September, 17th, Development Update

“Mit der gestrigen Veröffentlichung von Patch #2 schließt das Team eine weitere arbeitsreiche Woche ab!

Around the World Episode 3 – Wir freuen uns, die Veröffentlichung von Episode 3 (AFRIKA) aus unserer Around the World-Serie ankündigen zu können!

Partnership Series – Das Video zur aktualisierten Partnership Series wurde veröffentlicht.

SDK-Update – Update zu unserer SDK-Entwicklung und der Entwicklung von Drittanbietern.

Development Roadmap – Aktualisierte Version der Development Roadmap wurde veröffentlicht.

Feedback-Snapshot – Wir planen den 24.09. für die Veröffentlichung eines Updates unseres Feedback-Snapshot .

Patch-timeline – Erwarten Sie ein Update zu unserer nächsten Patch-Veröffentlichung in unserem Posting am 24.09.

Das Team möchte sich auch für das Feedback bedanken, das wir von denjenigen unter Ihnen erhalten haben, die mit der jüngsten Patch-Veröffentlichung auf Turbulenzen gestoßen sind. Das Team arbeitet aktiv daran, Aktualisierungen für diese Probleme zusammen mit einem aktualisierten Feedback-Snapshot zur Verfügung zu stellen (der aktualisierte Feedback-Snapshot wird voraussichtlich am 24.09. veröffentlicht). In der Zwischenzeit besuchen Sie bitte -> http://flightsimulator.com/known-issues für die neuesten Informationen über Updates zu den Problemen.

Es ist unglaublich wertvoll, in enger Verbindung mit der Community zu stehen, während wir durch ein paar frühe Schwierigkeiten navigieren. Wir werden weiterhin eng mit der Community zusammenarbeiten, um ein Franchise aufzubauen, an dem sich viele auf Jahre hinaus erfreuen können!

– MSFS-TEAM”

Übersetzt mit DeepL

Original Post