasst wird. Sie tritt während des Fluges auf, ohne dass der Pilot dies durch intensive Beobachtung des Luftraumes vorhersehen kann. In klarer Luft hat der Pilot keinen sichtbaren Anhaltspunkt für die Bewegung der Luftmassen. […]”